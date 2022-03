Grønn ertesuppe på 1-2-3

Grønn ertesuppe kan serveres med valgfritt tilbehør, som for eksempel varmrøkt laks i biter, sprøstekt bacon eller fersk laks/hvit fisk. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på grove brytebrød.

Grønn ertesuppe - dette trenger du:

1 løk

1-2 fedd hvitløk

2 ss olivenolje

500 g frosne grønne erter

7 dl kylling eller grønnsaks kraft, eventuelt vann + kyllingbuljong

½-1 ts finrevet frisk ingefær

Salt, pepper

Sitronsaft

Eventuelt 1-2 ss sweet chilisaus

Eventuelt yoghurt naturelle/matyoghurt

Extra virgin olivenolje

GRØNN ERTESUPPE: Smakfull grønn suppe med godt tilbehør. Foto: God morgen Norge

Tips: Har du rester av persillerot, pastinakk, sellerirot eller fennikel, rens og del i små biter. Surr i litt olje sammen med finhakket løk og hvitløk ved middels varme, uten å ta farge, 8-10 minutter.

Slik gjør du:

Tilsett frosne erter og kyllingkraft, kok opp og la små koke i 6-8 minutter. Avkjøl litt, bruk en stavmikser og mos til en glatt grønn suppe. Smak til med salt, pepper, sitronsaft, sweet chilisaus og finrevet frisk ingefær.

Ønsker du å serveres med rå fisk, legg fisk i tynne skiver i suppetallerken og øs over varm suppe. Annet tilbehør legges på toppen av suppen ved servering.

Jeg rørte også opp yoghurt naturell/matyoghurt og smakte til med olivenolje, salt, pepper, sitronsaft og eventuelt ørlite sukker eller flytende honning og vend lett i suppeskålen før servering servering.

Grovt brytebrød - dette trenger du:

400 g fint spelt mel

600 g sammalt speltmel

1 pk fersk gjær eller tørrgjær

1 ½-2 dl solsikkekjerner

1 ½ ts salt

Eventuelt 1-2 ts honning eller sukker, kan sløyfes (honning røres ut i det lunkene vannet)

Ca. 7 ½ lunkent vann

Solsikkekjerner til dryss

Slik gjør du:

Ha alle de tørre ingrediensene i bakebollen. Best resultat får du om du bruker en kjøkkenmaskin med eltekrok. Bruker du fersk gjær smuldres i det tørre. Tilsett lunkent vann og elt sammen i ca. 5 minutter, til en litt klissete deig. Dekk til bakebollen og la deigen forheve i 30-40 minutter. Ha deigen over i en bakepapirkledd langpanne. Fukt hendene med litt vann eller olje og klapp deigen jevnt utover. Del opp brødet i ruter med en bakeskare eller pizzahjul. Dekk til langpannen med et klede og la brødet etterheve i ca. 1 time.

Pensle brødet med vann og dryss over solsikkekjerner eller sammalt speltmel. Rut eventuelt opp brødet på nytt før det settes i varm stekeovn. Det gjør det lettere å bryte opp brødet etter steking. Stek på nederste rille i varm stekeovn 200 grader (over- og undervarme) i 25-30 minutter. Bank på undersiden av brødet, er lyden «hul» er brødet gjennomstekt.