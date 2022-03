Ble skutt mens hun ba til Gud

Ludmila fra Mariupol begynte å be til Gud da russiske soldater skjøt mot bilen hun flyktet i. Da ble fingrene hennes skutt i stykker.

Ukrainske myndigheter varslet i mandag morgen at de ikke ville åpne noen humanitære korridorer. De anklager russiske styrker for å angripe sivile som evakueres ut av de verste krigsområdene.

BILEN BESKUTT: Ludmila forteller at det kom fem kuler gjennom vinduet på hennes side av bilen. Foto: EBU/DR

Ludmila, mannen og hennes 90 år gamle far er blant de som har opplevd å bli beskutt mens de flyktet.

– De skjøt bevisst mot bilen vår med automatvåpen, sier Ludmila til Danmarks Radio som møter henne i byen Zaporizjzja.

KULEHULL: Det er tydelige spor etter skuddene, både på bilen og på menneskene som satt i den. Foto: EBU/DR

Ludmila har bandasjer rundt begge hendene. Hun mistet to fingre under flukten.

– Jeg føler meg helt elendig, men jeg vil ikke gråte. Jeg vil ikke gråte over fingrene mine heller, sier den tidligere sykepleieren.

BANDASJERT: Ludmila, som tidligere har jobbet som sykepleier, mistet to fingre da de ble skutt på av russiske soldater. Foto: EBU/DR

Med mannen kunne det gått verre. Ludmila forteller at den ene kulen snisset hodet hans.

– Vil du si at det er farligst å bli i Mariupol, eller å flykte derfra?

– Å flykte. Men det er ikke mye igjen av byen. Det er bare ruiner og lik, sier Ludmila.

Ifølge Mariupols ordfører Vadym Bojtsjenko er det fortsatt rundt 160.000 mennesker igjen i byen. De mangler vann, mat, strøm og medisiner.

FULLSTENDIG ØDELAGT: Den beleirede byen Mariupol er lagt i ruiner etter de russiske angrepene. Foto: Reuters/ALEXANDER ERMOCHENKO

Minst 5000 mennesker har mistet livet i den beleirede byen siden Russland invaderte, sier en høytstående ukrainsk rådgiver, ifølge NTB.

– Rundt 5.000 mennesker er gravlagt, men begravelsene stoppet for ti dager siden på grunn av vedvarende bombardement, sier Tetjana Lomakina, en presidentrådgiver som nå har ansvaret for humanitære korridorer.

UTBRENTE BILER: Langs veien ut av Irpin står utbrente biler. Foto: UAPBC

Over 10 millioner ukrainere er ifølge FN drevet på flukt etter invasjonen.

Viktor Lunkov (21) og foreldrene prøvde å flykte, men også de opplevde å bli beskutt av russiske soldater da de var på vei ut av Irpin, der det har rast harde kamper.

SÅ FAREN BLI DREPT: Viktor Lunkov ble dratt ut av bilen han og foreldrene satt i. Deretter så han at de russiske soldatene skjøt og drepte faren. Foto: UAPBC

Han forteller at han ble dratt ut av bilen ved et kontrollpunkt, og at en russisk soldat spurte om han ønsket å leve.

– Jeg fikk panikk, jeg husker ikke hva jeg svarte ham, sier Lunkov.

Han forteller at soldaten begynte å skrike «hvorfor stoppet du ikke?».

– Så skjøt de, uten forvarsel.

21-åringen sier han så på faren sin som lå i bilen.

– Han prøvde å puste, men han holdt på å bli kvalt av sitt eget blod.

Lunkov forteller at soldatene skjøt fire skudd mot frontruten.

– De skjøt for å drepe, konstaterer han.

Faren ble drept, og moren hardt skadd. Legene som opererte henne har fortalt at det bare var så vidt de klarte å berge livet hennes.

FAR OG SØNN: Viktor Lunkov og faren poserer smilende på et bilde tatt før invasjonen av Ukraina. Foto: UAPBC

Nå prøver han å avgjøre hva som er best for de to, å bli eller å prøve å flykte igjen.

– Jeg venter på at min mor kan flyttes på, forteller han.

Planen er å dra vestover i landet, muligens til Lviv, som regnes som tryggere enn områdene rundt hovedstaden Kyiv.

Med seg har han bare et minne etter faren.

– Jeg har klokken hans. Den tok jeg med meg. Jeg sa jeg skulle ta vare på den, forteller han og viser frem klokken.

MINNE: VIktor Lunkov viser frem klokken som er det eneste han har igjen etter faren. Foto: UAPBC

Mandag ettermiddag melder ordføreren i Irpin at ukrainske styrker har tatt full kontroll over byen. Påstandene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

– Vi forstår at det vil komme flere angrep mot byen vår, og vi vil forsvare den tappert, sier han ifølge Sky News.