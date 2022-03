Advarer United-aktuelle Ten Hag: – Det er ikke en fotballklubb

Ajax-trener Erik ten Hag er en av de heteste kandidatene til å ta over managerjobben på Old Trafford. Nå blir han advart av landsmann Louis van Gaal.

Erik ten Hag og Mauricio Pochettino er de to kandidatene som er mest aktuelle til å bli den neste Manchester United-manageren.

Der fotballekspert og tidligere Man. Utd-kaptein Gary Neville ønsker at Pochettino skal bli den neste permanente løsningen, ønsker supporterne at valget skal falle på Ajax' suksesstrener Erik ten Hag.

Men fansens favoritt blir nå advart av en som har opplevd det som skjer på innsiden av Old Trafford.

– Erik ten Hag er en fantastisk trener og er selvfølgelig god nok for Manchester United, men Manchester United er en kommersiell klubb. Det er et vanskelig valg for en trener, sier Louis van Gaal på pressekonferansen før hans Nederland møter Tyskland til privatlandskamp tirsdag.

– Jeg mener han burde gå for en fotballklubb.

Van Gaal var manager for Manchester United i perioden 2014-2016 og vant FA-cupen før han fikk sparken to dager etter at trofeet ble løftet på Wembley.

– Jeg kommer ikke til å gi han noen anbefaling, han får ringe meg. Men han må velge en fotballklubb og ikke en kommersiell klubb, sier Nederlands landslagssjef.

UT MOT GAMLEKLUBBEN: Tidligere Manchester United-manager Louis van Gaal mener landsmann Erik ten Hag ikke bør velge en kommersiell klubb som Manchester United. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Det er ikke første gang van Gaal har gått ut mot de kommersielle oppdragene til Manchester United. Bare en uke etter at han fikk jobben som manager i 2014, klaget han på at sesongoppkjøringen var lagt til USA på grunn av kommersielle grunner.

Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano har Manchester United intervjuet ten Hag om den ledige managerrollen etter at Ralf Rangnick trer inn i ny rolle etter sesongslutt.

Under møtene skal nederlenderen ha vært interessert i å høre om fremtidsplanene og budsjettet til klubben.

KANDIDATER: Mauricio Pochettino og Erik ten Hag er begge blitt koblet til den ledige jobben som Manchester United-manager. Foto: DYLAN MARTINEZ

Manchester United skal også ha vært fornøyd med engelskkunnskapene til Ajax-treneren.

Romano informerer videre om at klubben skal forhøre seg med flere kandidater om jobben. Mauricio Pochettino er en av de heteste kandidatene til å utfordre ten Hag.

Tidligere Barcelona-trener og nå landslagssjef for Spania Luis Enrique er også nevnt som en av kandidatene.