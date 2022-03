Knutsen overrasket over Solbakken: – Timingen er ikke spesielt god

Se Eliteserien 2022 på TV 2 Play fra lørdag!

Ståle Solbakken langet ut mot de norske kunstgressklubbene under denne landslagssamlingen. Han mente klubbledere, trenere og journalister har vært for slappe mens gress har blitt skiftet ut med kunstgress stadig flere steder.

– Jeg tenker at det er litt påfallende når vi skal de de ulike debattene. Det er NFF som er hans arbeidsgiver, som gjør at vi har den banesituasjonen i norsk fotball. Når du ser ut her, er det ikke akkurat imponerende. Alle foretrekker å spille på en god bane, sier Knutsen og ser ut på Ullevaal-gresset.

– I Bodø er det ikke et tema å ha noe annet enn kunstgress. I Bodø er vi flinke til ikke å være opptatt av alle andre og flinke til å gjøre det på en annen måte. Jeg er overrasket over tidspunktet på den debatten. Han har tatt så mange andre politiske debatter, så han måtte kanskje finne på noe nytt. Det er en ganske uinteressant debatt, fortsetter suksesstreneren.

– Har Solbakken noen poenger?

– Det er alltid poenger, men det bør være litt timing når du tar opp den type problemstilling. Jeg synes ikke timingen er spesielt god, svarer Knutsen.

OVERRASKET: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er overrasket over timingen på utspillet til landslagssjef Ståle Solbakken om kunstgress. Foto: Jane Barlow

Knutsen mener det bør være «fornuftige prosesser», og ikke bli «slengt ut ting på pressekonferanser».

– Det må være litt mer gjennomtenkt enn som så. Noe må komme fra NFF sentralt. Han er en som kan sette ting på agendaen, men for alle lagene som står i inngang til en seriestart, tror jeg det glir rett forbi, sier han.

Fotballpresident Lise Klaveness uttalte til VG etter Solbakken-tiraden at hun støtter landslagssjefen, og at problemene og konsekvensene av kunstgress hos norske toppklubber må erkjennes.

Knutsen er enig i Solbakken i at mange kunstgressbaner ikke er gode nok.

– Men det er tatt en del grep når det kommer til det. Lagene har begynt å skifte de banene. Så er det en debatt om hvordan terminlisten ser ut. Det aller viktigste er å spille på gode baner. Hvis vi skal spille fotball i november og desember, er ikke gressbanene spesielt gode på det tidspunktet. Hvis du skal diskutere ting, må det gjøres ordentlig, sier Knutsen.

