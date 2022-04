Tvillingene Trine og Mari solgte biler for 160 millioner kroner i fjor

Bilbransjen domineres fortsatt av menn. Men det finnes unntak. To av dem er født med to og et halvt minutts mellomrom – og heter Trine og Mari Fjeldstad.

Det er ikke tilfeldig at tvillingene Fjeldstad endte opp i bilbransjen. Faren heter nemlig Bjørn Egil Fjeldstad – og startet sammen med Hans Klausen bilbutikken Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand.

Her har de spesialisert seg på å selge Mercedes G-Wagen. Den ikoniske bilmodellen er viden kjent for offroad-egenskapene sine – og første generasjon fikk leve helt fra 1979 til 2018. Andre generasjon fikk navnet G-Klasse – og ble umiddelbart en stor suksess.

Det er utrolig nok få steder i verden man har solgt flere av disse bilene enn nettopp i Holmestrand. Totalt er det solgt rundt 6.000 eksemplarer – og bare i fjor endte omsetningen av G-biler på 160 millioner kroner for Trine og Mari.

Startet tidlig

Fjeldstad-søstrene har mer eller mindre vokst opp i baksetet på en G-Wagen. På 18-årsdagen i 1998 fikk de til og med en slik i bursdagsgave.

– Det var en nydelig, flaskegrønn G300 TDI. Verdens flotteste bil, var det, minnes jentene.

Siden har det blitt 24 år i førersetet på ulike G-er.

– Vi hadde faktisk en 1984-modell, også. Militærgrønn. Med firetrinns manuell girkasse. Den gikk så vidt framover - og fikk kallenavnet Elendigwagen. Vi skulle bare ha den en kort periode, til den ikke orket mer, men den ga seg aldri – og ble etter hvert en trofast venn, forteller Mari.

Autocenteret Fjeldstad er også offisiell Brabus-forhandler – og har lisens til å style og trimme Mercedes. Butikken i Holmestrand ble faktisk kåret til «Dealer of the Year» både i 2020 og 2021. Her står (f.v.) Hans Klausen, Henning Olafsen, Oddvar Tuften, Bjørn Egil Fjeldstad, Mari Fjeldstad og Trine Fjeldstad.

Les mer om hva Brabus egentlig er her

Lite temperament

De har alltid gått i samme klasse, hatt samme venner, har lik smak i mye og samme interesser – og nå kjører begge hver sin G 350 diesel.

De har bakgrunn fra andre bransjer, og har jobbet med markedsføring, salg og finans og hatt lederjobber, utenfor familiens bilbutikk.

Selv om de også i stor grad har fulgt hverandre i arbeidslivet, er det faktisk litt tilfeldig at de endte opp i Autocenterert Fjeldstad sammen.

Det startet med at Mari hjalp pappa Bjørn Egil på en messe – og da var det gjort. Hun skjønte fort at dette var noe hun ville jobbe med. Det er sju år siden – og de siste tre årene har hun vunnet prisen for Santanders beste selger i regionen.

Treffet på Storefjell kan du lese mer om her

Trine og Mari har alltid fulgt hverandre i ulike jobber – og nå jobber de sammen i familiebedriften Autocenteret Fjeldstad.

– Må kunne dobbelt så mye

Mari mener det er både fordeler og ulemper med å være kvinnelig bilselger.

– Jeg tenker at som kvinnelig bilselger er ditt viktigste verktøy masse kunnskap. Du må nok vite dobbelt så mye som det en mann kanskje trenger å vite. Men når du først har kunnskapen, da ser jeg bare fordeler. Jeg er genuint opptatt av å finne rett bil til rett kunde, det er hovedjobben min.

Men én ting skulle hun gjerne sett var annerledes:

– Jeg har nå solgt flere hundre G-er, og bare én av dem er til en kvinne. Det er egentlig litt synd, for jeg synes det er den perfekte "damebilen", sier hun.

Trine skulle bare inn og hjelpe til med markedsføring og en digital oppdatering av bedriften.

– Det er to og et halvt år siden, og jeg er her fortsatt. Min rolle er nå både markedsføring og salg. Det er veldig givende å kunne se tydelige resultater av den jobben som er gjort – som blant annet endte med vårt første kundetreff noen gang på Storefjell for et par uker siden, sier hun.

Det å jobbe sammen synes de er moro – men noen misforståelser har det blitt.

– Vi er jo like, både av utseende og stemme. Så det hender både ansatte og kunder er usikre på hvem som er hvem.

Vi testet Geländewagen da den ble lansert, i 1979

Vanskelig å finne biler

– Fjoråret var meget hektisk hos oss. Vi ser at stadig flere får opp øynene for den nye modellen som kom i 2018. Det som er hovedutfordringen nå, er faktisk det å skaffe biler. Det finnes ikke nok eksemplarer av den nye modellen – og da skyter prisen i været. Dette gjelder i hele verden, og prisene når stadig nye rekorder.

I de 42 årene G-Wagen har eksistert, har det vært en av de bilene som holder seg best i pris.

Produksjonen er nå fullbooket til 2025. Da kommer det en helt ny variant, som vil passe norske kjøpere godt.

Børstraktoren er tilbake – tøffere og mer brutal enn noen gang

Elektrisk G-Wagen

– Vi har stor tro på den nye, helelektriske G-Klassen som kommer, og vi har allerede satt opp en lang interesseliste på denne. Dette er en bil som vil passe perfekt for det norske markedet, samtidig som den er rettet mot fremtiden.

Enn så lenge er det ikke sluppet så mye informasjon om el-utgaven. Men konseptbilen ble vist på fjorårets bilutstilling i München.

Det vi lille vi har fått vite er at den får totalt fire elmotorer, en til hvert hjul – og at den får to-trinns girkasse – inkludert "krabbegir" for terrengkjøring.

Ryktene vil også ha det til at den får samme batteripakke som flaggskipet Mercedes EQS 580 4Matic. Det betyr i tilfelle 107,8 kWt.

i 2019 fikk de en spesiell telefon – så tok det helt av

Mari og Trine Fjeldstad endte litt tilfeldig opp i familiebedriften.

– Bensin i blodet

Mange av G-Klasse-kundene er nok litt skeptiske til elbiler.

– Mange av våre kunder har bensin i blodet. Modellen vi har solgt mest av de siste par årene er toppmodellen G63 AMG med 585 hk. Dieselutgaven med størst motor – G400 – er også veldig populær, særlig som varebil på firma.

– For mange av kundene våre passer det ikke å kjøre elektrisk bil. De har behov for å kunne kjøre lengre strekninger i sin varebil, uten lading, og trenger en stabil bil med god fremkommelighet.

G63 AMG 6x6: Her kommer du garantert fram til hytta!

Nye tider

Bjørn Egil Fjeldstad (74) og kompanjong Klausen (70) har holdt på med dette i over 40 år. De har klart å skape en helt unik nisjebutikk og bygget opp et stort nettverk for både innkjøp og kunder.

Alderen tilsier likevel at det etter hvert må tenkes mer på hvordan framtiden skal se ut.

– Vi spøker litt med at vi skal sette pappa i et bukkehorn på veggen, som en sjuende far i huset. Vi har også vår eminente verkstedsjef Henning Olafsen som har vært hos oss og jobbet med modellen i 23 år. Han er svært viktig for oss på veien videre. Men det er klart at vi etter hvert må begynne å tenke litt på hvordan fremtiden skal se. At jeg og Mari kunne trenge en ny medeier og partner er vel ikke helt utenkelig. Men det er ingen tvil om at vi har tenkt å bli her og videreføre Fjeldstad-navnet, sier Trine.

Nylig arrangerte Autocenteret Fjeldstad et kundetreff på Storefjell. Her er Hans Klausen, Bjørn Egil Fjeldstad, Mari Fjeldstad og Trine Fjeldstad i forkant av kjøring i alpinabakken der.

Video: Bjørn er 80 år: Gir full gass oppover alpinbakken:

Skyhøy interesse: De som var tidlig ute kan le hele veien til banken