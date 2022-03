Kristen ungdomsleder tiltalt for overgrep: – Jeg måtte trøste han

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin som leder for en kristen ungdomsorganisasjon til å skaffe seg seksuell omgang med en 16 år gammel jente.

– Det var så rart, for det var som om jeg ikke merket at det skjedde. Plutselig hadde hadde han helt kontroll over livet mitt, sier en av de fornærmede i retten.



Tirsdag startet rettssaken mot mannen som tidligere var leder for to ulike kristne ungdomsorganisasjoner et sted i Norge.

Påtalemyndigheten mener han har misbrukt tilliten sin i denne stillingen til å skaffe seg seksuell omgang med en av de to fornærmede jentene i saken.

Overfor den andre fornærmede jenta mener de at han utnyttet hennes psykiske lidelser til å skaffe seg sex.

– Jeg synes anklagene er veldig krenkende. Jeg vil absolutt ikke påstå at jeg har misbrukt stillingen min slik, sier tiltalte under sin forklaring i retten.

15 års aldersforskjell

Han nekter straffskyld etter tiltalen. Den fornærmede jenta som var 16 år på det aktuelle tidspunktet mener derimot at det mannen gjorde åpenbart var ulovlig.

– Jeg er ikke jurist, men jeg føler det jeg har forklart meg om viser et overmaktsforhold. Jeg håper jeg har forklart meg på en måte som gjør at dere ser det også, sa hun i retten tirsdag.

Hun ble kjent med den 15 år eldre mannen da han var leder i en kristen ungdomsorganisasjon.

– Han løy veldig mye. Jeg var aldri sikker på hvor gammel han egentlig var. Jeg vet det ikke i dag heller og vil ikke vite det, sier hun.

Det er nå flere år siden de to utviklet en seksuell relasjon. En relasjon der hun på ingen måte følte seg likestilt med han.

– Han fikk meg til å føle meg veldig, veldig liten hvis jeg ikke ga han nok oppmerksomhet og bekreftelse.

Hun sier at hun aldri, på noe tidspunkt, ønsker å være sammen med tiltale. Til slutt klarte hun imidlertid å avslutte relasjonen.

– Han begynte å rope og klamre seg fast til meg. Han sa at han ikke hadde noe å leve for uten meg og at han kanskje kom til å ta livet sitt. Alt var mitt ansvar og jeg følte veldig på det. Han er veldig manipulativ.

– Måtte trøste han

Da mannen ble siktet i saken gjorde politiet beslag i mobiltelefonen hans. Der fant de en rekke svært intime nakenbilder av de to fornærmede jentene.

Påtalemyndigheten mener også at tiltalte filmet et samleie med 16-åringen, uten at hun var klar over det.

Tiltalte benekter dette.

– Jeg hadde fullstendig respekt for det forholdet vi hadde. Jeg har aldri hatt noe behov for å ta slike bilder av noen som ikke var klar over det eller som ikke ville det.

Politiet har også sikret en rekke nakenbilder som hun har sendt til ham. Ansiktet hennes vises ikke på noen av bildene. I retten forklarer hun at hun sendte disse fordi han manipulerte henne til det.

– Hvis ikke jeg svarte han eller gjorde som han ville måtte jeg bruke timevis på å trøste han og få han til å føle seg bra igjen. Jeg var 16 år og hadde så mange ting jeg heller ville bruke tiden min på enn å trøste han, sier hun.

Tiltalte har på sin side ingen betenkeligheter rundt forholdet mellom de to.

At han i politiavhør kategorisk løy om all kontakt han hadde hatt med jenta, forklarer han slik:

– Det kom så brått på meg. Jeg følte at vi hadde avsluttet forholdet på en naturlig måte. Jeg vet at jeg at jeg nektet på mye og har sagt mye som ikke stemmer i det avhøret der.

– Hva med nakenbildene, var de på din mobil? spør dommeren.

– Det som er greia... Altså, en annen grunn til at dette kom som et sjokk er at jeg har fullstendig hundre prosent respekt til folk. Jeg visste ikke at jeg hadde disse bildene på telefonen min lenger. Hadde ikke peiling, svarer han på spørsmålet.

– Kjærlighet og forelskelse

Den andre fornærmede i saken var også under 18 år gammel da tiltalte ble kjent med henne.

I retten forteller han om at han hadde kort seksuell relasjon til fornærmedes mor da de ble kjent.

Den fornærmede jenta bodde på dette tidspunktet på en døgnbemannet institusjon som følge av sine psykiske lidelser.

Det var på denne institusjonen, sammen med moren, at tiltalte møtte jenta for første gang.

Ifølge begge parter fikk de to god kontakt. Til å begynne med skal fornærmede følt at han var en hun kunne snakke med.

I ukene som fulgte var tiltalte blant annet med henne i et politiavhør, fordi hun var fornærmet i en annen sedelighetssak.

Han fulgte henne også til psykologtimer, og fikk ifølge påtalemyndigheten svært god oversikt over hennes diagnoser og utfordringer.

– Vi har en psykisk syk jente under 18 år. Hun er innlagt. Dere diskuterer om hun skal ha verge. Hun går på antidepressiva. Du blir med til politiet og til psykolog - før det innledes et seksuelt forhold, konstaterer statsadvokaten, før han spør tiltalte:

– Har du noen betenkeligheter til det?

– Nei, det var jo gjensidig og det var kjærlighet og forelskelse der, svarer han.

Løy om at han var spesialsoldat

I en meldingslogg som er lagt frem i retten, virker tiltalte tydelig frustrert over at fornærmede ikke svarer han på tekstmelding.

Plutselig endrer han derimot tonen i meldingene, og sier at han må reise på et militært tjenesteoppdrag:

«BRIEF: Kode rød oppdrag i RSS +++, alene.. skarpt oppdrag. Estimert hjemkomst 12:00.. Men dårlig magefølelse.» skriver han.

Begge de fornærmede sier at mannen har fortalt dem at han jobber både for militæret og sikkerhetstjenesten.

I retten er det fremlagt flere meldinger der han skriver at han er utdannet som både snikskytter og fallskjermjeger.

Påtalemyndigheten har vært i kontakt med Forsvaret om dette. De sier at han aldri har hatt noe med dem å gjøre etter at han ikke kom videre fra sesjon til førstegangstjenesten.

I retten onsdag sier tiltalte at han har vekterkurs.

– Jeg har sagt mye dumt og fremstilt meg selv på en måte som jeg angrer på, sa tiltalte fra vitneboksen i retten onsdag.

Av hensyn til de fornærmede har TV 2 valgt å utelate hvilken tingrett hovedforhandlingen går for. Av samme hensyn er navnet på de ulike advokatene i retten utelatt fra artikkelen.