Kutt utslipp, ikke klimamål

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, vil nå utsette Norges klimamål. All klimaforskning tilsier at hun burde gjort det motsatte, og høynet kravene til den største utslipperen, oljesektoren.

Men Arnstads utsettelse er helt i tråd med norsk klimapolitisk tradisjon: Et resolutt grep for å øke den globale oppvarmingen enda mer.

Ærligere enn Støre

Arnstad er noe så uvanlig i norsk mainstream klimapolitikk som ganske ærlig. Hun mener at himmelhøye strømpriser betyr at Norge må droppe strømkrevende utslippskutt, som for eksempel elektrifisering av oljeplattformer. Det betyr i så fall at regjeringen ikke kan holde klimaløftene sine, hvis man ikke gjør noe nytt.

Arnstads ønskeløsning er å regne CO2-opptak i norsk skog som “utslippskutt” (som det slett ikke er). Eller gå tilbake til Stoltenbergs metode; å betale polakker og portugisere for å kutte utslipp som Norge ikke vil kutte selv. Men Arnstad påstår ikke at hun vil utsette mål av hensyn til klimaet.

Hennes linje er derfor ærligere enn Støres. Hans historie er at jo mer olje og gass Norge pusher, desto bedre er det for klimaet.

Kan ikke bruke krigen om unnskyldning

Senterpartiets og Arnstads agenda er at de ikke vil presse strømprisen enda høyere ved å sende masse strøm til oljeplattformene i stedet for til forbrukerne. Det er MDG enige i. Strømbrukerne må nå skjermes og kompenseres. Oljeplattformene må kutte utslippene sine selv, uten å suge strøm ut av fastlandet og naturen.

MDG mener selvsagt, som alle andre, at på kort sikt må all norsk gass som er i produksjon leveres til Europa for å motvirke tapet av russisk gass, og for å bidra til at Ukraina gjenvinner sin frihet. Men katastrofen i Ukraina betyr ikke at verden kan bremse arbeidet for å hindre en global oppvarming som vil ramme vanlige mennesker, økonomi og samfunn like hardt som Russlands krigsforbrytelser nå rammer Ukraina.

All klimaekspertise, FNs Klimapanel og det Internasjonale Energibyrået, sier: Slutt å lete etter olje, slutt å produsere olje. Det er kull, olje og gass som er selve klimaproblemet, og verden har allerede for mye av det. Forrige uke sa den klimafaglige tungvekteren Tyndall Institute: For å begrense global oppvarming til 1.5C på en rettferdig måte, må alle rike land slutte å lete med en gang, og stoppe olje- og gassproduksjon i 2034.

Derfor har MDGs mål som kjent lenge en gradvis utfasing av olje og gass mot 2035.

Stoltenbergmetoden

Kan Senterparties drøm om “klimaskog” redde festen? Nei. Skog tar opp CO2 når den vokser, og slipper det ut igjen når den hogges eller dør. Det tar tid og det svinger litt. Men det er et kunnskapsløst forsøk på juks å leke at skog kan “kutte” utslipp som monner i det norske klimaregnskapet. Og det biologiske mangfoldet vil lide enda mer.

Kan Stoltenbergmetoden med kvotekjøp i utlandet i stedet for utslippskutt hjemme løse Norges nye klima- og strømprisproblem? Ikke sannsynlig. En ting er at Støre har snakket seg ganske langt inn i løfter om å forlate nettopp denne kvotekjøp-politikken. En annen ting er at kvotemarkedet strammer seg til så kvotekjøp ikke er så billig moro som det var.

Senterpartiet, regjeringen og opposisjonen vil redde strømbrukerne fra høye priser. Det er bra. Men Arnstads og regjeringen viktigste mål er å redde olje- og gass-sektoren fra krevende klimamål. Flertallet av tradisjonelle partier på Stortinget vil fortsette olje- og gassletingen, og produsere olje og gass i mange tiår framover.

Ligger langt bak planen

Derfor velger ikke Arnstad den opplagte og eneste klimafaglig ansvarlige løsningen for å få ned utslippene fra sokkelen, som er å starte utfasingen av klimaforurensende oljevirksomhet. Ved å trappe ned de eldste og minst lønnsomme plattformene systematisk framover mot 2035 kan vi kutte utslippene i tråd med klimafaglige råd, uten at det går ut over forbrukere og natur. Og forberede norsk arbeidsliv trinnvis på en framtid der vi lever godt av andre ting enn olje og gass.

I klimakampen er tid et veldig, veldig stort poeng. Verden ligger allerede langt bak skjemaet for å begrense oppvarmingen så mye som verdens ledere har avtalt. Vi har nå full fart mot så høye global temperatur at det vil gi veldig store skader og problemer.

Derfor er et forslag om å utsette regjeringens klimamål og krav til utslippskutt i oljesektoren et svært kraftig klimapolitisk grep. Det er en vanntett oppskrift på å øke den globale oppvarmingen.

Det står en slags respekt av at Arnstads ikke legger skjul på sine prioriteringer i klimapolitikken. Oljesektorens interesser og strømprisene kommer først. Konsekvensene av ekstrem global oppvarming kommer et stykke lenger ned på lista.

