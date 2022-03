Godset-kapteinen slet med å gå opp trappen

TV 2 Play: Alle kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen får du her!

– Jeg var sengeliggende, og kunne knapt gå opp trappa. Da kom pusten.

Slik beskriver Godset-kaptein og tidligere Tyskland-proff, Gustav Valsvik, hvordan han ble hardt rammet av koronasykdom.

– Vi har en lege som var veldig var på ingen fysisk aktivitet. Jeg tror formen ble dårligere av det, for jeg ble liggende ganske lenge. Jeg trente ikke på en måned.

– Hvordan er kroppen nå?

– Jeg begynner å komme meg i form. Men jeg merker spesielt etter kamper og harde treninger at jeg får hodeverk, fortsetter forsvarspilleren fra Vik i Sogn.

To cupseirer

Strømsgodset har hatt en vanskelig oppkjøring til årets sesong. I februar var store deler av troppen ute med korona.

Valsvik forteller at resten av spillergruppa, i likhet med han selv, har fått hjulene i gang etter en vanskelig tid i vinter.

I mars ble det to cupseirer over Raufoss og Sandnes Ulf. 6. april tar Strømsgodset turen til Romsdalen for møtet med Molde i den ene semifinalen i cupen.

Godsets Morten Sætra etter straffesparkredningen over Raufoss Nicolai Fremstad som gjorde at Strømsgodset gikk videre i norgesmesterskapet i fotball. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi begynner å komme skikkelig i gang. Jeg tror ikke det at vi kom seint i gang skal være en ulempe, sier stopperkjempen.

I generalprøven ble det imidlertid 1-2-tap hjemme for nyopprykkede HamKam.

Strømsgodset er ikke eneste eliteserielag som har blitt lammet av korona i sesongoppkjøringen.

Flere lag, som Odd og Rosenborg, har også måttet gjøre justeringer etter smittetilfeller.

Vil slå oppover

Godset har vært igjennom noen kaotiske sesonger. Fjorårets åttendeplass overrasket mange positivt. Flere hadde seriemesteren fra 2013 på nedrykksplass før sesongstart.

Eurosport-ekspert, Joacim Jonsson, var en av de, i likhet med TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg har lagt merke til at Jonsson (Joacim) har tippet oss en plass høyere opp, fortsatt på nedrykk, flirer Valsvik, før han fortsetter i en mer seriøs tone:

– Vi bygger videre på det gode fra i fjor. Vi har fått Salvesen (Lars Jørgen) tilbake, som er et pluss. Vi har en god og trygg stamme som skal slå godt fra seg.

– Det ser ikke bra ut

Den tidligere Rosenborg-spilleren har fått med seg at ikke alt går på skinner for sin tidligere klubb.

– Det var kaos når jeg kom, og vært kaos det siste året. Det blir mye brumming når ting ikke fungerer der oppe.

– Hvordan er det som spiller?

– Det er mye press. De må finne på noe lurt, slik det er nå ser det ikke så bra ut. Jeg tror ikke de blir å finne helt der oppe, svarer Valsvik, som forlot RBK og Trondheim tidlig i mai i fjor.

Tidligere Rosenborg-spiller Pål Andre Helland er ikke helt enig i spådommen til sin tidligere lagkamerat.

– Kravet til RBK er å vinne ligaen, alt annet er for dårlig, sa han til TV 2 mandag.