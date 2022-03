Omikron BA.2 dominerer og er mer smittsom – stor sjanse for ny vaksinerunde

De siste ukene har koronasmitten igjen økt i flere europeiske land.

Det er den nye omikronvarianten BA.2 som hovedsakelig dominerer nåtidens smittebilde. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er denne varianten mer smittsom enn den første omikronvarianten.

I Norge er smittetrenden likevel synkende.

– Vi regner med at nedgangen fortsetter de nærmeste ukene, men deretter er det stor usikkerhet, sier overlege Preben Aavitsland i FHI i en e-post til TV 2.

SMITTE: Overlege Preben Aavitsland i FHI mener vi går en usikker tid i møte. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Usikre mørketall

Per nå utgjør omikronvarianten BA.2 over 90 prosent av alle sekvenserte prøver i Norge. Denne er såpass smittsom at den har utkonkurrert tidligere virusvarianter.

Likevel har smittetrenden de siste ukene vært nedgående i de fleste delene av landet, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– For en uke siden var vi nede på 5000 egenrapporterte positive selvtester per dag i Norge. Det var 50 prosent færre enn uken før. Trolig smittes fortsatt et par hundre tusen mennesker i Norge hver uke, men mørketallene er svært usikre, sier Nakstad til TV 2.

Til tross for mørketall, tror Nakstad at smittepresset vil avta ytterligere etter påske.

Behov for en fjerde dose

Den nye varianten gir dessuten et mildere sykdomsbilde for de som er vaksinert.

– Det ser ut som vaksinebeskyttelsen mot alvorlig sykdom fortsatt er god for de fleste, men ettersom tiden går, avtar effekten noe, sier Nakstad.

Espen Rostrup Nakstad kommer med ny bok, Kode Rød. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Symptombildet er sammenfallende med tidligere virusvarianter. Den assisterende helsedirektøren mener enkelte kan oppleve å bli slått ut i en uke eller mer.

Foreløpig er det for lite kartlagt hvordan BA.2 skiller seg fra tidligere virusvarianter.

– Er det sannsynlig at man etter hvert vil trenge en fjerde vaksinedose?

– FHI vurderer fortløpende om det er behov for en fjerde dose til de eldste og etter hvert også yngre aldersgrupper. Det er usikkert når dette vil skje, men sannsynligheten for at man vil trenge påfyll av vaksine i løpet av 2022 er nok ganske stor, sier Nakstad.

Frykt ikke

I likhet med Nakstad frykter ikke overlege i FHI Preben Aavitsland alvorlig sykdom som følge av BA.2-varianten.

Aavitsland gjør det likevel tydelig at de fremover kommer til å følge nøye med på vaksinebeskyttelsen.

– Så langt er det ikke holdepunkter for at det haster med noen ny og fjerde vaksinedose, sier overlegen, og fortsetter:

– Alt er veldig usikkert og det er for tidlig å si. Kanskje blir det veldig lite smitte til sommeren, eller kanskje det blir et høyere nivå. Det kan jo til og med dukke opp en ny variant som sprer seg enda raskere.

Aavitsland legger til at de uavhengig av utfall må ha beredskap for flere muligheter. Han påpeker at det førstkommende onsdag vil komme en ny ukerapport, som skal gi en ny risikovurdering hvor forholdene utdypes nærmere.