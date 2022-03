Tiltalt for overgrep mot fosterbarna – tidligere dømt for overgrep

En mann i 40-årene er tiltalt for gjentatte overgrep mot sine to fostersønner. Guttene var seks og syv år gamle da overgrepene skal ha startet.

– De er glad for at saken nå skal opp for retten, sier Line Støen Thoresen.

Hun er bistandsadvokat for to brødre som ifølge en fersk tiltalte har blitt utsatt for gjentatte overgrep av sin tidligere fosterfar.

De angivelige overgrepene skal ha skjedd i en periode fra 2009 frem til 2013.

Brødrene var henholdsvis seks og syv år gamle da de angivelige overgrepene startet. Tiltalen beskriver flere ulike seksuelle handlinger av grov karakter.

Mannen har erkjent straffskyld for store deler av tiltalen mot ham.

– Han er voldsomt lei seg for det som her har funnet sted, sier mannens forsvarer, advokat Henrik Bliksrud.

Tidligere dømt

Mannen ble anmeldt i denne saken i januar 2021.

I tiden fra overgrepene skjedde og frem til saken ble anmeldt hadde mannen allerede blitt dømt for lignende forhold i en annen sak.

I 2014 fikk han fem års fengsel for seksuell omgang med barn.

– Den tidligere dommen viser at han på dette tidspunktet i sitt liv hadde et litt uavklart forhold til sine grenser. Han er forferdelig lei seg for det han har gjort. Det vil han også fortelle om i retten, sier forsvareren.

Mannen anket først tingrettens dom i 2014, men valgte å trekke anken før saken ble prøvd på nytt i lagmannsretten.

Forholdene han ble dømt for den gangen skjedde i den samme perioden som de seksuelle overgrepene han nå er tiltalt for.

– Han erkjenner i hovedsak straffskyld etter tiltalen.

Det er Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten som skal føre påtalemyndighetens sak for retten. TV 2 har ikke fått kontakt med henne tirsdag.

Pågrepet i utlandet

Politiet siktet mannen for gjentatt seksuell omgang med barn under 10 år i første halvdel av 2021. På dette tidspunktet befant han seg i utlandet.

Han ble derfor pågrepet i utlandet og satt lenge i varetekt der. Norsk politi fikk han utlevert en gang i løpet av høsten 2021.

I dag sitter mannen i varetekt i Østfold fengsel. Saken skal opp for Ringerike, Asker og Bærum tingrett i begynnelsen av mai.

– Saken kommer opp først nå fordi det har tatt noen år før de klarte å fortelle dette her, sier de to fornærmedes bistandsadvokat, Line Støen Thoresen.

Da han ble pågrepet var han også i besittelse av 80 unike bilder som seksualiserer barn, ifølge tiltalen.

Han risikerer nå mange år i fengsel.

Fordi forholdene skal ha skjedd fra 2009 til 2013 er han tiltalt etter den gamle straffeloven. Der har lovbruddet har en strafferamme på inntil ti års fengsel for hvert enkelt tilfelle.

I den nye straffeloven er strafferammen inntil 21 års fengsel.