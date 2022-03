Danmark har avverget et stort antall terrorangrep de siste årene

Det skriver Politiets Efterretningstjeneste (PET) i den årlige vurderingen av terrortrusselen mot landet, gjengitt av danske TV 2.

I den står det at terrortrusselen mot Danmark fortsatt er alvorlig og at den største trusselen kommer fra personer som sympatiserer med militant islamisme, blant annet IS og al-Qaida.

Vurderingen er utarbeidet av PETs Center for Terroranalyse, som sier det er meget lav risiko for at den enkelte danske blir berørt av terror. Men PETs vurdering er at det fortsatt er personer i Danmark og i utlandet som utgjør en terrortrussel mot landet.

– Samtidig er det i Danmark avverget et markant antall terrorangrep de siste årene, og det er slik at vi fortsatt vurderer terrortrusselen som alvorlig, sier sjef for CTA, Michael Hamann, til danske TV 2.

Nytt fenomen dukket opp

I den årlige analysen dukker et nytt begrep opp for første gang «Antimyndighets-ekstremisme». Det er nemlig første gang PET har vurdert trusselen fra denne typen ekstremisme.

Fenomenet har blant annet blitt sett i forbindelse med koronapandemien, og dekker personer som snakker om behovet for å bruke vold mot folkevalgte og andre.

Konklusjonen er at trusselen er til stede, men i et på et begrenset nivå.

– Det har vært tilfeller av markant kritikk av myndighetenes håndtering av pandemien, både i Danmark og i utlandet, og langt over halvparten foregår fredelig. Men det har vært eksempler på at kritikken kommer til uttrykk i trusler mot danske fagpersoner, folkevalgte eller myndighetspersoner. Og i utlandet har vi også sett eksempler på planlegging eller utførelse av voldelige handlinger, sier Hamann.

Stort sett sosiale medier

Ekstremistene bruker blant annet trusler som en del av verktøyene sine. Stort sett blir truslene publisert i sosiale medier, heter det i den årlige analysen av terrortrusselen mot Danmark fra PET.

Vurderingen av ekstremisme rettet mot myndighetene er imidlertid beheftet med usikkerhet, da dette trusselbildet er av relativt ny dato og har en kort historie i Danmark.

Da Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet la fram sine åpne trusselvurderinger i februar, kom det frem at de mener terrornivået i Norge er moderat, men at høyreekstremister og ekstreme islamister ventes fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen.

– PST vurderer det som mulig at høyreekstremister så vel som ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i 2022, heter det i PSTs rapport.

PST mener det er lite sannsynlig at et personer med antistatlig overbevisning vil gjøre forsøk på terrorhandling, og svært lite sannsynlig at venstreekstremister og aktivister knyttet til klima og miljø- og naturvern vil forsøke dette. For disse gruppene anses det mer sannsynlig at de vil ta i bruk virkemidler som skadeverk og ordensforstyrrelser.

Etter at Russland invaderte Ukraina har PST kommet med en trusselvurdering som går på etterretningstrusselen fra Russland, konklusjonen var at de mente trusselen hadde økt.