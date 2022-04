Tre uker etter de flyktet fra Ukraina, er de seks barna gjenforent med pappa

Huset nærmest rister idet de seks barna stormer opp og ned trappen. De ivrer etter å vise frem sine nye leker - leker de har arvet fra unger i nabolaget.

Da krigen i Ukraina brøt ut pakket storfamilien Rutyna bare det aller mest nødvendige før de forlot hjemmet i Korosten, nord for Kyiv. Lekene måtte bli igjen hjemme. Det samme måtte pappa.

– Jeg hadde egentlig ikke et valg. Jeg ville aldri reist for min egen del - jeg reiste for at barna skulle slippe å oppleve mer krig, sier seksbarnsmoren Maryna Rutyna.

UTEN PAPPA: Nikol er den miste av de seks barna. Seksåringen er tillitsfull og nysgjerrig, og en veldig pappadalt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Mannen Vasyl hadde vervet seg som frivillig til hjemmevernet, og omtrent dyttet Maryna og barna ut døren: «Nå må dere dra! Det er ikke trygt her lengre».

Til Norge med Tvedestrand-ekspress

Flukten gikk til grensen til Polen, hvor de sammen med tusenvis av andre flyktninger ble innlosjert på feltmadrasser i store gymsaler.

– Nervene til barna har blitt helt ødelagt de sju siste dagene. Flyalarmen gikk hele tiden, og vi måtte løpe og gjemme oss. Det var komplett frykt, sa Maryna, da TV 2 møtte henne på flyktningmottaket.

SLITNE: Maryna sammen med barna Nikol (6), Maksym (8), Myroslava (10), Anya (11) Dima (13) og Sasha (15) på grensen til Polen i starten av mars. Foto: Simen Askjer / TV 2

Men mange vil hjelpe. På mottaket møter familien det norske ekteparet Aslaksen, som ikke hadde orket å sitte hjemme å se TV-bildene fra krigen. Paret fra Tvedestrand leide seg en buss, og satte snuten mot Polen.

Der fylte de bussen med flyktninger - kvinner og barn - blant annet Maryna og hennes seks barn.

Hus på minutter

I Norge sto Vidar og Wenche Akselsen fra Haugesund klar med åpne armer. I årevis har de engasjert seg i THK, en stiftelse som har drevet bistand i Ukraina i 26 år. Familien Akselsen møtte Maryna i 2019, og har hjulpet storfamilien i en årrekke.

– Vi ville ha dem hit. Den kvelden brettet vi syv madrasser utover stuegulvet, sier Vidar.

Samme kveld forteller TV 2 om flukten til familien og de gode hjelperene.

– Knappe ti minutter etter innslaget, ringer en mann og sier han har et hus til familien i Aksdal, sier Vidar.

I NORGE: Nikol (6) har allerede funnet seg godt til rette i sitt nye hjem på Aksdal i Rogaland. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Kona Wenche legger ut en melding på Facebook om at de trenger senger og møbler. To timer senere må hun slette innlegget. Givergleden er rett og slett for stor, brått har de møbler, klær og leker de verken har plass eller har bruk for.

BYGD: Seksbarnsfamilien har fått låne seg et hus i den lille bygden Aksdal i Rogaland. Der er det kort vei til familien Akselsen i Haugesund, som har hjulpet familien siden 2019. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Verken sov eller spiste

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, helt overveldende, sier Maryna.

– Det rant mennesker inn døren hele dagen, alle hadde med seg noe. Vi fikk alt vi trengte, sier hun.

Likevel fikk hun ikke roen. Seksbarnsmoren klarte verken sove eller spise. Tankene gikk hele tiden til den livsfaren ektemannen befant seg i.

Ukrainske menn i alderen 18 til 60 år får ikke forlate landet, med få unntak. Har familien mange barn - slik som Maryna og Vasyl - er grensen åpen.

– Jeg skrev til ham hver dag. Til slutt sa jeg «Nå må du komme, barna savner deg», sier Maryna.

Holdt det hemmelig

De holdt planene om gjenforeningen hemmelig for barna. Flukten ut av landet er farlig, og Maryna er redd for å stresse barna.



Torsdag 24. mars - nøyaktig en måned etter krigen brøt ut - krysser Vasyl grensen.

15 minutter før han er fremme i Aksdal sender han kona en melding, og ber dem samle seg i stuen. Så banker det på døren.

– Da barna så at det var pappa som kom inn døren, ble det totalt kaos og mye gråt, sier Maryna.

– De hang rundt halsen på ham - alle seks.

NABOBARN: Selv om de seks barna verken snakker norsk eller engelsk, kommer nabobarna i Aksdal stadig på døren for å ta dem med ut å leke. Så snart de har gjennomført tester, skal de få begynne på skole. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Kaldsvett gjenforening



Vasyl forteller at han syns det er vanskelig å beskrive hvordan det var å se barna igjen.

– Jeg hadde både gåsehud og kaldsvettet. Jeg var like lykkelig som da de ble født, sier han.

Foreldrene understreker at de vet hvor heldige de er.

– Norge er et vakker og rikt land, med svært vennlige mennesker, sier Maryna.

– Men vi er ukrainere. Vi er bare gjester i dette landet. Vi vil tilbake til hjemlandet vårt.

– Hvilke håp har dere for fremtiden?

– Ukraina vil reise seg igjen. Da skal vi reise tilbake og gjenoppbygge landet.