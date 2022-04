Prissjokk på afterski – så store er forskjellene

Hva du må punge ut for å bli med på festen avhenger av hvor du drar.

I år kan utelivsbransjen på skidestinasjonene igjen invitere til afterski uten antallsbegrensing, bordservering og munnbind.

– Det er selvfølgelig helt fantastisk å kunne gjøre dette. Det har vært noen triste år for oss. Vi ser fram til sol, fjell og fantastisk påskestemning, sier bareier Steffen Eggesvik på Gaiastova i Hafjell til TV 2.

STORINNRYKK: Steffen Eggesvik er klar for storinnrykk på serveringsstedet Gaiastova i Hafjell alpinanlegg i Øyer i Innlandet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Store prisforskjeller

Uansett om du tenker deg til Hafjell, Trysil, Geilo, Norefjell eller et helt annet sted i påsken, er mulighetene for afterski mange. Mens noen destinasjoner arrangerer festivaler, går andre for en mer tradisjonell variant.

TV 2 har sjekket et knippe populære steder hvor man kan dra på afterski i påsken. Hvor du planlegger å slå ut håret mellom skjærtorsdag og påskeaften, har mye å si for hvor mye du må punge ut før du har kommet deg i baren.

Av de stedene som oppgir pris på sine arrangementer, er Gaiastova på Hafjell billigst med gratis inngang. Ferierer du på Hovden koster inngangen til afterski på Offpiste mellom 150 til 350 kroner.

På Havsdalskroa på Geilo varierer prisene mellom 0 og 295 kroner, mens dyrest inngang finner du på Stavkroa i Hemsedal med en pris på 895 kroner. Da får du riktignok inngang til to forskjellige arrangementer.

Se hele oversikten lengre ned i saken!

– Symbolsk sum

Eggesvik forventer mye godt humør, fine artiser og gode opplevelser på Hafjell.

– Det er spesiell stemning her i påsken. Den har vi vært uten litt for lenge, så nå er tiden inne.

PÅSKESTEMNING: Eggesvik gleder seg til å ha den spesielle påskestemningen igjen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Nytt av året på Gaiastova er at de inviterer til en utendørsfestival, der håper Eggesvik at 12.000 personer til sammen vil ta turen innom.

– Vi ønsker at det skal være enkelt å komme til oss. Det er meningen at det skal være en hyggelig ting som er det lett å være med på.

Gaiastova tar bare betalt for et mindre avgrenset område som består av 200 plasser. Totalt er det plass til 3000.

– Hva er prisen for å få komme inn der?

– Det er en symbolsk sum for dem som vet at de kommer, slik at man har mulighet til å reservere plass.

Priser på afterski i påsken Gaiastova, Hafjell: Gratis, men et avgrenset område kan bestilles mot en symbolsk sum. Stavkroa, Hemsedal: 895 kroner. Havsdalskroa, Geilo: Skjærtorsdag er gratis, langfredag koster det 200 kroner, og på påskeaften 295 kroner. Offpiste, Hovden: Skjærtorsdag koster 150 kroner, mens langfredag koster 250 kroner og påskeaften må man ut med 350 kroner.



– Konsertopplevelse

Hovedaksjonær Calle Johansen i Stavkroa i Hemsedal sier til TV 2 at han ser frem til årets påskefeiring med glede.

– Påsken er såpass sent i år at vi har forventinger om sol, glede, musikk og afterski. Jeg tror alle gleder seg enormt til påsken, fint vær og god stemning.

Hemsedal som skidestinasjon forventer mellom 15.000 og 20.000 besøkende i påsken. Stavkroa har kapasitet til 2000 mennesker, og Johansen håper at det blir fullt hver dag.

STAVKROA: Calle Johansen sier til TV 2 at Stavkroa har et annet Afterski-konsept enn det man kjenner til fra før. Foto: Privat

– Det har gått kjempefint siden åpningen 12. februar. Det har vært en knallsuksess for oss. I tillegg er det godt for oss som ansatte og bedrift å komme i gang igjen.

I vinter har prisen for å dra på afterski på Stavkroa ligget mellom 200 til 300 kroner. I påsken har Stavkroa dagsbilletter til 895 kroner, som i tillegg til afterski-konseptet inkluderer nattklubb-konserter med internasjonale artister.

KONSERT: Calle Johansen forsvarer inngangspris på 895,- med et afterskikonsept som minner mer om en konsertopplevelse. Foto: Zygimantas Vaicaitis / Stavkroa

– Hva er det som avgjør hvilken pris dere legger dere på?

– Afterski-konseptet på Stavkroa er ulikt fra andre steder. Det har vi kjørt siden gjenåpningen, med blåserekker, profesjonelle dansere, dj og lyd- og lysshow, er mer en konsertopplevelse enn den typen afterski vi kjenner fra før av.