Nytt Mourinho-møte fikk billettsystemet til å kollapse

Mandag ble billettene til den historiske kvartfinalen mot Roma på Aspmyra lagt ut for salg. Fem tusen stod i kø, men det tålte ikke systemet. – Vi ble overrasket, sier Ørjan Heldal i Bodø/Glimt.

Interessen rundt Bodø/ Glimt i Europa vil ingen enda ta. Da billettsalget startet klokken tolv i dag, var det på det meste over fem tusen som stod i kø.

Det førte til at TicketCo rett og slett kollapset.

«Vi er også skuffet over at billettsystemet feiler. Det er nå nært fire tusen personer som forsøker å kjøpe billetter til kampen mot Roma», skrev Bodø/ Glimt på twitter.

Klubben jobber nå på spreng med å rette opp i feilen, men det holder ikke.

Illsinte supportere har ytrer sine frustrasjoner i sosiale medier. Noen har sittet i to timer i kø for å få billetter.

– Det er ikke holdbart!!!, Det var bedre når kiosker og bensinstasjoner hadde salget!, ordner Christian Paulsen, på twitter.

VENTING: Mange fikk aldri billetter etter at systemet kollapset i dag. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Bare rot. Dette har skjedd før og kommer garantert til å skje igjen. Skift leverandør!, tordner en annen.

– Aldri vært så ille.

Fredag var det billettslipp for de med sesongkort og så langt er det solgt over tre tusen før det braker løs mot Rosenborg førstkommende søndag.

I dag skulle resten av billettene selges unna. Mange hadde nok den historiske 6-1 seieren i bakhodet i fjor høst da de satte seg ned for å kjøpe billetter.

– Det har aldri vært så ille som i dag. Det er veldig skuffende. Lange køer og vi ser det er ekstremt mange i kø og lite bevegelse. Systemet klarer ikke å håndtere flere tusen, sier en skuffet Ørjan Heldal, arrangementsansvarlig i Bodø/ glimt til Avisa Nordland.

Også tidligere har det vært problemer når supportere har prøvd å sikre seg billetter til hjemmekampene mot europeiske motstandere i Conference League på Aspmyra.

FASINERT: Mourinho måtte ta bilder av snøbygene da han var på Aspmyra sist. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det har vært en hektisk dag på kontoret.

– Ble dere tatt litt på senga over interessen?

– Ja, på et vis. Vi ser jo den gryende interessen rundt Glimt. Man blir jo både stolt og glad, men denne gangen ble vi litt overrasket, sier Heldal til TV 2 Sporten.

– Vi kjenner på fortvilelsen sammen med supporterne. Man vet jo hvordan det er å ikke få billetter man ønsker seg, sier han.

Fortsatt håp

I ettermiddag er Aspmyra utsolgt, men det er fortsatt håp.

Bodø/ Glimt jobber på spreng med å bygger ny tribune med 1920 nye sitteplasser.

Billettene til disse plassen er ikke solgt enda for klubben vil være sikre på at leverandøren blir ferdig til sesongstart først.

– Vi vil være helt sikre på at vi blir ferdige med disse tribunene først. Planen er at disse skal stå ferdig til sesongstarten mot Rosenborg, men vi skal være helt trygge på at disse faktisk er montert før vi selger flere billetter, sier Heldal.

Når den nye tribunen står ferdig vil Aspmyra ha en publikumskapasitet på over åtte tusen tilskuere.

Heldal har en oppfordring til fortvilte supportere som ikke fikk billetter i dag.

– Smør dere med litt tålmodighet. Så fort den nye tribunen står ferdig så legger vi ut de siste 1920 billettene også, så følg med, oppfordrer Heldal.