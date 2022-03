Advarer svenskene før skjebnekampen

Det sier Polens tidligere keeper-helt Jan Tomaszewski.

Sverige har ikke tapt en eneste konkurransekamp mot Polen siden VM i 1974.

Da var det nevnte Tomaszewski som reddet svenskenes straffe, noe som senere førte til historisk VM-bronse for Polen.

Se Polen-Sverige på TV 2 Sport 1 og Play tirsdag fra klokken 20.00!

Jan Tomaszewski. Foto: Leszek Szymanski

I forkant av den viktige VM-playoff-kampen, advarer han nå svenskene mot de polske supporterne på Stadion Slaski i Chorzow.

På Stadion Slaski har Polen tidligere sikret seg fire avansement til VM og EM, etter å ha blitt løftet av et fanatisk publikum.

– Vil ikke høre sine egne tanker

– I min tid var det ofte 100.000 tilskuere på stadion, i dag er kapasiteten halvert og de har bygget løpebaner, sier Tomaszewski til svenske SVT.

Ifølge ham, kommer ikke dét til å sette en stopper for de polske supporterne.

– Folket i denne regionen av Polen kommer igjen til å lage en heksegryte. Flere år etter at vi møtte Nederland på arenaen, traff jeg Johan Cruyff som sa at han aldri hadde opplevd et slikt press, sier Tomaszewski.

– Når Polen angriper, vil det kunne høres så høyt ut at svenskene ikke kommer til å høre sine egne tanker, noe som igjen vil gjøre kommunikasjonen i laget svært vanskelig, sier VM-helten, og legger til at dette vil være en kjempefordel for Polen.

Kan bli avgjørende

At Sverige nettopp spilte 120 minutter mot Tsjekkia, mens Polen gikk videre til finalen på walkover, er én av flere faktorer som kan bli avgjørende, mener TV2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

– Både det at Polen slapp å spille semifinale og i tillegg får spille hjemme er en kjempefordel, sier han.

Simen Stamsø Møller, kommentator og og fotball-ekspert i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

Ifølge eksperten er det likevel vanskelig å stemple noen som favoritt i forkant av denne kampen.

– Sverige er litt bedre på papiret, men har hatt en nedgang i prestasjoner det siste. Det blir Sverige, som har det beste laget, mot Polen, som har den beste spilleren.

– Jeg er forberedt på en lang kveld, sier Stamsø Møller.

– En ypperlig joker

Sveriges landslagstrener, Janne Andersson, har bekreftet at Zlatan Ibrahimović ikke starter den viktige kampen.

– Jeg kan vel si, uten å avsløre for mye, at han ikke starter. Men han kan være en som kommer inn fra benken, sa treneren tidligere.

– Hvor mange minutter det blir, avhenger av kampbildet og hva som skjer.

Zlatan Ibrahimovic er vel viktig å ha på benken i en slik kamp?

– Så klart. Han er en ypperlig joker. Han har hatt en hakkete og svak sesong, men det å få han innpå de siste 20 minuttene, eller i eventuelle ekstraomganger – da kan det komme noen øyeblikk med magi, sier Stamsø Møller, som følger opp med å si at det er i nettopp disse kampene det kan skje.

PÅ BENKEN: Zlatan Ibrahimovic kan gjøre et innhopp i kampen mot Polen. Her er han avbildet med Victor Lindelof og Victor Nilsson etter seieren mot Tsjekkia. . Jonas Ekstromer/TT News Agency via REUTERS Foto: TT NEWS AGENCY

Gjør flere endringer på laget

Aftonbladet melder at Martin Olsson har forlatt samlingen på grunn av skade, og både Albin Ekdal og Joakim Nilssen gikk nylig glipp av landslagets trening.

Backene Ludwig Augustinsson og Emil Krafth gikk glipp av kampen mot Tsjekkia, henholdsvis på grunn av sykdom og suspensjon. Nå forventes det at begge starter mot Polen.

Matchvinneren mot Tsjekkia, Robin Quaison, skal også starte for svenskene, skriver avisen.