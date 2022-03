Barcelona jakter verdensrekord på Camp Nou: – Tror ikke jeg klarer å se det for meg

– Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal forvente, sier Ingrid Syrstad Engen til TV 2 om det som skal skje onsdag kveld i den katalanske hovedstaden.

Camp Nou er fullstendig utsolgt før returoppgjøret i kvartfinalen i UEFA Women's Champions League mellom Barcelona og Real Madrid.

Barcelonas storstue har en kapasitet på 99 354.

– Det største jeg har vært med på et 40 000 i VM og så er det liksom dobbelt så mye… Jeg tror ikke jeg klarer helt å se det for meg, sier den norske Barcelona-trønderen.

Kan slå verdensrekorden

Ikke bare er det en enorm anledning og opplevelse for Barcelona-kvinnene. Verdensrekorden for antall tilskuere på en kamp i kvinnefotballen står nå for fall.

Den nåværende rekorden stammer fra VM-finalen i 1999 mellom USA og Kina på Rose Bowl i Pasadena i California. Der var 90 195 tilskuere vitne til at vertsnasjonen ble verdensmester etter straffespark.

10. juli 1999: Brandi Chastain setter inn det avgjørende straffesparket og sikrer USA seieren i VM-finalen mot Kina. 90 195 tilskuere var på plass på Rose Bowl i Pasadena i California. Foto: Mark J. Terrill

23 år senere står rekorden for fall.

– Vi har sendt et budskap til alle våre medlemmer om at de må bruke billetten sin og komme på kamp. Vi vil slå verdensrekorden og forventningene er er store. Dette scenarioet er majestetisk, uttalte Barcelona-president Joan Laporta til den katalanske radiokanalen RAC1 denne uken.

80.000 billetter utsolgt på 96 timer

De siste billettene til oppgjøret ble gjort tilgjengelig og deretter revet bort denne uken.

Allerede i midten av januar ble de første 80 000 billettene lagt ut. De forsvant i løpet fire dager.

– Hvordan var det å følge med på det billettsalget egentlig?

– Det var over all forventning! Det tror jeg det var for klubben også, sier Syrstad Engen.

– Etter to dager så vi at det var 25 000 solgte og vi bare «wow liksom!». Dagen etter var det 50 000 og dagen etter der var det bare 15 000 billetter igjen. Det bare ballet på seg. Jeg tror folk nesten ble redd for ikke å få billetter til kampen, sier den 23-årige Melhus-jenta.

Det er kun tredje gang i historien at et Barcelona-kvinnelag spiller på Camp Nou. Den første gangen var tilbake i desember 1970.

Så gikk det hele 50 år før kvinnelagene Barcelona og Espanyol møttes til byderby på et pandemi-tomt stadion i januar 2021.

Denne gangen skal den regjerende trippelmesteren endelig spille for fullt hus.

– Denne dagen kan bli starten på en ny æra. Den vil inspirere mange - særlig unge jenter, uttalte Barcelona-stjernen Alexia Putellas på pressekonferansen dagen før oppgjøret.

28-åringen, som nylig vant Gullballen og regnes som verdens beste kvinnelige fotballspiller for tiden, har vokst opp som Barcelona-supporter og vært på Camp Nou som tilskuer utallige ganger som liten jente.

– Jeg så aldri for meg å spille her for jeg så bare menn spille. I morgen får man se kvinner på gressmatten her. Mange små jenter kommer til å drømme om å bli fremtidens Sandra Paños, Patri Guijarro eller Jenni Hermoso. Det er starten på noe stort, uttalte Putellas.

Barcelonas kaptein Alexia Putellas har fått sitt eget gatebilde av den italienske kunstneren TvBoy i Barcelona. Nå skal hun for første gang få spille for et fullsatt Camp Nou. Foto: JOSEP LAGO

– En av de største opplevelsene i karrieren

Ingrid Syrstad Engen håper også at onsdagens oppgjør inspirerer lag, klubber og fotballsupportere rundt om i hele Europa og verden.

– Dette er et produkt folk har lyst til å se. Jeg tror det har mye med at man har sett at dette er et lag som spiller bra fotball – og jeg synes jo det er fortjent også at man får denne interessen etter det siste året man har hatt, sier hun med et glis.

Selv har hun vært på et fullsatt Camp Nou som tilskuer. Hun har forestilt seg hvordan det vil være å gå ut på banen som spiller.

– Jeg tror det blir en av de største opplevelsene i karrieren, avslutter 23-åringen.