Bergen-VM satt igjen med 16,5 millioner. 14 millioner ble brukt til å rydde opp

Saken oppdateres

Fire og et halvt år etter at sykkel-VM ble arrangert i Bergen, er konkursboet til det skandaleombruste mesterskapet avsluttet.

Og sluttrapporten er tung lesning for de mange kreditorene som hadde håpet å få igjen en del av pengene sine.

Konkursboet hadde cirka 16,5 millioner kroner på konto da konkursbehandlingen begynte. Hele 13,8 av disse har blitt brukt opp i arbeidet med konkursen - blant annet over ni millioner i honorar til borevisor og bostyrer.

De største kreditorene Det internasjonale sykkelforbundet/Norges Cykleforbund - 9,4 millioner

Possibility AS - 5,4 millioner

Vest politidistrikt - 3,3 millioner

Euroskilt S - 2,8 millioner

Flex Reklame AS - 2,6 millioner

Fyllingen Maskin AS - 1,8 millioner

Posten Norge AS - 1,6 millioner Totalt 114 kreditorer som fikk godkjent krav på 47,8 millioner kroner

Det gjør at kun 2,6 millioner står igjen til å fordele på de ulike kreditorene.

114 krav på 98 millioner

Det betyr av den såkalte «dividenden», altså den prosentvise dekningene kreditorene får igjen av kravene sine, er på 5,34 prosent.

Med andre ord taper kreditorene nesten 95 prosent - cirka 47 millioner kroner.

De større kreditorene, som Vest politidistrikt, Euroskilt S, Possibility AS og Norges Cykleforbund (NCF), som alle hadde krav på over millionen, får med andre ord igjen minimalt av pengene sine.

Ikke mindre enn 114 krav, på totalt cirka 98 millioner kroner, ble anmeldt i løpet av prosessen. Bostyrer godkjent krav på 49 av disse millionene.

Det går frem av sluttinnberetningen til Laastad Stavenes Advokatfellesskap til Hordaland Tingrett, som TV 2 har fått se.

En Vipps-insamling ble startet etter at det ble klart at mesterskapet kom til å gå med et dundrende underskudd. Giverglade nordmenn bidro med i overkant av 2,5 millioner kroner.

Norges Cykleforbund (NCF) er, sammen med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), den største kreditoren.

NCF satte i mai 2020 ned et arbeidsutvalg for å granske den økonomiske siden av mesterskapet og, blant annet, vurdere om det er grunnlag for å anmelde tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og Sykkel-VM 2017 for brudd på idrettens regelverk.

Utvalgsleder Knut Glad sier til TV 2 at kostnadene ved bobehandlingen kan få etterspill.

– Umiddelbart synes det som om boet har svært høye kostnader i forhold til boets størrelse. Vi vil nå gå gjennom dette og vurderer om vi skal klage på kostnadene til retten, sier han.

Arbeidsutvalget er ventet å avslutte sitt arbeid i løpet av våren.