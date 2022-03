Ida Gran Jansen er gravid

Matinfluenseren Ida Gran Jansen (34) er gravid. Det deler hun med sine 196 tusen følgere på Instagram.

Hun har to barn fra før av med kjæresten Eirik Lyssand, som er kjent fra TV-serien «Første date». I 2017 ble det kjent at de to var et par.

I 2019 fikk de sitt første barn Max, og året etter fikk de en sønn til.

Jansen ble et offentlig kjent fjes da hun stakk av med seieren i TV3-programmet «Hele Norge baker» i 2013. Siden har hun gitt ut flere kokebøker og vært med i «Farmen kjendis» og «Skal vi danse».