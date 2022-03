Familien slår ring om Will Smith etter skandalen: – Jeg har aldri sett ham slik

Under den gjeve Oscar-utdelingen overrasket Will Smith alle da han stormet opp på scenen og klapset til komiker Chris Rock etter en vits om kona Jada Pinkett-Smith.

Flere i Smiths familie har nå vist sin støtte til skuespilleren.

– Aldri sett ham slik

Skuespillerens mor, Carolyn Smith, så Oscar-sendingen hjemme med familie.

Ifølge DailyMail forteller hun at hun ble overrasket over sønnens oppførsel. Hun beskrev det som ute av karakter.

Se video av den dramatikken i videoen i toppen av saken.

– Det er første gang jeg noen gang har sett ham sånn. Jeg har aldri sett ham gjøre noe sånt, forteller moren.

Hun skal også ha pratet med sønnen sin etter dramaet, og rådet ham til å hvile seg og dra på ferie.

Også skuespillerens søster, Ellen Smith, er sikker på at broren vil overkomme det nåværende dramaet.

Hun forteller at det har vært hjerteskjærende å høre alt broren har gått gjennom for å komme dit han er i dag.

Familie først

Carolyn Smith forteller at skuespilleren alltid setter familien først. Noe også Smith selv la vekt på i takketalen da han vant prisen for Beste skuespiller etter hendelsen.

Familien håper ikke at det ukarakteristiske øyeblikket skal definere mannen de elsker.

En av skuespillerens sønner, Jaden Smith, la ut en post på twitter i etterkant av hendelsen, der han skrev: «Og det er sånn vi gjør det».

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Også Smiths ekskone Sheree Zampino, som han har en sønn med, har vist sin støtte til skuespilleren i sosiale medier.

På sin egen instagram la hun ut bilde av de to sammen med Oscar-statuetten. Under bildet har hun skrevet:

«Episk natt! Gratulerer igjen - når én vinner, vinner vi alle! #familieførst».

Beklager

I sin takketale etter å ha vunnet prisen for Beste mannlige skuespiller beklagde Will Smith for hendelsen. Det gjør han også i et innlegg på sin Instagram.

«Vold i alle former er giftig og ødeleggende. Min oppførsel under gårsdagens Oscar-utdeling var uakseptabel og utilgivelig» begynner Smith innlegget.

«Vitser på min bekostning er en del av jobben, men en vits om Jadas medisinske tilstand var for mye for meg å bære, og jeg reagerte følelsesmessig.»

Han fortsetter å skrive at han ønsker å be om unnkyldning til komiker Chris Rock, The Academy, produsentene av showet, og til alle som var vitner til hendelsen. Han unnskylder seg så til Williams-familien og til de andre som har jobbet på filmen «King Richard».

«Jeg angrer dypt på på at oppførselen min har preget det som ellers har vært en fantastisk reise for oss alle. Jeg jobber med meg selv» avslutter han.