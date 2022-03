Bygård evakuert etter brann i Oslo

Det brant på et loft i en større bygård i Oslo tirsdag formiddag. Klokken 11.30 er brannen slukket.

To oppganger i en større bygård i Sars Gate på Grünerløkka er slokket etter at det begynte å brenne på et loft tirsdag formiddag.

Det opplyser 110-sentralen på Twitter klokken 11.29.



Vaktleder Brede Bratli i 110-Oslo opplyste til TV 2 i 11-tiden at det var bekreftet brann på stedet etter meldinger om røykutvikling.

–Det er bekreftet brann på taket, og vi jobber med å slukke den og begrense spredningen, sier Bratli.

Han bekrefter også at bygården er evakuert.

Det er totalt sju brannbiler på stedet, og nærliggende gater er sperret.

Politi og helse er også tilstede, men det er foreløpig ikke meldt om noen personskader som følge av hendelsen.

Ifølge brannvesenet skal det være snakk om brann i en hjørneseksjon av et loft på en større bygård, men det er foreløpig ikke meldt om spredningsfare.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

Politiet i Oslo meldte om brannen på Twitter klokken 11.03 tirsdag formiddag.