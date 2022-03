Fugl bodde i Hannahs hår i 84 dager

London-kvinnen Hannah Bourne-Taylor flyttet til Ghana sammen med mannen sin, Robin, som hadde fått jobb der.

Visumet til Bourne-Taylor tillot henne ikke å jobbe under oppholdet i Ghana, derfor trakk hun ut i naturen for å fylle dagene sine.

En dag det hadde vært kraftig storm i området, fant 35-åringen en fugleunge som lå på bakken.

– Fuglen var forlatt av flokken sin, og for ung til å overleve alene, sier Bourne-Taylor til TV 2.

Hun ville redde fuglen, og tok den med seg hjem.

Lagde reir i håret

35-åringen fant ikke noe sted som tok imot skadde dyr, og fikk heller ikke tak i eksperter som kunne hjelpe henne med fugleungen.

Derfor tok hun selv på seg oppgaven om å hjelpe fuglen, som var en fink, til å bli klar for livet ute igjen.

I hele 84 dager bodde fuglen hos Bourne-Taylor, og de fikk et tett bånd.

– Nesten umiddelbart aksepterte finken meg som sin fostermor, og derfor var instinktet hans å være hos meg hele tiden.

Store deler av tiden lagde fugleungen et reir i håret til 35-åringen hvor den fant sin favorittplass.

– Jeg ble vant til at finken fløy og hoppet rundt på kroppen min og lagde reir i håret mitt, sier hun og fortsetter:

GODE VENNER: Hannah og fugleungen ble godt kjent mens hun gjorde den klar for å leve i naturern igjen. Foto: Privat

– Han var veldig opptatt med å lage reir, kvitret til meg mens han gjorde det, og deretter slo seg ned og sovnet.

Briten så på det som positivt at fuglen hadde instinktet til å lage et reir, og forteller at det var et stort privilegium å ha en vill fugl som følte seg trygg hos henne.

– Jeg var hans hjem, hans mor, hele hans verden, og han var hele min verden.

Det var The Guardian som først omtalte saken.

– Forskjellene krympet

Fugleungen var hos Bourne-Taylor i tre måneder, og de fikk et tett bånd. Hun hevder at hun lærte mye av å tilbringe tid med den lille fuglen.

– Det beste var å oppdage hvor mye personlighet en liten villfugl har, sier 35-åringen til TV 2.

Hun forklarer at både hun og fuglen hadde flere ting til felles. Begge søkte trygget og trøst, og begge to var klønete og ønsket kjærlighet.

– De store forskjellene mellom meg og han krympet, forteller den britiske kvinnen.

Hun hevder også at fuglen lærte henne å omfavne hvert øyeblikk.

– En liten villfugl kan ikke bekymre seg for fremtiden eller tenke på noe annet hvis den skal overleve.

Tiden hun brukte med fuglen lærte henne også å legge bort mobilen og være mer tilstede i øyeblikkene.

Skrev bok om opplevelsen

Etter hvert som båndet ble sterkere mellom Bourne-Taylor og fuglen, gruet hun seg også mer og mer til dagen hun måtte slippe fuglen ut igjen.

For å forberede fuglen brukte de en del tid på å observere familieflokken slik at fuglen kunne se og kopiere dem.

Da dagen til slutt kom var hun usikker på om alt hun hadde gjort ville fungere, og om fuglen ville klare seg alene.

Målet var likevel alltid å returnere fuglen til naturen.

– Jeg gråter fortsatt av det nå, sier hun.

For å bevare opplevelsen med den lille finkenfuglen har hun nylig skrevet en bok kalt «Fledgling», som er det stadiet fra fuglen klekkes ut av egget.

– Den handler om identitet, tilhørighet og hvordan ethvert liv er verdifullt. Det er også en kjærlighetshistorie mellom meg og en liten villfugl som redefinerte identiteten min og endret synet mitt på livet, forteller 35-åringen.

Bourne-Taylor ønsker å vise verdien av å koble seg til naturen.

– Vi kan alle finne den forbindelsen, selv om den ikke er så ekstrem som å ha en vill fugl som lager reir av håret ditt i 84 dager, sier hun til TV 2.