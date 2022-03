NAF advarer: Ikke betal for mye for elbilen

Etter at det i en periode så ut til å normalisere seg mer, opplever vi nå historisk lang ventetid på flere elbilmodeller. Mange store bilprodusenter sliter med å få tak i delene som skal til for å bygge biler. Dermed bremses produksjonen – resultatet er at kundene må vente.

Ventelistene på flere av de nyeste og mest populære elbilene er nå svært lange. Da kan det være fristende å betale litt ekstra for å slippe ventetiden.

– Nye elbiler legges nå ut for salg til en høyere pris enn listepris i butikken til merkeforhandleren. Pass på så du ikke ryker på en saftig ekstraregning, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

På toppen av verditapet

Er bilen priset høyere enn listepris fra forhandleren, skal du være villig til å tape penger.

– Betaler du 50.000 kroner ekstra for en bil, er dette penger som er tapt med en gang. Når du skal selge bilen igjen vil verditapet være beregnet ut fra listeprisen bilen hadde i bilbutikken. Så det du betalte ekstra kommer på toppen av verditapet, mener Sødal.

Brooms bilekspert Benny Christensen er enig i resonnementet, men mener det også kan være unntak her:

Skoda Enyaq er en av mange elbiler som nå har ventelister i Norge. Det gjør at det er mulig å tjene penger for de som får bil tidlig og vil selge den videre.

Ikke bare se på listepris

– Ja, dette avhenger av flere faktorer: Hvor attraktiv bilen er nå og de neste årene. Hvor lenge situasjonen med leveringstid og ventelister vil vare. Og ikke minst: Hva importøren gjør med prisene sine.

– Ett eksempel på det siste: Elbilen BMW i4 er en svært ettertraktet bil. Den mest populære utgaven koster nå 60.000 kroner mer enn den gjorde i fjor høst. Det er naturligvis supert for de som bestilte i starten, det gjør også at det ikke er noe i veien for å betale mer for den på «bruktmarkedet». Biler som dette vil etter alt å dømme også være svært attraktive de neste årene. Da bør man ikke se utelukkende på listepriser og tradisjonell tenking rundt verditap, sier Benny.

Sjekk garantien

Er bilen førstegangsregistrert i Norge, er det ingenting i veien for å kjøpe den brukt privat. Da er garantien på bilen i orden. Det er derimot lurt å sjekke om en bil er bruktimportert fra utlandet. Det vil si at den er registrert i et annet land før den er tatt inn til Norge, enten av en privatperson eller en frittstående bilforhandler.

Den største fallgruven går på garanti. Er bilen bruktimportert fra utlandet, kan den ha kortere garantitid enn om det er en bil som er førstegangsregistrert i Norge. I verste fall har den ingen. Derfor må du sjekke nøye hvilken garanti bilen har når den er bruktimportert.

– Det kan oppstå feil også på nyere biler. Så det kan fort bli veldig dyrt å kjøpe en bil som ikke har norsk garanti, sier Nils Sødal.

Varme i setene er så godt som obligatorisk på alle biler som selges i Norge. Men på bruktimporterte eksemplarer er det ikke alltid der.

Kan mangle viktig utstyr

En annen fallgruve med elbiler importert fra andre land, er utstyrsnivået. Elbilene som kommer direkte til Norge er som regel utstyrt med nordiske vinterpakker, det vil si utstyr som er viktig vinterstid. Det er ikke alltid tilfellet med biler som leveres i andre europeiske land.

– Sjekk nøye hvilket utstyr bilen har, om den er importert fra et annet europeisk land. Har den ikke nordisk pakke, styr unna, rådgir Sødal.

Det kan også være forskjeller i karttjenesten i bilen, du kan mangle DAB-radio og varme i setene.

– Verst er kanskje tilfellene der bilen ikke har mulighet for hurtiglading. Biler bruktimportert fra USA kan i noen tilfeller kun lade med mode 3-kabel, altså saktelading. Det er en lei ting å finne ut av når man står ved hurtigladeren og ikke kommer seg noen vei, avslutter Nils Sødal.

