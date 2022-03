Reagerte etter denne hendelsen: – Jævlig dårlig

To scoringer fra Stavanger Oilers-spiller Jarrett Burton la grunnlaget for suksess i første NM-semifinale. Men etter kampen var det en situasjon helt på tampen som opptok gjestene.

Oilers-Sparta 5-4

– Jeg er mer frustrert over utvisningen på slutten. Det er jævlig dårlig. Hvordan vi kan få utvisning på oss når vi kaster pucken, og ikke de (Stavanger Oilers). Jeg kjøper at dommeren ikke tar den, men da kan de ikke ta den på oss, sier en frustrert Sparta-spiller Emil Lundberg etter kampslutt.

Situasjonen Lundberg sikter til skjedde rett før sluttsignalet på stillingen 5-4. Oilers-spiller Dennis Løvold Sveum tok ned pucken med hånda, og kastet den ut av området foran sitt eget mål.

Se hendelsen under.

Sparta-spiller reagerte etter denne hendelsen

Sterk Oilers-start

To Oilers-scoringer på kort tid i første periode sørget for en marerittstart for gjestene fra Sarpsborg.

Thomas Berg-Paulsen sørget for semifinalens første scoring 7.12 ut i første periode, før Rob Bordson doblet ledelsen drøye tre minutter senere.

Dagens tredje Oilers-scoring kom fra kanadiske Jarrett Burton i undertall minuttet før den første hvilen.

– Det har vært en vond periode for Sparta, kommenterte TV 2s kommentator Espen Ween.

GOD STEMNING: Stavanger Oilers høvlet over Sparta Sarpsborg - i alle fall i den første perioden. Foto: Carina Johansen

Spenning

Gjestene løftet seg flere hakk i andre periode. Ut av intet var plutselig to Sparta-spillere alene med Oilers-målvakt Henrik Holm. Sparta-spiller Magnus Nilsen sendte pucken i nettet.

– Da får Sparta den «gollen» de trenger, utbrøt kommentator Espen Ween.

Et energisk DnB Arena ble plutselig musestille. Og det med god grunn. Henrik Knold plukket opp en retur minutter senere, og satte inn en ny redusering.

Martin Lefebvre - canadieren som signerte for Oilers før sesongstart - ante fare på ferde. 28-åringen tok saken i sine egne hender og økte ledelsen to minutter etter den viktige Sparta-scoringen.

Siste periode bød på langt mindre aktivitet foran begge lags mål. Oilers og Jarrett Burton satte 5-2 langt inne i den siste periode, og da trodde de oppmøtte på en komfortabel hjemmeseier.

Niclas Jessesen reduserte nok en gang for Sparta med fem og et halvt minutt igjen. Og sekunder senere var pucken igjen i nettet. Spartas Emil Lundberg sørget for full spenning.

Flere scoringer ble det ikke - Stavanger Oilers tok første stikk mot Sparta Sarpsborg.

Ny mulighet onsdag

Dermed har Sparta fortsatt kun slått Oilers en gang på syv NM-forsøk. Om to dager får østfoldingene ny mulighet til å bedre den statistikken.

Semifinale to spilles onsdag i Sarpsborg. Den kampen ser du på TV 2 Play fra klokken 18.45!