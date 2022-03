Cristiano Ronaldo: – Jeg vil at helvete skal bryte løs

Se Portugal-Nord-Makedonia på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 20.00!

Tirsdag kveld Cristiano Ronaldo og Portugal skal ut i en avgjørende VM-playoff mot Nord-Makedonia.

Motstanderne slo sensasjonelt ut Italia i playoff-semifinalen forrige uke. Manchester United-stjernen sier at portugiserne på ingen måte tar lett på oppgjøret mot italienernes overmenn.

På mandagens pressekonferanse kommer Ronaldo med en tydelig melding til supporterne.

– Jeg vil komme med en beskjed til supporterne: Jeg vil at helvete skal bryte løs på Estádio do Dragão, sier Ronaldo, og legger til:

– Jeg gikk i seng i går og tenkte på at jeg vil at stadionanlegget skal skru av musikken under nasjonalsangen og la supporterne syng den a capella, slik at vi kan vise vår lidenskap, vår styrke og vårt samhold rundt målet om å nå VM. Om fansen leverer som de kan, så vil vi vinne på tirsdag.

Usikker landslagsfremtid

Superstjernen har rukket å bli 37 år, noe som gjør at mange spekulerer i at tirsdagens kamp er hans siste sjanse til å sikre seg en VM-plass.

Ronaldo, som er tidenes mestscorende landslagsspiller med 115 mål, understreker at det kun er én mann som avgjør hans fremtid på landslaget.

– Jeg begynner å se det samme spørsmålet mange ganger. Jeg er den som bestemmer fremtiden min, ingen andre. Om jeg føler for å spille, så spiller jeg. Om ikke, så spiller jeg ikke. Jeg bestemmer. Punktum.

VANT EM: I 2016 vant Portugal og Crisitano Ronaldo EM. Nå skal Portugal jakte plass i VM i Qatar. Foto: Francisco Leong

I 2016 ledet Ronaldo Portugal til EM-triumf. Landslagskapteinen håper å kunne ha mulighet til å lede landet sitt til nytt mesterskapsgull i Qatar i vinter. Portugiseren ser frem til playoff-kampen mot Nord-Makedonia.

– Det er alltid press. Vi er alle forberedt. Vi ville veldig gjerne spille denne playoff-finalen. Når Nord-Makedonia har kommet så langt, så er det fordi de fortjener det. Vi ønsker å ta Portugal til VM, konstaterer Ronaldo.

