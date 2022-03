Ekstranøkkel til bilen endte med å koste 16.000 kroner

Den over 20 år gamle Toyota HiAcen kostet både eier og låsesmeden mye tid og penger. Nå har tingretten bestemt at låsesmeden må punge ut etter at bilen nektet å starte. Sannsynligvis forårsaket av en feilslått nøkkelkopiering og en «ukjent» mekaniker.

Historien om nøkkelfadesen startet med at eieren ville kopiere ekstranøkkel til sin trauste og solide varebil. Det var Østlandets Blad som først skrev om dette.

Bileieren parkerte på utsiden av låsesmeden, og selv ventet han tålmodig i butikklokalet mens ny nøkkel ble filt med gammel nøkkel som mal.

En bilmekaniker var innom

– Kopieringen foregikk i en maskin inne i selskapets lokaler, og ingen arbeider ble utført på bilen i den forbindelse. Etter at bileieren mottok den nye nøkkelen, gikk han ut og forsøkte å starte bilen, men den ville ikke starte. Bilen ville heller ikke starte med originalnøkkelen, står det beskrevet i dommen.

Tilfeldighetene gjorde at en bilmekaniker som var innom låsesmeden tok en titt på HiAcen. Denne mannen er også stridens kjerne. Bileieren og retten mener det er mekanikerens forsøk på å starte bilen som er hovedårsaken til at skader, som er påvist i ettertid, oppsto.

– Han var ikke engasjert av oss, og selskapet er ikke ansvarlig for hans handlinger. Han gjorde dessuten ikke annet enn å lytte til bilen, er låsesmedfirmaets påstand i retten.

Toyota Hiace er Norges suverent mest solgte varebil, i flere generasjoner. Kvaliteten er generelt svært god.

Skade på startsperren

Retten finner det mest sannsynlig at mekanikeren ble engasjert av låseselskapet til å undersøke bilen, at mekanikeren gjorde mer enn å lytte til bilen, og at skaden på en del som koder/åpner startsperren ble påført i forbindelse med mekanikerens feilsøking, konkluderer tingretten.

Toyota HiAce er for øvrig Norges suverent mest solgte varebil gjennom tidene.

Før saken havnet i tingretten var saken innom forliksrådet, hvor låsesmedfirmaet ble dømt til å betale bileieren nærmere 30.000 kroner. I tillegg ble de pådømt å dekke saksomkostningene i saken. Låsefirmaet tok imidlertid ut stevning ved Follo og Nordre Østfold tingrett med krav om frifinnelse og tilkjennelse av sakskostnader.

Det er ikke mye hi tech over Toyota Hiace. Det at bilen var såpass enkel og ukomplisert, var også en viktig årsak til den unikt gode driftssikkerheten.

Ulike forklaringer

– Etter rettens syn tilsier låsesmedens tilbakeholdenhet med å oppgi hvem mekanikeren er, at bedriften har noe å skjule. Retten finner det sannsynliggjort at låsesmeden i det minste vet hvor mekanikeren jobber, idet han har sendt mail til en ukjent tredjepart og bedt vedkommende kontakte mekanikeren og orientere ham om

Låsesmeden har kommet med ulike forklaringer knyttet til mekanikeren; det er både hevdet at vedkommende var ansatt i en lokal Toyota-butikk, at mekanikeren var en tilfeldig kunde som var innom butikken, og at mekanikeren ikke gjorde annet enn å lytte til bilen.

Krevde 32.000 kroner

Retten mener firmaet burde forsikret seg om at vedkommende hadde den nødvendige kompetanse på låssystemer, og låsefirmaet lot vedkommende utføre flere forsøk på å utbedre bilen. Under slike forhold var skade en forutsigelig mulighet som bedriften må svare for.

Bileieren gjorde krav på 32.000 kroner fra låseselskapet, men retten satte sitt skjønn til 16.000 kroner og hver part må bære egne saksomkostninger.

Det hører med til historien at låsselskapet tilbød bileieren forlikstilbud på 18.000 kroner etter tapet i forliksrådet.

