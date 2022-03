Oscar-akademiet varsler granskning

Oscar-akademiet opplyser mandag kveld at de har satt i gang en granskning av handlingene til Will Smith under årets prisutdeling.

Nyhetsbyråene Reuters og AP melder begge at Oscar-akademiet har startet en formell granskning av hendelsen under årets prisutdeling.

Oscar-akademiet skal mandag kveld ha komme med en uttalelse, der de gjør det klart at de vil vurdere konsekvensene dette vil kunne få for Smith.

– Vi har offisielt startet en granskning av hendelsen, og vil se hvilke konsekvenser det vil få i henhold til våre retningslinjer og lovene i California, skriver de.

REAGERER: Slik var ansiktsutrykket til Rock rett etter slaget. Foto: Chris Pizzello / AP

Det var under et humorinnslag at Will Smith gikk opp på scenen og slo til Chris Rock.

Rock hadde i forkant av hendelsen nevnt Smiths kone, og det faktum at hun har en sykdom som gjør at hun mister håret.