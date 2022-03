Solbakken om stjernevrakingen: – Guardiola ga aldri noen forklaring

Joshua King og Kristoffer Vassbakk Ajer.



Begge spiller så godt som fast i Premier League, men under Ståle Solbakken har duoen slitt med å få spilletid. King har fortsatt ikke startet en kamp, mens Ajer ble henvist til benken da Solbakken toppet laget mot Slovakia sist.

Da TV 2 tidligere denne uken spurte om hvordan Ståle Solbakken håndterer at to såpass profilerte spillere nå sitter på benken, reagerte Solbakken mer som et spørsmålstegn.

– Hvordan jeg håndterer det? Hva tenker du på, undret Solbakken.

Da presiserte TV 2 at Joshua King har en stolt landslagshistorikk, mens Kristoffer Ajer av mange har blitt sett på som landslagets kommende forsvarssjef.

– Ofrer du ikke det en tanke?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. For jeg gjør det jeg mener er best for Norge uansett, svarte Ståle Solbakken.

Et par dager senere utdyper 53-åringen litt om hvordan han forsøker å holde alle spillerne fornøyde.

– Jeg skjønte jo spørsmålet, men det er hard konkurranse nå. Det er andre som spiller i gode ligaer og som har gjort det bra på landslaget, forklarer Solbakken.

En annen som spiller fast i en topp fem-liga, og som ikke startet for Norge sist, er Sampdorias Morten Thorsby.

Ståle Solbakken røper nå at han nok gir litt flere forklaringer enn han kanskje har gitt uttrykk for. Et eksempel er at Joshua King på denne landslagssamlingen allerede før kampen mot Slovakia fikk beskjed om at han skal starte mot Armenia tirsdag.

– I noen tilfeller prøver jeg nok å forklare, men i en tropp på 23-24 mann kan du ikke løpe etter alle å forklare ting hele tida. I bunn og grunn handler det jo om at jeg tar ut det beste laget, sier Solbakken.

Solbakken forteller at han tok opp temaet om hvordan man skal holde alle fornøyde da han nylig møtte Manchester City-manager Pep Guardiola.

– Jeg tror det håndteres veldig forskjellig, men Guardiola ga aldri noen forklaring. Det er nok mange som gjør det sånn. Så har du nok noen som prøver å informere og gi feedback. Det er jo noen som vil ha mer feedback enn andre, påpeker Solbakken.

Ajer: – En gruppe med stor harmoni

Kristoffer Vassbak Ajer nyter for øyelbikket stor tillit som høyreback i engelske Brentford. Da TV 2 intervjuet han mandag formiddag, visste han ikke om han ville være tilbake i startoppstillingen mot Armenia tirsdag.

Men lysluggen mener det bare er en fordel for Norge at man nå har spillere fra de beste ligaene i Europa på benken.

FAST PLASS: Kristoffer Vassbakk Ajer og Brentford har hittil vært et lykkelig forhold. Foto: HANNAH MCKAY

– Det forteller meg at vi har en utrolig god konkurransesituasjon. Det er utrolig mange som vil spille. Det betyr at du må levere og være klar når ting smeller, sier Ajer.

– Hvordan reagerer du når du ikke får spille? Blir du sur og grinete?

– Nå er jeg en fyr som har et avslappet forhold til det meste, så det går greit. Jeg gir ett hundre prosent på trening, men når treningen er over og jeg er tilbake på spillerbussen er mye glemt. Da klarer jeg å holde humøret oppe, sier han.

Han tror de fleste norske stjernene takler å havne på benken uten å lage et nummer ut av det.

– Vi har en utrolig fin spillergruppe som harmonerer godt, så det er ikke noe problem. At man ikke spiller noen kamper må man tåle, påpeker Ajer.

Ble rendyrket først som 19-åring

For hans egen del mener han dessuten at Ståle Solbakken har hatt rett når han har påpekt at forsvarsspillet i eget felt har kunnet blitt bedre.

– Jeg er fullt klar over hva jeg må forbedre. Det var også hovedgrunnen til at jeg dro til Brentford og Premier League, sier Ajer.

Han påpeker at han på et sent tidspunkt spesialiserte seg til å bli midtstopper. Faktisk var det først som 19-åring i skotsk fotball, på utlån til Kilmarnock, at han ble rendyrket på stopperplass. I Start spilte han for eksempel på midtbanen.

– Jeg har ikke spilt midtstopper så mange år, så jeg har nok fortsatt litt å lære på posisjoneringen. Men det har jeg store planer om å gjøre. Jeg jobber med det hver eneste dag på treningsfeltet med analyse og alt mulig. Jeg er akkurat der jeg ønsker å være i karrieren min, sier Ajer.



Han har virkelig funnet seg til rette i Brentford, der han foreløpig står med 16 kamper fra start og to målgivende pasninger. Den nyopprykkede klubben ser ut til å berge plassen med god margin.

– Premier League er dritkult. I det siste har jo jeg spilt litt høyreback, så da har jeg fått utfordret meg 1-1 defensivt mot ekstremt gode spillere. Det er utrolig utfordrende og du merker at du må være på i 95 minutter. Men det er utrolig lærerikt, sier Kristoffer Vassbakk Ajer.