Rekdal: – De rundt oss er ekstremt utålmodige

Kjetil Rekdal er trygg på at han skal oppleve suksess i Rosenborg.

Rosenborg har hatt en blytung oppkjøringen til 2022-sesongen med tap i fem av åtte kamper.

Det har fått skepsisen til nyansatte Kjetil Rekdal til å vokse, da TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter det pinlige 0-3-tapet for Raufoss.

– Jeg føler det ikke sånn, i hvert fall ikke internt. Vi har veldig tro på det vi holder på med, så skal vi bare sørge for at vi viser at det gir utslag etter hvert, sier Rekdal til TV 2.

Rosenborg-treneren registrerer imidlertid at det kommer kritikk utenfra.

– Jeg merker at det er folk som er utålmodige og begynner å krisemaksimere før vi har begynt å spille, sier Rekdal, før han fortsetter:

– Vi holder stø kurs på det vi tror på, og sørger vi for en god treningshvesdag med økt nivå, kommer det til å gi utslag på banen. Det er ingen «quick fix».

Legger press på gamle venner: – Kravet til RBK er å vinne ligaen, alt annet er for dårlig

Rekdal kommer fra stor suksess HamKam, som han ledet til opprykk.

– Det tok litt tid, men da det satt, satt det skikkelig. Jeg er rimelig trygg på å få til det samme i Rosenborg. De rundt oss er ekstremt utålmodige, og de erkjenner ikke at det har gått nedover i flere sesonger på rad, så vi må stoppe det og snu det, sier Rekdal.

– Vi har en veldig ung tropp med en gjennomsnittsalder på 22 år. Det er et enormt potensial, og da skal vi klare å knekke noen koder, ta mer ansvar under kamp og bli ledertyper på banen, fortsetter han.

– Skulle ønske vi var lengre fremme

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen minner om at det kun er treningskamper som er spilt, og at ingen poeng er delt ut.

– Men vi skulle ønske vi var lengre fremme, det er det ingen tvil om. Folk stiller litt flere spørsmål, og omgivelsene rundt er mer spørrende, men så langt er vi fortsatt klare til alvoret starter. Så kan vi heller ta en runde etter et par kamper, sier Henriksen til TV 2.

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen sammen med representanter fra de andre klubbene i Eliteserien på mandagens kick off. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rekdal har spilt med 3-4-3-formasjon i vinterens treningskamper.

– Ingenting er låst for evig tid, men vi tror det er viktig å bli god i formasjon A før du eventuelt begynner å se på plan B og plan C. Formasjonen er det ikke noe gærent med. Det er utførelsen vi har slitt litt med. Det er naturlig når det er en ny måte å spille på for mange, sier Rekdal.

– Det er en litt annen formasjon enn vi er vant til, og det krever litt andre ting. Med selvtilliten vi har nå kan det bli halvveis press enn å støte knallhardt. Da sprer det seg. Det handler om klokskap og at alle er trygge på det vi driver med, sier Henriksen om den nye formasjonen.

UKRAINA-STØTTE: Kjetil Rekdal hadde som resten av Eliteserie-treneren på seg et bind med de ukrainske fargene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Alt annet enn gull er for dårlig

Tidligere Rosenborg-helt og nåværende Lillestrøm-spiller Pål André Helland utroper trønderne til favoritter før seriestart mot Bodø/Glimt søndag.

– Jeg har vært med å bli seriemester etter å ha tapt bortimot alle treningskamper. Man skal ikke legge for mye i det, de er fort favoritter til å vinne ligaen, sier han til TV 2.

– Mener du det?

– Det er det som er kravet i Rosenborg iallfall. Det er å vinne ligaen, alt annet er for dårlig, svarer Helland.

– Favoritter er de vel ikke?

– Det spørs jo om man tar nyere eller tidligere tid, men de er vel interessert i å være med å klå Bodø/Glimt.

– RBK har vel aldri vært større underdogs i Eliteserien enn på Aspmyra til helgen?

– Det kan jo slå ut begge veier det. Jeg tror ikke de nødvendigvis er lei seg for å være underdog, sier Helland.

– Det tar tid. Det er mye som skal veltes ut, de har jo vasket bort nesten hele stallen. Det er mye ungt og da kreves det litt ekstra. Men Kjetil er jo en ringrev og Markus (Henriksen) har en haug med landskamper, som leder an, sier han.