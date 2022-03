Stuntutøver om Oscar-slaget: – Kan være et godt innøvd stunt

Will Smiths (53) voldelige respons på vitsen til komiker Chris Rock (57) er det som overskygget alt annet under årets Oscarutdeling.

Rock har valgt å ikke anmelde hendelsen, ifølge amerikanske medier.

Det spekuleres i om at Smith kan miste prisen for beste skuespiller. Oscar-akademiet har så langt kun gått ut med en uttalelse på Twitter, hvor de skriver at de «tolerer ikke vold av noen form».

Tolkes som æreskultur

– Foreløpig er det mye vi ikke vet. Men dette er Oscar-historie av den litt tristere sorten.

Det sier kulturredaktør i Bergens Tidende, Jens Kihl, om slaget som har ført til at Will Smith nå er den mest omtalte på Twitter.

– En fyr som tenker at han har ansvar for å forsvare sin kvinnes ære og velger å gjøre det ved bruk av vold, det er jo en form for æreskultur som ikke er helt i tråd med hva vi skulle ønske oss i dag, sier Kihl.

Trekker frem Eminem-innrømmelse

Flere lurer på om det som skjedde under prisutdelingen kan ha vært planlagt, og trekker inn at Chris Rock er aktuell med komedieturné etter flere års pause.

Kulturredaktøren tror Smith/Rock-hendelsen var et stunt, men nevner at en snakkis under MTV Movie & TV Awards i 2009, viste seg å være planlagt spill.

Der gjorde komiker Sascha Baron Cohen en opptreden som karakteren Brüno. Iført englevinger ble han heist ned fra taket og landet rett i ansiktet på rapperen Eminem, som reagerte med å banne og dytte komikeren bort.

– Dette var en kjempesak helt til Eminmen gikk ut og innrømte at dette var et planlagt stunt. Men foreløpig ser det ut som at Oscar-hendelsen var reel og det er nitrist, sier Kihl.

Var det ekte eller planlagt?

Vi har fått en stuntutøver -og koordinator med over 20 års erfaring i bransjen til å vurdere videoen.

Kai Kolstad Rødseth hos Stunt og Spesialeffekter AS, peker på at kameravinkelen er vanskelig å bedømme ut ifra.

STUNTUTØVER: Rødseth har jobbet på store produksjoner som den siste James Bond-filmen. Foto: Privat

– Det kan være ekte, men det kan også være et godt innøvd stunt. Det er vanskelig å si, begge er gode skuespillere og hadde dette vært et stunt hadde jeg vært veldig fornøyd med det, sier Rødseth.

Han tror at hvis det var avtalt, så måtte det ha vært kun mellom de to.

Etter slaget fryste ABCs produsenter sendingen og forsøkte å kutte lyden da Smith begynte å banne.

– Jeg tørr ikke å trekke noen konklusjon. Det er filmet fra en kameravinkel jeg kunne brukt på jobb. Et slag skal helst ikke filmes alt for mye i profil, for man vil alltid ha avstand slik at man ikke faktisk treffer. Kamera klarer ikke å lese den avstanden og dybden, forteller stuntkoordinatoren.