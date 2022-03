Anita (52) går med gassmaske i eget hus

Det er desember 2019. Vi står utenfor inngangsdøren til huset til ekteparet Runar og Anita Sillerud på Disenå i Sør-Odal. Anita er nervøs fordi hun vet hva som venter henne. Men hun ønsker å vise alle seerne av TV 2 hjelper deg hva som skjer når hun går inn i sitt eget hus.

Det virker ikke så farlig det første minuttet. Bare noen få host. Men så blir det verre og verre. Til slutt høres det ut som lungene vrenger seg. Hun løper ut av huset og går inn i campingvogna for å inhalere astmamedisinen. Så drar hun på seg gassmasken. Dette er eneste måten hun kan oppholde seg i sitt eget hus.

– Hvordan mener de at jeg skal ha et normalt liv i hjemmet mitt sånn som det er nå, spør en gråtkvalt Anita.

På dette tidspunktet har hun i tre og et halvt år prøvd å få forsikringsselskapet til å sanere hus, møbler og klær på en måte som gjør at hun kan flytte inn igjen. Er ikke det en selvfølge? Ikke ifølge forsikringsbransjen.

I CAMPINGVOGN: Runar og Anita Sillerud har bodd i campingvogn eller hytte de fem og et halvt siste årene. Foto: TV 2 hjelper deg

Kan du føle deg sikker?

Nordmenn bruker om lag 72 milliarder kroner på skadeforsikringer i året. Men svært mange er ikke klar over hva som står i forsikringsvilkårene. 15 prosent av oss har ikke engang lest vilkårene, viser en spørreundersøkelse YouGov har gjennomført for If i fjor.

De 18 prosentene som, ifølge undersøkelsen, har lest vilkårene nøye, har sannsynligvis lest formuleringen «i samme stand eller vesentlig samme stand». Men hva er egentlig det? Er huset i «vesentlig samme stand» når Anita ikke kan bo i det? Ifølge Tryg kan det tolkes slik, og de blir også støttet av Finansklagenemnda.

Men Anita og Runar mener at dette må være feil og startet en kamp mot forsikringsselskapet som TV 2 hjelper deg har fulgt i to og et halvt år.

Giftig røyk

BRANT NED: Garasjen til paret ble totalt ødelagt. Foto: Privat

Det hele startet sommeren 2016 da garasjen til paret brant ned. Giftig røyk kom inn i huset, og møbler, tøy og flater ble røyk- og sotskadet. Da astmatiske Anita gikk inn i huset, fikk hun alvorlige hosteanfall.

Forsikringsselskapet Tryg skulle få huset vasket og sanert slik at de kunne flytte inn igjen. Det ble ferdig 22. desember 2016. Dermed kunne hele familien feire jul sammen i huset. Trodde de.

– Jeg ble dårlig bare en kort stund etter at jeg gikk inn i huset og måtte gå ut og pøse på med medisiner, sier Anita og får tårer i øynene.

– Det fallet fra den gleden om å endelig komme hjem til jul, til det å måtte ringe ungene og si: «Sorry, det blir ikke noe». Den fallhøyden der, den var høy.

I desember 2019 er det gått tre år siden denne julefeiringen gikk i vasken, men Anita er fortsatt ikke tilbake i huset. Så Anita setter frem julefigurer i det lille spikerteltet foran campingvogna. Hun elsker jul, små nisser, og skikkelig julefeiring. Men nok engang blir det feiring uten barna på plass.

I den lille sittegruppen inne i campingvogna viser Anita og Runar frem flere hundre sider med dokumenter. Tryg har en konklusjon, ifølge Anita:

– At huset skal være beboelig, og at det er jeg som er vrang, vanskelig og ikke er fornøyd med deres renhold.

Men Anita har flere legeerklæringer og en journal som viste at da hun gikk inn i huset, ble hun såpass dårlig at hun måtte ha legevaktbesøk med bruk av kortison, forstøverbehandling og lignende. Dersom hun ikke er i huset, har astmaplagene hennes bare vært moderate.

Tryg har fått vasket huset to ganger, og det er også foretatt luftmålinger to ganger. «Prøvene viser at mengden og sammensetningen av partikler er relativt normal for bolig. Ingen tiltak er anbefalt utfra de analyserte prøvene», skriver selskapet Mycoteam som har utført prøvene.

SKEPTISK TIL MÅLINGER: Lungespesialist Olav Kåre Refvem. Foto: Christopher Olssøn/littleimages

– Vanskelig for å bli trodd

– Det er ikke snakk om huset, men personen. Får vedkommende problemer, eller får hun ikke problemer, spør Olav Kåre Refvem, lungespesialist ved LHL-klinikken.

Når vi møter ham i januar 2020, forklarer han hvordan det kan være slik at Anita reagerer inne i huset, men ikke andre som går inn i det.

– Jeg forstår at det kan virke rart for mange, men når det gjelder en veldig økt ømfintlighet, er det veldig små ting som skal til for å kunne utløse sånne reaksjoner.

Refvem er ikke legen til Anita, men han har hatt pasienter med lignende problem.

– Mange har vanskelig for å bli trodd, for dette er så langt unna virkeligheten for de aller fleste mennesker. Dette må man nesten oppleve selv, eller i hvert fall se på nært hold for å kunne tro på.

Da Norges Astma- og Allergiforbund besøkte familien Sillerud, kritiserer de vasken av huset og advarer mot mulig røyk mot taktekket. De skriver: «Røyklukt og sot vil kunne være deponert her».

I desember 2019 inviterer Runar oss inn i huset for å se på vaskingen.

– Jeg tok med litt såpe og hvitt papir, sier han og tørker i taket. Det er ingen tvil om at papiret blir skittent.

De har også tatt en rekke fotografier av vask som virker dårlig utført.

RENT? Anita og Runar mener nedvasken av huset er altfor dårlig. Foto: Privat

Taper

Men tilbake til dette forsikringsuttrykket «tilbake i samme stand eller vesentlig samme stand». Er det slik at en syk person ikke er dekket av innboforsikringen? Finansklagenemnda har vurdert saken mellom Tryg og Anita Sillerud, og konkluderer:

«En slik forsikring omfatter ikke sikredes helseproblemer eller spesielle sårbarhet i forhold til omgivelsene, selskapet gis medhold».

– Hvis man tolker forsikringsvilkårene slik klagenemnda har gjort, vil det bety at de svakere grupper, som får forsikringsproblemer, ikke er forsikret i saken sin. Det kan ikke være riktig juridisk, sier advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten.

Han viser til en rapport fra Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB). Den peker på at helsesituasjonen må telle i vurderingen.

– At disse skal bo i en campingvogn er så urimelig, at det må tillegges stor vekt når man skal vurdere hvordan jussen skal forstås, sier Fæhn.

Ny plan

Tryg har gitt Mycoteam, i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, et nytt oppdrag. De har utarbeidet en plan for å få huset bedre rengjort. Planen er blant annet å varme opp og bake ut huset.

Men Anita og Runar ønsker en mer omfattende og adskillig dyrere sanering. Det vil ikke Tryg gå med på.

«Fakta i saken er at Tryg har strukket seg mye lenger enn selskapet har plikt til for å komme Sillerud i møte», skriver kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg januar 2020, og mener man må legge vekt på Finansklagenemndas beslutning i denne saken.

Irgens viser også til at paret er blitt tilbudt en halv million kroner i erstatning som en minnelig løsning.

Paret har takket nei til dette tilbudet fordi pengene ikke vil dekke noe i nærheten av de utgiftene de får. Runar viser oss inn i huset og forklarer:

– Det må tettes sprekker, males, byttes panel, plater og kanskje tapet. Vi har fått et pristilbud på 760.000 kr for å ordne dette. Alt vi har er ødelagt. Vi har måtte kjøpt inn alt. Vi måtte flytte herfra i crocs og shorts.

Alle klærne og innboet må, ifølge paret, skiftes ut fordi Anita får astmatiske reaksjoner når hun er i nærheten av dette.

Totalt krever paret 3.598.400 kr. Men de er villige til å redusere kravet med en million kroner, og kommer med et tilbud på 2,5 millioner kroner.

Tilbudet blir blankt avvist av Tryg, og de kommer ikke engang med et mottilbud. Istedenfor skriver de «Skadeforsikring er forsikring mot tap av gjenstanders objektive formuesverdi. Slike forsikringer dekker ikke helseplager».

Paret støttes

Runar og Anita følte at de måtte gå rettens vei for å få pengene de mener de har krav på. Men i forkant av rettssaken ble ting plutselig snudd på hodet.

Da Tryg sendte inn Takstgruppen for å vurdere husets verdi, endte det med at også takstmannen fikk vondt i hodet. Han skriver også at han kjente det luktet røyk i huset.

– Det ble det sett på som ny informasjon, og da var det sånn at det skulle inn en rettsoppnevnt ekspert som skulle sjekke ut huset, sier Anita.

Denne eksperten kom fra firmaet Sintef Norlab. Vedkommende skriver:

«Det var en meget påfallende og fremtredende røyklukt umiddelbart ved entring av boligen. Lukta kan beskrives som den lukta som sitter i klærne etter at man har fyrt bål utendørs»

Han er svært hard i sin kritikk.

«Etter min vurdering synes det som man først har ventet alt for lenge med å sanere bolig. Vasking syns jeg har blitt for dårlig utført»

Det er firmaet SSG som har utført vaskingen. Kommunikasjonsansvarlig Tale L. Helland i SSG skriver at «den røykskadde boligen er blitt rengjort og luktbehandlet etter bransjestandard».

Konklusjonen fra Sintef Norlab på saneringen er klokkeklar:

«Denne saka har tatt unødvendig lang tid og dette har medført en ekstra belastning på ekteparet Sillerud og deres datter. Slik jeg ser det så har boligen ikke blitt sanert godt nok».

Mycoteam som hadde «friskmeldt» boligen sier at de ikke kjent røyklukt på det tidspunktet de var inne i boligen, og påpeker at Sintef Norlab ikke har foretatt nye luftprøver, eller satt spørsmålstegn ved deres analyser.

Helt nytt hus

Etter rapporten fra Sintef Norlab ble det klart at boligen skulle saneres på nytt.

Merkelig nok er ikke 7-punktsplanen som Tryg fikk utarbeidet av Mycoteam fulgt. Denne planen ville kostet et par hundretusen kroner, mens den nye saneringen koster Tryg over seks millioner kroner.

– Vi hadde tenkt å bruke den, men nå var vi i en situasjon hvor det var sterk røyklukt inne i huset. Vi engasjerer et skadeselskap for å ta hånd om renoveringen, og rehabiliteringen. De sier med en gang at det er ingen vits å vaske, men det må være riving av innvendig overflater, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Det ble faktisk enda verre da skadeselskapet begynte å rive ned platene inne i huset. Til slutt var det bare skallet tilbake. Huset er nærmest bygget opp på nytt.

RIBBET: Dette er det som er igjen av det gamle huset til Anita og Runar. Foto: TV 2 hjelper deg

I mars 2022 er det bare få dager til paret kan flytte inn i huset.

– Det er vi kjempeglade for, sier Anita.

– Tryg skal ikke bare ha kjeft. For etter at de satte i gang sanering av huset har ting gått på skinner, sier Runar.

Paret og forsikringsselskapet er fortsatt ikke enige om hvor mye erstatning de skal få for innbo, klær, advokatutgifter og andre utgifter.

– Vi er i dialog med advokaten til Runar og Anita, og jeg er optimistisk til at vi skal klare å finne en løsning på dette også, sier Irgens.

Etter fem år og åtte måneder kan det virke som saken endelig får en løsning. Tryg medgir at saken har tatt altfor lang tid.

– Hva vil du si til paret nå?

– Jeg vil si lykke til med en veldig fin bolig, så vil jeg si at saken har tatt for lang tid. I den grad vi har skyld i det så beklager jeg på Tryg sine vegne.

– Hva er det som egentlig har gått galt i denne saken?

– Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig glad for at saken nærmer seg en løsning. Det som jeg syns er viktig å få fram er at etter at Anita får reaksjoner inne i huset, setter vi oss ned og sier hva kan vi gjøre for at hun skal få flyttet tilbake til huset sitt. Vi lager en sjupunktsplan som innebærer en grundig og ny inngang til vask og rens av huset, men så får vi en annen plan på bordet fra Anita og Runar. Det som gikk galt skjer på vårparten i 2017 da det låste seg mellom oss og paret. Vi hadde et tilbud og de hadde et, og vi sto steilt mot hverandre. Der burde vi kanskje gått en ekstra runde for å se om det var en mulighet til å drive denne saken videre.

– Vi har sett Anita få et astmaanfall inne i huset, og huset blir likevel friskmeldt, hvorfor det?

–Vi har noe som heter objektive kriterier. Det vil si at gjenstanden som er skadet skal tilbakeføres til den standen den var før skaden. Dette må måles, og det blir tatt en visuell sjekk av overflater. Vi har hatt Mycoteam inne for å måle luften, de har ingen bemerkninger, så huset er friskt, og Anita blir likevel syk. Det er paradokset som kommer til å ri denne saken, oss og Anita og Runar som et mareritt i tiden etter denne brannen.

– Da blir det sånn i praksis at hvis du er syk på en eller annen måte, er du ikke dekket av forsikringen?

– Ja, akkurat i dette tilfellet kan du si at forsikringen ikke tar hensyn til spesielle tilstander som en overfølsomhet hos enkelte personer. Det er helt riktig.

– De som sitter og leser dette må føle at det er skremmende. For det betyr i praksis at de ikke er fullt ut forsikret?

– Ja, og du kan godt si at det er en svakhet med norsk skadeforsikring, og dette er vilkår som er lik for alle skadeselskap. Denne saken har vært oppe i Finansklagenemnda, og der fikk Tryg medhold i at huset sånn sett var tilbakeført i den standen det var før brannen i garasjen.

– Før rettssaken sendte dere inn en takstmann som følte seg syk da han gikk inn i huset. Var det grunnen til at dere ville følge vurderingen til en uavhengig takstmann?

– Vi tenker at det da er bedre å restarte prosessen, i stedet for at saken skal gå til retten. En rettsoppnevnt sakkyndig går deretter gjennom boligen, og han kjenner en veldig markant røyklukt. Det tar vi konsekvensen av.

– Dere sa at dere hadde strukket dere langt da dere tilbød en halv million kroner. Hva tenker du om det tilbudet i dag?

– Når man ser tilbake på en sånn sak og kjenner fasiten, er det alltid enkelt å si at en halv million kroner, sett i forhold til de seks millionene vi har brukt i dag på å rehabilitere boligen, er småpenger, avslutter Ole Irgens i Tryg.