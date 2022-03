Ekspert: Statlig ansatte nekter å følge Putins ordre

– Putin har tapt krigen, det er jeg helt sikker på, sier Russland-ekspert.

Hittil har over 15.000 russere blitt arrestert i Russland for å demonstrere mot krigen. Etter at Kreml innførte en ny lov, som kan medføre opptil 15 års fengsel for å kritisere invasjonen, har demonstrasjonene blitt færre.

Det er ifølge Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité, ikke et tegn på at motstandsviljen synker i Russland.

– Antikrigsbevegelsen kommer til å fortsette å vokse. Folk protesterer på ulike kreative måter, også blant de mest konservative statlige aktører, sier Sangadzhieva til TV 2.

Hun forteller at flere representanter fra kirken, påtalemyndigheter og i media, nå ønsker å distansere seg fra krigen.

ARRESTERT: En kvinne blir arrestert for å demonstrere mot Russlands invasjon av Ukraina. Bildet er tatt i Moskva i Russland 13. mars i år. Foto: AFP

Sangadzhieva har selv vokst opp i den russiske republikken Kalmykia og har blant annet forsket på politiske eliter i Russland. Hun mener å se en tydelig tendens nå: flere og flere russere får øynene opp for propagandaen, som kommer fra Kreml.

– Myndighetene har innført statlig sensur, fjernet underholdningsprogrammer og erstattet det med propagandister. De har stengt og blokkert uavhengig media og når man stenger tilgangen til et alternativt syn - da innrømmer man på en måte at informasjonskrigen er tapt, sier hun.

Statlig ansatte nekter å krige

Alle menn mellom 18 og 27 år har verneplikt i Russland. Mange av soldatene som kjemper i krigen mot Ukraina er unge vernepliktige. Sangadzhieva forteller at flere russiske soldater nå ber om å få slippe å gå ut i krigen.

– 761 vernepliktige soldater har ringt menneskerettighetsorganisasjoner og sagt at de ikke vil krige i Ukraina.

SIKKER: Inna Sangadzhieva er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomiteen. Hun mener det kun er et spørsmål om tid før Putin faller. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også ansatte i statlige enheter har nektet å delta i krigen.

– 12 soldater fra enheten, Rosgvardia, har saksøkt staten for å slippe å gå inn i Ukraina.

– Vil det øke sjansene for at Putin faller?

– Mange peker på at noe må skje blant eliten, men samtidig er det mye som tyder på at det er veldig vanskelig å få tak i Putin, han er nok ganske godt gjemt og beskyttet, sier Sangadzhieva og fortsetter:

– På sikt tror jeg at han har tapt krigen og at det kun er et spørsmål om tid før denne «operasjonen» må avsluttes på en eller annen måte. Men det er vanskelig å si hvor mye tid det vil ta.

ROSVARDIA: Russisk politi og Rosvardia under en patrulje i Moskva i forbindelse med covid-19 pandemien. Bildet er tatt før krigen, 20. oktober i fjor. Foto: Alexander Nemenov / AFP

Rosvardia er en enhet, som har som oppgave å holde orden i gatene i Russland.

– De er en enhet midt mellom politiet og militæret, som brukes for å stilne demonstrasjoner, og skulle i utgangspunktet ikke vært en del av kampstyrkene i Ukraina, forklarer Sangadzhieva.

Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Jakub M. Godzimirski, tror ikke Putin mister nattesøvnen av at noen soldater har nektet å krige.

– Disse er ikke blant Putins nærmeste. De kan like gjerne nekte å krige av egoistiske grunner og at de frykter for sitt eget liv, sier Godzimirski, som i en årrekke har forsket på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Han forteller imidlertid at det kan få større konsekvenser for Putin, dersom flere soldater tar samme valg.

– Det kan definitivt hjelpe på for å felle Putin, dersom det er mange nok. Det som er sikkert er at det er klare tegn på at Putin er i et slags villrede. Det virker ikke som om han vet hva han skal gjøre for å ikke tape ansikt, sier Godzimirski.

– Blitt et diktatur

Den første måneden med krig har vært spesiell for mange russere, mener Sangadzhieva.

– Russland er et stort land og det er vanskelig å måle reaksjonene på krigen. Men, i mine øyne er indikatorene tydelige: Det skjer noe i samfunnet.

– Informasjonskrigen som Putin satset på har tapt allerede.

TV 2 har tidligere skrevet om russere, som bruker VPN, for å få tilgang til blokkerte aviser og for å få tak i informasjon om krigen. Det mener Sangadzhieva er et eksempel på at russerne har funnet andre måter å demonstrere på.

– Det som skjer nå er at Russland har blitt et diktatur, sier Sangadzhieva, som samtidig understreker at landet aldri har vært å anse som et demokrati.

Mange russere har i lengre tid uttrykt et ønske om å endre Russlands valgprosess.

STEMMER: En kvinne fyller ut stemmeseddelen under et lokalvalg i St. Petersburg i Russland i september i fjor. Foto: Dmitri Lovetsky/ AP

– De siste 10 til 15 årene har vi sett at folk ønsker å delta mer. Gang på gang, særlig ved lokalvalgene, ser vi at myndighetene ikke klarer å vinne. Putin har aldri klart å vinne et valg uten valgfusk, sier Sangadzhieva.

Hun forteller at det er flere årsaker til at Russlands valg ikke er demokratiske, og peker spesielt på én ting:

– 11 millioner russere, som er stemmeberettighet, er fratatt muligheten til å gå til valg.

Det er det ifølge Russland-eksperten mange grunner til.

– Det gjelder blant annet mange politikere og aktivister, som myndighetene mener kan skade dem.

USIKKERHET: Forsker ved Nupi, Jakub M. Godzimirski, forteller at russerne er utsatt for mye usikkerhet nå. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Godzimirski peker på at mange russere mener at det ikke finnes et reelt alternativ til Putin.

– Veldig mange av de som stemmer på Putin i Russland gjør det ikke fordi de er begeistret for ham, men fordi de mangler alternativer rett og slett.

Mange har reist fra landet

Siden krigen startet har omtrent en million russere forlatt landet.

– Det er stort sett resurssterke folk med nettverk og penger som har reist, sier Sangadzhieva.

Vesten har innført en rekke sanksjoner mot Russland, som nå påvirker hverdagen til vanlige russere.

– Økonomieksperter noterer at levestandarden går gradvis nedover. Og de mener at det vil bli verre. Ulike medisinske varer, klær og mat må erstattes med noe av lavere kvalitet, sier Sangadzhieva.

Samtidig vil mange russere bli værende i landet.

– Mange er nok veldig oppgitt, men de er ikke villig til å miste alt de har, reise fra jobb, karriere og familie, sier Godzimirski.