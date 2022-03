Burger King gjør endring

Kjeden har som mål at tiltaket skal redusere utslipp og plastforbruk ved deres restauranter.

Fastfood-kjeden Burger King har bestemt seg for å fjerne plastleker fra barnemenyen sin. Tidligere har leken som barn får til barnemenyen ofte bestått av nettopp plast.

Nå skal disse erstattes med barnebøker skrevet av skandinaviske forfattere.

– Vår erfaring er at plastleker ofte brukes noen få ganger før de kastes. Vi håper og tror at de nye bøkene varer lenger, og er veldig glad for å lansere disse bøkene i Norge. Andre kjeder har inkludert bøker i sine barnemenyer tidligere, men vi er tidlig ute med svanemerkede bøker som er produsert i Europa, sier Norgessjef i Burger King, Olav Bæverfjord, i en pressemelding.

Kjeden mener initiativet deres vil resultere i en betydelig reduksjon i utslipp og plastforbruk ved Burger King-restaurantene i Norge.

Ifølge pressemeldingen har de første bøkene allerede erstattet plastlekene.