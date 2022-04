I spalten "Bilen Min" har Broom-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Han hadde egentlig ikke tid og han hadde i alle fall ikke råd. Likevel kjøpte Arafat Malik en gammel Saab med Norges lengste (?) mangel-lapp og satte i gang. Vi snakker om til sammen 37 mangler.

(Har du, eller kjenner noen som har en bil med flere mangler, ja da vil vi i Broom.no gjerne ha historien om det!)

Uansett: Etter 10 måneder er bilen til Saab-entusiasten godkjent og på hjulene igjen. Her får du historien om Arafat fra Lillehammer og bilen han, mot alle odds, reddet. Etter at den hadde stått parkert ute på et jorde i syv år.

Lakken er litt medtatt etter alle årene ute. Planen på litt sikt er en hellakkering. Foto: Privat.

Bilen:

Merke, modell: Saab 9000 CSE, 2.3T . Fulltrykksturbo med 200 hestekrefter.

Hvor lenge har du eid den: Siden 12. april, 2021, altså et snaut år.

Hva har du gjort med den? MYE! Dette er en kortversjon:

I april 2021 reiste jeg innom Vestre Gausdal for å ta en titt på en Saab 9000. Den hadde stått ute på et jorde i mange år – og den hadde mangel-lapp. En skikkelig en.

Vi snakker om tre ener-feil, som er kjøreforbud. Hele 30 (!) toer-feil, som er krav om utbedring/reparasjon før godkjenning og fire treer-feil, som er muntlige pålegg.

Foruten den røde Saab 9000 har Arafat også en Saab 93. Vi antar at det er den vi ser en flik av her. Foto: Privat.

Jeg så litt mørkt på det hele – og tenkte: Dette er et håpløst prosjekt, som jeg aldri kommer til å klare... Selv om jeg ofte er impulsiv, tok jeg et par dagers betenkningstid. Største bekymringen var økonomi. J eg hadde allerede brukt mangfoldige tusen kroner på min Saab 9-3 Cabriolet. Jeg var blakk etter å ha fikset opp den. Og mangel-lappen på den var jo mye mindre enn på 9000-en jeg vurderte nå.

Men handel ble det altså likevel. Og en allerede tynn lommebok ble enda tynnere...

Jeg fikk god hjelp av gutta på DekkTeam Lillehammer til noe av jobben på bilen.

Til alt hell fant jeg en delebil, til og med i samme farge, hos den lokale bilopphuggeren. Mange deler ble hentet herfra og en del andre deler ble bestilt via Speedparts. Kompiser og bekjentskaper i Saab-miljøet var også til stor hjelp underveis.

Jeg fikk beskjed om at ABS-modulen ikke funket. Jeg tenkte: Okei - den får jeg sikkert tak i. Jammen tok jeg feil. Det er delen som "ikke finnes". Så her ble det en skikkelig jakt. Etter søk i Saab miljøet først i Norge, så i Norden, endte jeg opp i USA.

Heldigvis hadde hyggelige Matt Johnson fra Minnesota en til overs som han kunne sende til Norge. En uke senere lå den i postkassa. Nå nesten ett år etter kjøpet er bilen godkjent og skilter bestilt. Og lommeboka mi? Den er tynnere enn noen gang, men det er verdt det.

Moralen er: Gi aldri opp, for det er alltid en Saab der ute som fortjener å bli reddet!

Arafats ønske er at bilen en dag skal bli like fin som denne, som er fra et originalt brosjyrebilde.

Liker best med bilen: Akselerasjonen! Saab 9000 var målt raskere enn Ferrari Testarossa i mellom-akselerasjonen da den var ny.

Liker minst med bilen: Mugg i interiøret etter syv år ute i norsk vær på et jorde i Gausdal. Litt sliten i karosseriet er den også. Så en skikkelig innvendig rens står på programmet. Den trenger også en hellakkering etter hvert.

Beste opplevelse med bilen: Det var nok den aller første turen etter at bilen endelig ble EU-godkjent!

Da prøvde jeg bilen på E6, strekning Moelv-Brumunddal. Trakk litt ekstra på smilebåndet når jeg akselererte forbi flere nyere biler på motorveien. Den følelsen var god!

Framtidsplaner for bilen: Få den mest mulig original utseendemessig. Videre å få steg 2 tuning på bilen. Kanskje steg 3, til og med, hvis jeg er sulten på enda mer hestekrefter.

Å klare å få den så fin at jeg vinner premier på biltreff er også et mål og en drøm.

Drømmebil: Saab 900 Turbo T16! Disse bilene er supersjeldne i dag. Håper at jeg en dag har råd til en slik bil.

Er man en kombinasjon av optimist og entusiast – så er det meste mulig! Det er Arafat Malik et godt bevis på. Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Arafat Malik

Alder: Jeg har blitt 27 år.

Bosted: Lillehammer ved nordenden av Mjøsa.

Litt om meg selv: Selverklært Saab-entusiast fra Lillehammer. Ekstremt impulsiv kar som bruker altfor mye tid og penger på Saabene. Jeg har i dag to Saaber som jeg tar vare på.

Nå for tiden jobber jeg fulltid i Bring som sjåfør og som videojournalist i Østlendingen.

Jeg er selvsagt medlem i Saab Turbo Club Norway og bruker mye av min fritid til å fikse på Saabene mine og til å snakke med andre Saab-entusiaster.

