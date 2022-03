Rekdal sammenligner egen RBK-åpning med Knutsens Glimt-start

– Jeg bare minner om at Glimt holdt på å rykke ned første sesongen med Kjetil Knutsen. Så har de hatt tre sesonger på rad, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

Allerede før seriepremieren mot Bodø/Glimt har skepsisen til Rekdal vokst i Trondheim etter tap i fem av åtte treningskamper i sesongoppkjøringen.

– Rosenborg må bygges opp igjen. Vi kommer ikke unna den virkeligheten, og vi må sørge for at det tar kortest mulig tid, sier han.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen mener det er forskjell på Glimt i 2018 og Rosenborg i 2022.

– I 2018 var vi et nyopprykket lag. Det er ikke Rosenborg. Det er viktig ikke å sammenligne helt der, sier en smilende Knutsen.

– Vi var konkurransedyktige, men vi hadde én utfordring: 14 uavgjorte kamper. Det gir lite poeng. Før 2019 snakket vi om at dersom vi klarte å vippe de uavgjortkampene til noe mer, ville det ligge utrolig mye i det. Det klarte vi, og vi ble nummer to. Jeg skjønner hva han mener, men utgangspunktet er litt ulikt, mener Glimt-treneren.

DRØMMEÅPNING: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (til venstre), her med kaptein Ulrik Saltnes på kick off på Ullevaal stadion, er fornøyd med at Rosenborg kommer allerede i første runde. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Knutsens perfekte premiere

Knutsen er glad Rosenborg venter i første kamp etter trøndernes svake vinter.

– Det gjør dem usikre. Det er et nytt lag med en ny spillestil som tar litt tid, så det er perfekt for oss å treffe dem i første kamp. Da kommer det et litt usikkert lag til Aspmyra, enten de liker det eller ei. Vi er forberedt på en tøff kamp, men skulle jeg valgt Rosenborg til en serierunde, ville det vært den første, sier han.

Rekdal har spilt 3-4-3 med Rosenborg-laget i vinter.

– De har ikke fått samhandlingen helt til å sitte, som omstillingen fra forsvar til angrep og motsatt. Kjetil er helt sikkert inne og gjør små justeringer. Jeg følger ikke med på hva de gjør på feltet. De sier at de jobber godt, og jeg tror på det. Jeg har min lille diagnose, men de skal få diagnostisere seg selv, sier Knutsen.

– Hva er medisinen?

– 4-3-3, sier han med et stort glis.

– Egentlig driter jeg i hvilken formasjon de kommer i, men skal jeg kaste ut noe, står jeg for 4-3-3, sier Glimt-treneren.

Helland med klar melding til Rosenborg

– Alle er underdogs mot Bodø/Glimt

Kjetil Rekdal ønsker å se Rosenborg spille sitt spill på Aspmyra søndag kveld.

– Det blir spill, motspill som i alle fotballkamper. Så klart håper vi på å komme dit og være sterke nok til at Bodø/Glimt må ta hensyn, for vi skal ikke reise dit og grave oss ned og ikke ha tro på oss selv. Vi må frem med brystkassen og spille kampen. Må vi ta hensyn til Bodø/Glimt, må vi ta, men vi tar utgangspunkt i å reise dit og spille på vår måte, sier Rekdal.

På spørsmål om Rosenborg noen gang har vært så store underdogs i en seriekamp, svarer Rekdal:

– Alle er underdogs mot Bodø/Glimt per dags dato. Se hva de har gjort i Europa og de to siste årene, men vi vil forbi dem. Vi ser svakhetene deres, for de finnes, og vi må få frem dem og ta bort styrken deres. De er ikke uslåelige. Det er en konkurrent vi har respekt for, men ikke så mye at vi ikke har tro på oss selv.

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen mener det finnes muligheter mot Glimt.

– Er vi ikke på stasjonen når vi kommer til Aspmyra, går toget fra deg. Da blir det tøft. Vi har stor respekt for det Bodø/Glimt har oppnådd. Det er et godt fotballag, men vi vet at de har svakheten. Bodø/Glimt styrer det meste av kamper, så det er viktig at vi tar vare på ballen og skaper ting når vi vinner den. Da er det mulig å få et godt resultat, sier Henriksen til TV 2.