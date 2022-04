Legger kraftig press på Kjerkol: – Alvorlig

Det er full krise rundt fastlegeordningen. Og det er behov for umiddelbare strakstiltak.

Et stortingsflertall bestående av Høyre, Venstre, Frp, Rødt, MDG, SV og Pasientfokus sier til TV 2 at de forventer at helseministeren nå kommer med kraftfulle økonomiske tiltak, og ikke venter helt til 2023.

Av 169 representanter er det nå et solid flertall åtte av ti partier som forventer at helseministeren sikrer penger i revidert budsjett som legges frem i mai.

I en fersk rapport slår Helsedirektoratet fast at det er behov for ytterligere strakstiltak som har umiddelbar effekt. Hvis ikke kan de mest sårbare pasientene blir skadelidende.

MÅ HANDLE RASKT: I en fersk rapport slår Helsedirektoratet fast at regjering må handle umiddelbart for å løse krisen. Helsedirektør Bjørn Guldvog frykter konsekvensene dersom ikke fastlegekrisen løses raskt.

– Alvorlig rapport

Høyre forventer penger på bordet i revidert budsjett til sommeren.

– Det vil vi ha veldig tydelig forventninger om, sier Tone W. Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen.

– Det er en alvorlig rapport fra Helsedirektoratet som viser at det er behov for ytterligere å styrke fastlegeordningen, fastslår Trøen.

– Hva forventer du at regjeringen gjør?

– Vår forventning er at regjeringen følger opp dette. De har lovet dette i valgkampen, og nå forventer vi oppfølging, mener Trøen.

«Handlingsplan for allmennlegetjenesten i 2020-2024» ble utarbeidet da Høyre satt i regjering. Nå styrer Ap og Sp.

Den tidligere sykepleieren påpeker at handlingsplanen skal følges løpende opp og at man må treffe nye tiltak dersom man ser at situasjonen forverrer seg.

– Og nå ser vi det, sier Trøen.

FORVENTNINGER: Leder av Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, forventer at helseministeren lytter til innspill.

Legeforeningen mener regjeringen må legge 2,3 milliarder kroner på bordet snarest. Det vil ifølge foreningen dempe legeflukt og sikre hardt tiltrengt tilvekst av fastleger.

Helsedepartementet har signalisert at pengekranen er stengt til 2023.

Uenig

Helseminister Ingvild Kjerkol ser med alvor på rapporten fra Helsedirektoratet. Så langt har hun imidlertid ikke vært villig til å møte kravet om 2,3 milliarder som Legeforeningen mener vil løse utfordringene.

Kjerkol peker på at regjeringen har gjort flere tiltak for å styrke ordningen og sikre økt rekruttering av leger.

– Vi er nok veldig enig om hva utfordringen er, også med Legeforeningen og med KS som er viktige partnere. Så det er ingen som sitter og har en ulik forståelse av problemet, men vi har ikke målrettede og effektive virkemidler til å løse det. Og det må vi bruke litt tid på.

HENGER PÅ: Høyre vil henge på helseminister Ingvild Kjerkol i Stortinget og forventer at regjeringen finner penger til å løse fastlegekrisen allerede i revidert budsjett til sommeren.

– Høyrepolitiker Tone W. Trøen, som er leder av Helse- og omsorgskomiteen leder, forventer at det skjer noe i revidert budsjett. Hva vil du si?

– Jeg hadde også store forventninger da jeg satt i opposisjon i åtte år, og så at fastlegeutfordringene vokste fra år til år. Det har vært gjort tiltak i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett siden vi fikk den nasjonale handlingsplanen, og det vurderer også denne regjeringen, sier Kjerkol.

Hun påpeker at Høyre må ta sin del av ansvaret.

– Så jeg synes det er en litt lettvint kritikk fra Tone Trøen, oppsummerer Kjerkol.

– Følger opp i Stortinget

I opposisjon var Kjerkol klar på at Høyre-regjeringen måtte ta flere grep for å løse fastlegekrisen. Fra Stortingets talerstol har hun flere ganger hamret løs på Solberg-regjeringen som hun mener ikke gjorde nok da de satt med makten og pengene. Nå sitter hun selv med det øverste ansvaret for fastlegeordningen.

– Vi kommer til å følge opp dette i Stortinget ved å stille statsråden spørsmål om hvordan regjeringen vil følge dette opp, lover Trøen.

Selv om fastlegekrisen var et faktum under den forrige regjeringens ledelse, mener Trøen at det nå er den sittende regjeringens ansvar å sørge for en bærekraftig fastlegeordning.

– Regjeringen har gitt store lovnader og sagt at dette er et område de vil styrke. Vår forventning er at det skjer i revidert budsjett nå i juni, gjentar Trøen.

SV krever svar

TV 2s omtale av den kritiske rapporten fra Helsedirektoratet er fanget opp av flere politikere på Stortinget.

– Jeg har innkalt statsråden til Stortinget og stilt spørsmål til ordinær spørretime, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson i SV.

STILLER SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant fra SV, Marian Hussein, ber nå helseministeren svare på spørsmål i Stortinget.

Hussein stiller helseminister Ingvild Kjerkol følgende spørsmål:

«Hvilke strakstiltak vil statsråden levere for å løse den akutte krisen?»

Hussein viser til at: «Handlingsplanens tiltak, rammer og verktøy er per i dag ikke er tilstrekkelig til å løse utfordringene. Det er behov for ytterligere strakstiltak med umiddelbar effekt og forsterket innsats også på lengre sikt.»

Forventer tiltak

– Vi forventer at regjeringen tar fastlegekrisen på alvor, og kommer med tiltak som både gjør noe med arbeidshverdagen og rekrutteringen av leger, sier Olaug Bollestad fra KrF, som er medlem av helse- og omsorgskomiteen.

PRESSER PÅ: Også Olaug Bollestad fra KrF, medlem av Helse- og omsorgskomiteen, forventer penger i revidert.

Hun mener det bør være lettere for leger utdannet i Danmark å få jobb som lege i Norge.

– På lang sikt er det nødvendig med en helhetlig gjennomgang, som sikrer at legene kan bruke tiden sin på å være leger, sier Bollestad.

Partiet har også fremmet forslag i Stortinget om å sikre godkjenning av legeutdanning fra EU- og EØS-land i Norge.

Forventer penger

– Vi forventer at det kommer penger nå i revidert budsjett. Det må på plass dersom en skal sikre at leger ønsker å jobbe som fastlege, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp.

Han sier det ikke bare handler om penger.

– Man må sørge for at utenlandske leger kan jobbe i Norge. Dersom legene skal få redusert listene sine slik at arbeidsdagen blir forsvarlig, må en rekruttere flere leger, og da må det være attraktivt å jobbe som fastlege, mener Hoksrud.

KLARE KRAV: Det må penger på bordet nå, sier Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson.

Småpenger

– Regjeringen har gitt oss høye forventinger med å proklamerte at fastlegekrisen var en prioritet for dem. Men så langt har de gjort lite annet enn å kaste småpenger på problemet, mener Seher Aydar fra Rødt.

Aydar som er medlem av Helse- og omsorgskomiteen, mener mangel på fastleger skyldes uholdbare arbeidsvilkår som gjør det krevende å rekruttere fastleger.

– Hver måned øker antallet folk som står utenfor fastlegeordningen. Dette problemet blir bare større med tiden. Hvis regjeringens lovnader skal ha noe som helst troverdighet må de tak i dette nå, mener Aydar.

MÅ INNFRI: Seher Aydar fra Rødt er medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Ekstremt krevende

– Vi står i en ekstremt krevende situasjon når 150 tusen nordmenn står uten en fastlege, som de har krav på. Venstre har fått tydelige tilbakemeldinger fra folk over hele landet om at dette er alvorlig, og en krise det må gjøres noe med raskt, sier André N. Skjelstad, helsepolitisk talsperson i Venstre.

Venstre har spurt helseministeren om regjeringen vil øke basistilskuddet, som et første tiltak for å redusere fastlegemangelen.

– For Venstre er det åpenbart at denne saken bør ligge øverst på helseministerens bord, og vi forventer å se tiltak fra regjeringen allerede i revidert budsjett i vår, og i kommende budsjett fremover, sier Skjelstad til TV 2.

KLART KRAV: André N. Skjelstad (V) mener som stortingsflertallet at helseministeren må finne penger i revidert budsjett.

Partiet Pasientfokus har én representant på Stortinget som også er medlem av Helse- og omsorgskomiteen:

– Det haster å få på plass en god og tidsriktig løsning. Det vil koste penger, men hvilke alternativer har vi i dag, påpeker Irene Olaja til TV 2.