Nå må politikerne stå løpet ut

At klesbransjen ønsker å ta grep for grønnere klær er et steg i riktig retning. Men det kan ikke bli en unnskyldning for å ikke ta tak i de grunnleggende problemene i klesindustrien.

Virke, sammen med store deler av klesbransjen, lanserte i dag et felles initiativ for miljøavgift på klær. Miljøavgift på klær er også noe vi i Framtiden i våre hender lenge har arbeidet for.

Rovdrift på planeten

Fast fashion har lenge vært god business; for eksempel har det gjort den norske Varner-familien, som eier blant annet BikBok og Dressmann, til noen av Norges rikeste. Eieren av Zara tjener vanvittige 6 millioner kroner timen. Det er bra om det kommer tiltak som gjør at kjedene bruker overskuddene til å dra bransjen i riktig retning, og betale for miljøpåvirkningen av varene sine.

Dagens klesindustri med sin bruk og kast-modell driver rovdrift på planeten. Klær og sko står for åtte prosent av verdens klimagassutslipp. Hver av oss kjøper over dobbelt så mye klær som for 15 år siden, og bruker dem bare halvparten så lenge. De som syr klærne, får dårlig betalt og kan som regel se langt etter selv helt grunnleggende arbeiderrettigheter. Fra et miljøsynspunkt er bruken av plast i klær særlig problematisk. I dag lages to av tre nye plagg i plast, fordi det er raskt og billig.

Derfor må også en miljøavgift være basert på gode standarder for hva som er miljøvennlige klær og ikke være opp til kjedene selv å bestemme. De som forurenser mest må betale mest: Kleskjedene som importerer mest billige lavkvalitetsklær i plast, bør betale høyest avgift. De som har lavere volum, mer bærekraftige materialer, lager klær som varer og satser på ombruk og reparasjon lenge, bør betale mindre.

Må bli forpliktende

Heldigvis er det stor politisk enighet om at det må tas grep om klesbransjen, og både SV og Høyre har levert forslag på Stortinget som vil stille klesbransjen mer til ansvar.

30. mars kommer også EU med en ny tekstilstrategi. Men, det er usikkert hvor langt EU vil gå i obligatoriske ordninger for en grønnere klesindustri.

Virke og klesbransjen ønsker å komme EU-reguleringer i forkjøpet og foreslår at bransjen selv avgjør hva inntektene fra miljøavgiften skal brukes til - at det blant annet skal gå til innovasjon og forbrukerkampanjer.

Skal vi få bukt med overproduksjonen av klær må en miljøavgift bli del av en forpliktende, utvidet produsentansvarsordning for tekstil som tvinger bransjen til å produsere færre klær i bedre kvalitet, til større åpenhet om hva som skjer med klærne de ikke får solgt, og til å ta mer ansvar for de enorme volumene brukte klær som sendes ut av landet. Kleskjedene må også få krav om å legge om forretningsmodellen sin til mer reparasjon, ombruk og gjenbruk av materialer. Tenk om du kunne gått inn på H&M eller Zara, og fått fikset klærne dine med for en rimelig penge og vite at du kunne være glad i plagget i mange år framover!

Må stå løpet ut

Kleskjedene må ta ansvar for hele forretningsmodellen sin. En miljøavgift kan ikke bli en unnskyldning for å ikke ta tak i overproduksjonen. Det er uaktuelt å fortsette business as usual. Flertallet av partiene i Norge har så langt lyttet til det enorme folkelige engasjementet for en mer bærekraftig klesindustri. Da må politikerne også stå løpet ut og sørge for at bransjen tar grep hele veien. Det bør Virke og klesbransjen kunne stille seg bak.

Jeg håper vi står ovenfor en ny og grønnere vår for klesbransjen.

