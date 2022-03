Ni ord som skapte storm i vannglass

Joe Bidens «taletabbe» sjokkerte ingen i Kreml. I årevis har nemlig Vladimir Putin vært overbevist om at USA i hemmelighet har jobbet for regimeskifte i Russland.

WASHINGTON D. C. (TV 2): Kritikken mot USAs president har haglet etter at han under sin store tale i Warszawa forlot manus og sa om Putin: «For guds skyld, mannen kan ikke forbli ved makten.»

Noen tolket uttalelsen som at USA nå ønsker å fjerne den russiske lederen.

Det stemmer ikke, sier Det hvite hus.

Hvorfor da alt oppstyret?

– Kan eskalere

Enkelte kommentatorer mener det verste med uttalelsen var nettopp at Biden forlot sitt omhyggelig gjennomarbeidete manus og kom med en impuls-uttalelse.

– Han gjorde en fryktelig tabbe, sier den republikanske senatoren James Risch til CNN.

– Det er få ting som kan eskalere dette mer enn å oppfordre til regimeskifte.

Frankrikes president Emmanuel Macron er også kritisk og frykter uttalelser som dette kan ødelegge sjansene til å få Russland til forhandlingsbordet.

I Russland, derimot vakte ikke Bidens improvisering særlig med oppstuss.

Hemmelig komplott

Putins lojale våpendragere er mer opptatt av at Biden i andre sammenhenger har fornærmet den russiske president ved å kalle ham blant annet «slakter», «bølle» og «krigsforbryter».

For i Kreml har man i årevis levd i forestillingen om at USA i hemmelighet har forsøkt å fjerne Putin fra makten.

Etter det russiske parlamentsvalget i 2011, som var mer gjennomsyret av juks enn noen gang tidligere, tok hundretusenvis av russere til gatene for å demonstrere.

ERKEFIENDE: Tidligere utenriksminister Hillary Clinton kjørte en tøff tone mot Vladimir Putin, noe den russiske lederen aldri tilga henne for. Foto: NTB Scanpix

Men Putin nektet å anerkjenne at dette var uttrykk for befolkningens ekte følelser. Det var ingen ringere enn daværende utenriksminister Hillary Clinton som hadde satt det hele i gang ved å «gi et startsignal» til den demokratiske opposisjonen mente han.

– Leiesoldater

«Vi forstår utmerket godt at de som organiserte dette har gjort liknende ting før. De benytter leiesoldater for å fremme sine politiske interesser,” sa Putin.

Hans statlige kontrollerte TV-kanaler fulgte deretter opp med «avsløringer» som angivelig dokumenterte at amerikanske tjenestemenn gikk rundt i Moskvas gater og betalte folk med kontanter for å demonstrere.

SINNE: Putin trodde demonstrantene som protesterte mot valgjuks var kjøpt og betalt av USA. Foto: NTB Scanpix

Jeg dekket på den tiden demonstrasjonene i Moskva, og intervjuet mange titalls deltakere. Alle jeg snakket med demonstrerte av egen fri vilje fordi de var lei av Putins valgjuks og stadig mer autoritære sinnelag.

Men i den russiske lederens hode har forestillingene om hemmelige amerikanske komplott for å fjerne ham fra makten vedvart.

MOBILISERING: Demonstrasjonene i Moskva i desember 2011 var blant de største i Russlands historie. Foto: Øystein Bogen /TV 2

Derfor endrer Bidens uttalelse ingenting når det gjelder Putins virkelighetsoppfatning.

Storm i vannglass

I bunn og grunn sa Joe Biden kun det mange vestlige ledere mener, uten nødvendigvis å si det høyt.

Så lenge Putin sitter ved makten, vil krigen i Ukraina sannsynligvis fortsette og Europa vil leve i frykt for nye russiske militære påfunn.

Noe av hensikten med de voldsomme sanksjonene som er innført mot Russland, er da også å redusere de russiske elitenes støtte til Putin og på den måten indirekte bidra til at landet får en ny ledelse.

Man fristes derfor til å se på alt oppstyret rundt «taletabben» som en klassisk storm i et vannglass.