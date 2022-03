Ekspert om Putins store dilemma: – Grenser for hvor langt det går

Sjefsforsker Tor Bukkvoll i FFI tror at Russlands president Vladimir Putin nå kjenner på et press.

Tirsdag gjenopptok de russiske og ukrainske delegasjonene forhandlingene da de for første gang på over to uker møttes fysisk igjen i Istanbul.

Det var i forkant svært lave forventninger til forhandlingene, og flere eksperter sier det er en lang vei å gå før partene kan komme til enighet.

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Tor Bukkvoll, mener det haster for begge sider å få en ende på krigen.

EKSPERT: Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– For russerne har det stoppet opp og de taper sannsynligvis betydelige mengder personell hver dag. For ukrainerne går det litt fremover i og med at de har begynt å gjennomføre en del motangrep, men det er likevel ikke veldig stort, sa Bukkvoll da han gjestet TV 2 Nyhetskanalen tirsdag morgen.

Haster for begge sider

Han peker på at de to landene begge opplever en situasjon som gjør det prekært å bli enige om en avtale:

– Jeg tror påvirkningen på forhandlingene er at de på russisk side har såpass store tap, både materielt og personmessig at det begynner å gå utover den russiske forsvarsevnen, sannsynligvis. Og det er et press på dem for å få slutt på det før det ødelegger mer og mer av det russiske forsvaret.

– På ukrainsk side er det mest den russiske lempingen av ikke-nøyaktig ammunisjon inn i boligområder som gjør både at veldig mange sivile dør og at mye av infrastrukturen blir ødelagt. Og for ukrainerne er det sånn at jo lenger krigen pågår jo mer av landet blir ødelagt, rett og slett.

– Kan pakke inn mye som en seier

– Hva blir vanskeligst i forhandlingene?

– Det er Donbas og Krim, fordi det handler om territorium, og stater har veldig vanskelig å for å gi opp territorium. Ukrainske soldater har dødd i åtte år for å forsvare Donbas.

Bukkvoll sier at det blir enda vanskeligere av den grunn at Putin føler på et press om å oppnå noe med krigen. Og da er dilemmaet at han faktisk må kunne vise til en slags seier.

– Putin har et veldig behov for å vise det at denne krigen ga ham noe, at det var verdt å sende soldatene dit. Og det beste han kan vise til da, er at han på en eller annen måte har fått enda mer kontroll, både over Krim og særlig Donbas.

Sjefsforskeren mener Putin rett og slett er avhengig av en seier, og at det at Russland har strammet inn ytringsrommet blant mediene i landet, kan ha noe å si her.

– Nå har han den fordelen, da, i og med at det ikke er noen pressefrihet mer, at han kan selge den seieren som kommer og pakke den inn som at den fremstår som en seier. Han kan pakke inn mye som en seier, men likevel er det grenser for hvor langt det går.

Likevel tror Bukkvoll at Putin føler han trenger noe å faktisk vise til.

– Jeg tror det er veldig viktig for ham å ha noe konkret. Og et territorium vil typisk være noe som er konkret nok til at det er enkelt å selge det inn som en seier.

– Skal ha begrensede forventninger

Dag Nylander er direktør i Senter for internasjonal konfliktløsning (Noref) og har bred erfaring fra fredsforhandlinger, blant annet fra Colombia.

Han sier til TV 2 Nyhetskanalen at verden bør ha begrensede forhåpninger hva gjelder et raskt gjennombrudd i forhandlingene mellom Russland og Ukraina.

ERFAREN: Dag Nylander er en erfaren fredsmekler. Foto: Marco Ugarte

– Dette er først gang på vel to-tre uker at partene møtes ansikt til ansikt, og det er store og komplekse spørsmål partene må bli enige om på sikt. Det er uklart for oss i dag hva som står på agenda en i Istanbul, men totaliteten i den enigheten som må oppnås på ett eller annet tidspunkt for å avslutte konflikten i Ukraina, den er stor.

Han understreker at partene fortsatt er tidlig i prosessen, og at de forhandler om ting som angår flere enn dem selv.

– Det er veldig mange store spørsmål som ikke bare berører de to partene, men også en rekke europeiske land, det transatlantiske forholdet, forholdet USA og Russland, Russland og Kina også videre, også videre.

– Så dette er store spørsmål som ikke bare berører partene ved bordet, men et sett av parter utenfor, så dette blir lange og komplekse forhandlinger. Og dette er bare starten. Så vi skal ha begrensede forventninger til raske gjennombrudd