– Putin er et dyr

Midt i festningsverket de ukrainske styrkene har bygget opp i havnebyen Odesa, møter vi oberst Vladislav Nazarev. Vi har forsøkt å få et møte med ham i flere dager, men han er forståelig nok en svært travel mann. Han tilhører ledelsen av den ukrainske operasjonskommandoen i sør og er tydelig stolt over styrkenes innsats på slagmarken.

– Jeg vil bare klart og tydelig forsikre deg om at akkurat nå presser vi dem ikke bare tilbake, men de flykter som feiginger.

Helt siden krigen startet har mange fryktet et massivt russisk angrep mot Ukrainas tredje største by. Forrige helg ble innbyggerne her vekket av kraftige eksplosjoner. Et prosessanlegg for olje hadde blitt angrepet fra luften. Men obersten mener russerne er sjanseløse om de prøver å ta byen.

ANGREP: Kraftig røyk stiger til værs etter et russisk rakettangrep mot Odesa 2. april. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

– Odesa er alltid klar for alt. Det er nesten ikke en sjanse for at fiendens flåte skal komme nær nok. For dersom de dukker opp nær kysten vår, vil det bli stedet de synker. Det kan jeg forsikre deg om.

– En redd flokk

Det mangler ikke på selvtillit en måned etter at russiske styrker rykket inn i landet hans. Og det er kanskje ikke så rart etter at ukrainske styrker har klart å stå i mot og samtidig slå tilbake russiske styrker på flere fronter.

– De har ingen hær. Det er bare en redd flokk, som trodde de skulle lykkes på 3-4 dager. Men så gikk noe fryktelig galt. Det som skjer nå er at de forsøker å flykte, og vi gjør vårt beste for å hjelpe dem. Og de russerne som ikke løper fort nok, skal vi begrave i jorden vår til evig tid.

HYLLER SAMHOLDET: Oberst Nazarev mener Russland har tatt fryktelig feil om Ukraina. Bildet viser ukrainske styrker utenfor Kyiv, 2. april 2022. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Russerne har i løpet av den siste uken trukket seg tilbake fra den sentrale delen av landet og økt presset mot den østlige delen av Ukraina i det som virker å være en ny strategi. Flere byer sørøst i landet har kommet under kraftige russisk luftangrep. En marinebase, drivstofflager og militære flystriper har vært blant målene. Samtidig rammes uskyldige sivile hardt.

Rystet over russernes brutalitet

En brutal krig har allerede rast i åtte år, mellom ukrainske styrker og russiske separatister, øst i Ukraina. Men måten russerne nå driver krig på ryster den ukrainske obersten.

– Putin er et dyr! Og de soldatene han har sendt her er idioter som utfører hans ordrer. Jeg kan ikke kalle dem mennesker.

Han har vanskelig for å forstå om folket han tidligere betraktet som brødre faktisk har fått med seg hvordan Mariupol, Tsjernihiv, Kharkiv og andre ukrainske byer har blitt bombet sønder og sammen.

BUTSJA: Ofrene etter de russiske styrkenes drap på flere hundre sivile graves opp for å bli identifisert. Foto: Aage Aune / TV 2

– I tilfelle noen i Russland ikke har fått det med seg, så vil jeg de skal vite at hæren deres har gjort noe av det mest grusomme man kan gjøre. De har bombet sykehus, sivile og fødestuer. Det er det hæren deres gjør!

STERKE ORD: Obersten kaller både Putin og soldatene hans for dyr. Han har mistet all respekt for de russiske soldatene etter angrepene mot sivilbefolkningen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Putins store feilvurdering

Oberst Nazarev mener den brutale krigføringen mot uskyldige virker mot sin hensikt, og er av de store feilene Putin har gjort. Han peker på at de voldsomme angrepene har sørget for at den ukrainske hæren og folket står enda tettere sammen.

– De tok feil om oss. De gjorde en stor feilvurdering. Båndet mellom Ukrainas sivilbefolkning og militæret har vokst seg sterkt.

– Vi skal presse den feige russiske hæren tilbake. Vi skal begrave den i jorden. De tok feil om oss og de tok feil i sin taktikk.

– Hæren og folket er som ett. Det er det som gjør oss så sterke.