Legevakt innfører ringe-krav før helsehjelp – avviser dårligere tilbud

Mandag innførte Bergen legevakt en ny praksis for alle som trenger øyeblikkelig helsehjelp.

Før var det slik at man kunne møte opp og få tilsyn av helsepersonell, men nå må alle ringe 116117 på forhånd før de eventuelt bli kalt inn til legevakten.

Målet er ifølge kommunen å redusere køer, og sikre rask helsehjelp til dem som trenger det mest.

Vanskeligere vurdering?

– Hvis man ringer på forhånd, kan man bli vurdert at fagpersonell etter norsk medisinsk indeks. De kan gi råd og sortere ut ifra problemstilling og hvor mye det haster. Deretter kan de sette opp en time til den som trenger det, sier legevaktsjef Anne Karoline Tyssøy Pedersen til TV 2.

– Er ikke det vanskeligere å vurdere folk med helseproblemer ut ifra en telefonsamtale, fremfor ved oppmøte?

– Nei, de som håndterer samtalene har norsk medisinsk indeks å hjelpe seg med, og er godt trent for dette. I tillegg har vi videokonsultasjon som de kan sette opp hvis de er usikre, sier legevaktsjefen.

LEGEVAKT: Her i Solheimsviken ligger legevakten i Bergen. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Skepsis fra Høyre

Hilde Onarheim i Høyre reagerte sterkt da hun så pressemeldingen som ble lagt ut på kommunen sine hjemmesider mandag morgen.

Hun ytret først kritikken til Bergens Tidende, og sier til TV 2 at hun mener den nye ordningen kom for brått på.

– Det handler om tryggheten til den enkelte. Det er ikke blitt informert noe om denne nye ordningen på forhånd. Det er nok mange som reagerer og føler på en utrygghet.

Onarheim er leder for helse- og sosialutvalget i Bergen bystyre, og mener det ville vært naturlig om de ble orientert om at en slik ordning skulle settes i verk.

– Trodde det var aprilspøk

Den nye ordningen i seg selv, er hun også skeptisk til.

– Jeg trodde først det var en gammel aprilspøk. Det handler om at vi har en legevakt som skal være et akuttilbud. Når en nå må ringe inn for å få time, så blir ikke det akutt, sier Onarheim.

Hun trekker også frem de mange innbyggerne i Bergen som ikke har fastlege.

– Hvor skal de henvende seg? De har også behov for hjelp, men risikerer nå å bli sittende på en veldig lang venteliste.

– Skyter fra hofta

Helsebyråd Beate Husa i Bergen kommune har lite til overs for kritikken fra Onarheim.

– Jeg reagerer på at hun skyter fra hofta. Vi har en byrådsplattform der denne ordningen er nevnt i planen for legetjenester, og det bekreftes på helsenorge at dette er en ordning som gjelder i mange kommuner, sier Husa.

REAGERER: Helsebyråd Beate Husa deler ikke skepsisen fra Høyre. Foto: Erik Teige / TV2

Helsebyråden understreker at ringe-praksisen er velutprøvd i flere byer, og at hun tror mange vil bli fornøyde med det nye systemet.

– Vi styrker tjenesten som skal ta imot telefonene, og har mulighet til å gi videokonsultasjoner. Dette er allerede prøvd litt ut over tid, og vi ser at mange får tilstrekkelig hjelp ved å ringe. Det er i tillegg viktig for meg å understreke at vi ikke kommer til å avvise folk på trappen dersom de trenger legevakttjenester.

Avviser dårligere tilbud

Ifølge legevaktsjefen er målet med den nye ordningen at pasientene skal få oppgitt en time og vente hjemme, fremfor å måtte sitte i timevis på venterommet slik som i dag.

Pedersen avviser at ordningen gjør det vanskeligere å få helsehjelp hos legevakten.

Hun sier Tromsø, Stavanger, Arendal og Trondheim allerede har gode erfaringer med ringe-praksisen.

– Det er viktig å påpeke at vi ikke skal stenge dørene for de som dukker opp og trenger hjelp. Målet er at alle skal få hjelp, men at man skal vente minst mulig her på huset.