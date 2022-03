Var på vei til bilen da ski og hjelmer plutselig kom skliende ned fra fjellet

Søndag formiddag rykket nødetater og frivillige ut etter melding om et snøskred ved Blåruttinden i Balsfjord kommune i Troms og Finnmark fylke.

Det ble tidlig klart at flere personer var tatt av skredet.

Før redningsmannskaper kom til stedet, fikk de skredrammede hjelp fra Thea Øvregard Røhme, forloveden Krister Furnes Kopala og kompisen Eivind Aanensen.

Trioen hadde selv vært på vei opp fjellet i en annen renne, men snudde på grunn av mye vind.

– Da vi kom fram til parkeringsplassen, stod det to biler der allerede. De tilhørte folk som var på vei opp den ene renna, mens vi skulle opp i den andre, sier Røhme til TV 2.

Nordlys snakket søndag med Kopala om hendelsen.

Skjønte at noe hadde skjedd

Røhme, Kopala og Aanensen hadde gått oppover i rundt et kvarter, da de la merke til at det kom mye snø nedover.

– Det var såpass mye at vi bestemte oss for å snu. For å komme oss tilbake til bilen, måtte vi skrå over utløpet til den andre renna, sier Røhme, og fortsetter:

– Da vi passerte renna, snudde vi oss og kikket oppover. Der ser vi at folk ligger strødd, og at ski og og hjelmer kommer skliende ned fra fjellet, sier Røhme.

De tre ser også en person som går rundt oppe i renna.

– Vi skjønner at noe har skjedd, og bestemmer oss for å gå opp. Når vi får snakket med han som var bevisst, får vi vite at de var et turfølge på fem personer. Vi ga ham et isolasjonsteppe og gikk videre oppover.

Thea Øvregard Røhme avbildet under en annen topptur. Foto: Privat

– Sterke inntrykk

Sammen med Kopala og Aanensen klarer Røhme å gjøre rede for tre personer til i området.

– De hadde ulikt skadeomfang. En av oss ble værende igjen hos han som var mest skadd, mens Eivind og jeg gikk videre opp for å lete etter den siste som var savnet, sier Røhme.

Etter hvert begynte det å blåse så mye at Røhme og Aanensen ikke kunne se hverandre gjennom snøen, og de vurderte det som uforsvarlig å gå videre.

– Vi gikk inn til siden for å vente på beskjed om hva vi skulle foreta oss videre. Mens vi stod der og ventet, kom den siste personen nedover på egen hånd, sier Røhme.

De ga beskjed om at den siste var funnet, og gikk sammen ned til de andre.

– Hvordan var det for dere å oppleve noe slikt?

– Det var sterke inntrykk. Man går inn i en modus der man må gjøre det man har trent på. Det synes jeg vi klarte. Vi gjorde det vi kunne med det utstyret vi hadde, sier Røhme.

Livstruende skadd

Politiet har hyllet innsatsen til Røhme, Kopala og Aanensen.

– De har gjort en formidabel innsats, dette er kameratredning av ypperste klasse. De forsto at det her var behov for hjelp og bistand, og gikk rett i innsats for å bidra, sier operasjonsleder Per Arve Aas til Nordlys.

Turfølget som ble tatt av skredet bestod av fem menn i slutten av 20-årene og tidlig i 30-årene. Tre av dem betegnes som lettere skadd, mens to ble fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Søndag ettermiddag ble det opplyst at den ene personen var livstruende skadd, mens den andre ble vurdert som alvorlig skadd. Mandag er den ene fortsatt livstruende skadd, melder sykehuset.

Politiadvokat Jacob Bergh opplyser at den ene personen som var involvert i skredet er avhørt av politiet.

– Det planlegges flere avhør, sier Bergh til TV 2.