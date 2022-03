Ute på veiene kan kontrollene til Utrykningspolitiet (UP) komme brått på deg. Men mange av dem er faktisk godt varslet på forhånd.

Slik som i forrige uke – der UP i forkant gikk ut og informerte alle bilister:

– Denne uken gjennomfører politiet aksjonsuke og prioriterer å avholde fartskontroller over hele landet, kunngjorde UP på egen Facebook-side.

Dette ble også videreformidlet av en rekke medier, blant dem Broom og TV 2.

3.321 fikk forenklet forelegg

Likevel var det nok mange som ikke hadde fått med seg dette, eller hadde glemt det da de satte seg bak rattet. Nå har UP oppsummert uken, det gjør de på denne måten:

Reaksjoner utstedt under aksjonsuke fart: 3.321 sjåfører fikk digitale forenklet forelegg for fart. 154 sjåfører ble anmeldt for fart. I løpet av én dag i forrige aksjonsuke, den såkalte Speed Marathon, ble det utstedt 955 digitale forenklede forelegg og anmeldelser.

Hvert år blir rundt 100.000 norske bilister tatt for å bryte fartsgrensene. I tillegg mister flere tusen førerkortet. UP har særlig fokus på å luke ut verstingene ute i trafikken. Foto: NTB Scanpix

Ikke straffesak

De over 3.000 som fikk forenklet forelegg, må betale mellom 850 og 11.300 kroner. Mens 154 altså ble målt i så høy hastighet at de ikke kunne gjøre opp for seg der og da, men ble anmeldt.

Når du vedtar et forenklet forelegg, kan tjenestepersonen utstede et digitalt forenklet forelegg via mobilen. Du blir gjort kjent med forholdet, signerer på telefonen og får tilsendt gjenpart i Altinn eller via postkasse. I gjenparten finner du også betalingsinformasjon. Et vedtatt forenklet forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom, men vil i motsetning til en anmeldelse ikke bli registrert som en straffesak.

Så mye koster det å kjøre for fort: Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er: Til og med 5 km/t: 850 kroner Til og med 10 km/t: 2.250 kroner Til og med 15 km/t: 4.050 kroner + 2 prikker Til og med 20 km/t: 5.850 kroner + 3 prikker Til og med 25 km/t: 9.050 kroner + 3 prikker Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er Til og med 5 km/t: 850 kroner Til og med 10 km/t: 2.250 kroner Til og med 15 km/t: 3.600 kroner Til og med 20 km/t: 5.000 kroner + 2 prikker Til og med 25 km/t: 6.800 kroner + 3 prikker Til og med 30 km/t: 9.050 kroner + 3 prikker Til og med 35 km/t: 10.850 kroner + 3 prikker Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er 36 km/t til og med 40 km/t: 11.300 kroner + 3 prikker

