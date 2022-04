Går hardt ut mot Kulturrådet – frykter flere aktører kan gå konkurs

Da Norge stengte ned i 2020 som følge av pandemien, var kulturbransjen en av sektorene som ble hardest rammet av koronarestriksjonene.

Som følge av dette opprettet den forrige regjeringen en stimuleringsordning. Den skulle bidra til økonomisk støtte slik at kultursektoren likevel kunne gjennomføre arrangementer.

Skaper stor usikkerhet for arrangørene

Ordningen gikk ut på at søker fikk 70 prosent av støttebeløpet umiddelbart, mens de resterende 30 prosentene skulle utbetales etter at søker leverte rapport for de gjennomførte arrangementene.

Nå reagerer komiker Trine Lise Olsen (46) på det hun mener er en treghet i systemet.

– Vi fikk utbetalt 70 prosent av bevilget støtte raskt etter vedtak, mens vi skulle få de siste 30 prosentene etter at rapporten var levert, forklarer hun til God kveld Norge.

Disse pengene venter hun og samarbeidsaktøren hennes fremdeles på å få utbetalt. Dette mener hun skaper stor usikkerhet for de det gjelder, fordi flere i kulturbransjen sliter med å gjøre opp for seg økonomisk.

– Om arrangørene har forskuddsbetalt penger til artistene, så er de i kjempegjeld på grunn av dette. Noen har betalt halvparten og sliter da med at de selv ikke har fått noe. Ingen får sove godt når de skylder masse penger til folk eller egne regninger hoper seg opp, sier Olsen og fortsetter:

– Dette skaper usikkerhet for arrangører som står med dårlig økonomi og utestående gjeld som skal betales med de 30 prosentene. Sånn som situasjonen er nå, hvor arrangører sliter med billettsalg, er det få som tørr å arrangere som før, hevder hun.

– Det er en skam

Kulturrådet, som forvalter ordningen, mener på sin side at flere av rapportene har vært mangelfulle, og at dette har ført til forsinkelser i behandlingsprosessen.

– Vi må derfor ofte be om mer dokumentasjon for å kunne bekrefte at arrangementene er gjennomført som planlagt. Dette kan medføre noen forsinkelser i rapportbehandlingen, skriver fungerende avdelingsdirektør i Kulturrådet, Thomas Hansen, i en e-post til God kveld Norge.

I rapportene for 2021 kreves det at man legger ved mer dokumentasjon enn det gjorde i 2020. Olsen synes det er frustrerende at reglene har endret seg underveis, og hevder at de har opplevd at det har vært mye frem og tilbake i forhold til hva rapportene skal inneholde og ikke.

– Først skulle de ha alle arrangementer samlet, så skulle de ha alle arrangementer hver for seg, så skulle de ha de samlet igjen. Istedenfor å da se tilbake på det som først ble sendt inn måtte det sendes på nytt, forklarer Olsen.

– Helt ærlig, så føler jeg kulturrådet herjer med ordentlige arrangører og artister som har gjort sitt ytterste for å overleve samtidig som man prøver å følge stadig skiftende regler og krav. Det er en skam, sier hun videre.

Mangler dokumentasjon

Kulturrådet forteller at reglene for rapportering ikke har endret seg underveis i denne rapporteringsperioden, og holder fast ved at eventuelle tregheter skyldes manglende dokumentasjon.

– Det står i rapportskjemaet at rapporten må fylles ut «slik at det kommer tydelig frem antall publikummere/deltagere og billettinntekter for hvert av arrangementene.» Dersom denne dokumentasjonen mangler, må vi etterspørre den, og det kan bidra til å forsinke rapportbehandlingen, skriver Hansen.

Videre forteller han at de har forståelse for at det oppleves frustrerende å vente, men hevder at blant de vel 2500 rapportene de har fått inn, så er 90 prosent av dem enten helt ferdigbehandlet eller påbegynt av saksbehandler.

BEDRING: Anette Trettebergstuen kritiserte den tidligere regjeringen. Nå mener hun ordningen har blitt bedre. Foto: Beate Oma Dahle

Kulturministeren mener ordningen har blitt bedre

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) arvet støtteordningen fra sin forgjenger, Abid Raja (V). I løpet av pandemien kritiserte hun den tidligere regjeringen, blant annet fordi hun mente kulturbransjen fikk utbetalt støtte for sent.

I et intervju med VG i 2020, sa hun blant annet at regjeringen burde klart å finne løsninger som raskere ville fått krisehjelpen ut til folk. Hun påpekte også at store deler av kultur-Norge da verken hadde tjent penger eller fått støtte siden april, og at flere stod på randen av konkurs.

Selv mener Trettebergstuen at ordningen har blitt bedre.

– Heldigvis har det absolutt blitt bedre. Vi gjeninnførte stimuleringsordningen og forbedret kompensasjonsordningen da innstrammingene kom før jul. Vi lyttet til innspillene fra sektoren og gjorde kompensasjonsordninga mer automatisert og med færre skjønnsmessige vurderinger, skriver Trettebergstuen i en e-post til God kveld Norge.

– Vi likestilte arrangører og underleverandører og endret kompensasjonen til å kompensere uungåelige kostnader til kompensasjon av tapte inntekter, og for mange utgjør det store summer, skriver hun videre.

Bekymret – mener flere står i fare for å gå konkurs

Olsen på sin side, synes ikke ordningen har blitt bedre.

– Stimuleringsordningen som var i 2020 var mye bedre, og man fikk behandlet både søknader og rapportering raskt, mener Olsen.

Nå frykter hun at det hun mener er en treghet i systemet, kan føre til at flere aktører i kulturbransjen står i fare for å gå konkurs.

– Det er flere arrangører som er tett på å bli konkurs på grunn av denne lange behandlingstiden, som vil resultere i at de ikke får 30 prosent fordi de er under konkursbehandling, og da vil ikke artistene få pengene som de har til gode, hevder Olsen.

– Jeg klarer meg, men jeg er seriøst bekymret for noen folk i bransjen. Jeg skjønner ikke hvordan de kan behandle folk sånn, sier hun videre.

Regjeringen følger situasjonen nøye

På spørsmål om kulturministeren har forståelse for at sen utbetaling av støtte kan sette mange i konkursrisiko, svarer Trettebergstuen at hun forstår at søkerne trenger raske utbetalinger.

– Det var også derfor vi ved gjeninnføringen av stimuleringsordninga i desember 2021, flyttet femten ekstra saksbehandlere til Kulturrådet, og la hele forvaltningen av kompensasjonsordninga til Lotteri- og stiftelsestilsynet, skriver Trettebergstuen.

Videre forteller hun at det jobbes med å utrede tiltak som skal være enda mer treffsikre.

– Vi skal følge situasjonen nøye. Det er gitt et oppdrag til Kulturrådet og NFI som skal utrede konsekvenser av pandemien og tiltak som er mest treffsikre på vei ut. Denne rapporten ser vi frem til å få i løpet av april, slik at vi kan ytterligere forsterke innsatsen, skriver Trettebergstuen.