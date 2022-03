Tok et siste farvel med Prins Philip

GOD KVELD NORGE (TV 2): Med en gjesteliste på 1800 personer tok dronningen et siste farvel til prinsen hun var gift med i 73 år.

Tirsdag samlet det britiske kongehuset seg for en minnegudstjeneste for Prins Philip som gikk bort i april i fjor, 99 år gammel.

Begrenset begravelse

Ettersom Prins Philip døde under pandemien, måtte begravelsen begrenses til maks 30 deltakere, i tillegg til at det var forbud mot å synge i kirken.

– Dette er jo en 45-minutters lang gudstjeneste, som på noen måter kommer istedenfor begravelsen, da det kun var 30 mennesker som fikk delta i den under pandemien i fjor, sa kongeekspert Trond Norén Isaksen til TV 2 Nyhetskanalen tidligere i dag.

SA FARVEL TIL EKTEMANNEN: Dronning Elizabeth under seremonien i Westminster Abbey i London. Foto: RICHARD POHLE /AFP

Dronning Elizabeth (95) har aktivt involvert seg i planleggingen av arrangementet. Hun og prins Philip var gift i 73 år.

Nå var gjestelisten på rundt 1800 deltakere, med blant annet flere europeiske kongelige, nåværende og tidligere statsministere, slektninger og venner, samt flere representanter for de mange organisasjonene Prins Philip var aktiv i gjennom livet.

Første offisielle oppdrag

Blant de som deltok var prins George og prinsesse Charlotte, barna til Prins William og hertuginne Kate. De gjorde sitt første offesielle oppdrag ved seremonien.

Se video av prins George og prinsesse Charlotte under.

Prins Harry og kona Meghan, hertuginne av Sussex, var ikke tilstede på grunn av den pågående rettssaken mot den britiske staten som mener at Prins Harry ikke lenger får lov til å kjøpe politibeskyttelse når han er i Storbritannia. Prinsen mente derfor at det ikke var trygt nok at han deltok på dagens minnegudstjeneste.

Kong Harald og Dronning Sonja måtte dessverre melde avbud på grunn av Kongens koronasykdom som ble kjent i forrige uke.

Ellers deltok dronning Margrethe av Danmark, Kong Carl Gustaf og Dronning Silvia av Sverige, Kong Williem-Alexander, Dronning Máxima og Prinsesse Beatrix av Nederland, Kong Philippe og Dronning Mathilde av Belgia, og Kong Philippe og Dronning Letizia av Spania, storhertuginne Maria Teresa av Luxembourg og fyrst Albert av Monaco.

LEDSAGET INN: Prins Andrew ledet dronningen fra bilen og inn i kirken. Foto: RICHARD POHLE /AP

Dronning Elizabeth ble ledsaget av Prins Andrew som gjorde sin første offisielle fremtreden etter at det ble inngått forlik i overgrepssaken som Virginia DUffrey reiste mot ham.

Det er også Dronning Elizabeths første offisielle opptreden siden 14. oktober i fjor.