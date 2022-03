Hyllet av Johaug etter NM-bragden: – Ingen av oss skjønner hvordan hun har hatt det

Magni Smedås tok NM-bronse på dagen seks måneder etter at hun mistet faren.

Therese Johaug vant sitt 18. NM-gull på tirsdagens tremil i Harstad. Dette er hennes sjette NM-gull på distansen.

Hun gikk i mål på tiden 1:31.21, nesten fire minutter foran Margrethe Bergane på andreplass.

Ski-dronningen var også overlegen på lørdagens 10 kilometer, og leverte en råsterk etappe på søndagens NM-stafett, selv om det ikke ble pallplass for Johaugs Nansen IL.

Hyllet tremenningen: – Ingen fortjener det mer

Magni Smedås gikk inn til bronsemedalje, dermed ble det to medaljer til Dalsbygda på tremila. Smedås, som er Johaugs tremenning, gråt av glede i målområdet. Se video av gledesscenene i toppen av saken.

I fjor høst mistet Smedås faren sin i en trafikkulykke.

– I dag er det nøyaktig seks måneder siden ulykken til pappa. Dette er sesongens store mål, tremila. Jeg hadde en liten peptalk med Martin Nyenget i går for å prøve å hente litt inspirasjon, for han har gjort det så bra etter at han mistet faren sin, forteller en preget Smedås til NRK.

– Jeg føler jeg ikke har klart å bruke det på samme måte, så jeg fikk noen gode tips fra ham og bestemte meg for at i dag skal jeg gå for pappa, fortsetter 26-åringen.

– Jeg drømte om pappa i natt og jeg kjente hele veien at han var med meg. Jeg er bare så utrolig stolt over meg selv at jeg får til dette på en dag som denne. Og kjempemoro med dobbelt Dalsbygda på pallen, understreker bronsevinneren.

Therese Johaug hyllet tremenningen etter målgang.

– Det er en vanvittig prestasjon det Magni leverer i dag. Jeg tror ikke noen av oss klarer å skjønne hvordan hun har hatt det i høst og utover vinteren. Det at hun står i det, trener og tar vare på gleden i idretten, hun vet jo hva faren hennes ønsket at hun skulle gjøre også. Da er det ingen andre som fortjener den bronsemedaljen mer enn henne, sier Johaug til NRK.

Johaugs siste renn på elitenivå

Johaug hadde som ventet full kontroll i NM-løypa og var fullstendig suveren i hennes siste skirenn på toppnivå.

– Jeg koste meg underveis i løpet i dag og prøvde å nyte min siste tremil i NM, sier Johaug til NRK.

Therese Johaug gikk inn til sitt 18. NM-gull. Foto: Terje Pedersen

– Det er mange, mange år med trening som ligger i banken, som man får igjen for desto eldre du blir. Det er ingenting som har kommet av seg selv, det er en kapasitet som jeg går på i dag, forklarer ski-dronningen.