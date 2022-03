Nye detaljer skaper spekulasjoner om hva Nord-Korea egentlig skjøt opp

Bildene av en smilende og jublende Nord-Korea-leder, Kim Jong-Un, gikk verden rundt da det statlige nyhetsbyrået KNCA publiserte bilder fra en testoppskyting torsdag i forrige uke.

Myndighetene i Nord-Korea hevdet via nyhetsbyrået at det dreide seg om den første vellykkede, fullverdige testoppskytingen av det interkontinentale missilet, Hwasong-17.

Dette missilet har i motsetning til forgjengeren, Hwasong-15, mer enn ett stridshode. Det innebærer at mens 15 kun kan treffe én by, kan 17 treffe flere. Begge er laget for å kunne frakte atomvåpen til andre kontinenter, og en rekke land fordømte oppskytningen da den ble kjent.

Etter å ha sett nærmere på bildene fra det Nord-Korea mener er torsdagens oppskyting, har flere eksperter begynt å lure på hva det egentlig var de sendte i luften.

JUBLET: Bildene av en smilende og jublende Kim Jong-Un ble frigitt fredag, dagen etter den angivelige oppskytingen av Hwasong-17. Foto: KCNA/NTB

Kan ha kamuflert noe annet

TV 2 har snakket med forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Halvor Kippe, som er kjent med spekulasjonene. Han understreker at han ikke selv har grunnlag for å si hva Nord-Korea skjøt opp, men sier at det ligger mye prestisje i at landet lykkes med oppskytingene sine.

Han forteller at de i oktober viste frem Hwasong-17 på en utstilling og i en parade, og at de siden har latt verden vente.

– De har snakket om at den skulle komme, og de har testet deler av systemet.

Kippe sier at det nå spekuleres i om de kan ha hatt et mislykket forsøk tidligere i år, og at det ikke gikk som håpet.

– Amerikansk etterretning tror at de kan ha testet Hwasong-17 16. mars i år, og at missilet den gangen eksploderte 20 kilometer over byen Sunan. Da kan Nord-Korea føle at de er under press til å gjennomføre en tilsynelatende vellykket test av Hwasong-17 med det første, sier Kippe.

En av teoriene er at landet derfor iscenesatte en oppskyting av en annen type missil.

– Hvis testen var helt mislykket, kan det hende at de nå sendte opp noe de hadde større tiltro til at de ville lykkes med, og kamuflert det som en Hwasong-17.

SMILTE: Nord-Koreas leder var til stede da landets militære angivelig testet en ny type interkontinental missil. Foto: KCNA / NTB

Tror de sendte opp noe annet

Fra flere hold pekes det på at bildene som ble frigjort dagen etter den angivelig vellykkede Hwasong-17-oppskytingen, faktisk var fra et mislykket forsøk 16. mars.

– Det flere amerikanske analytikere nå mener er at bildene som Nord-Korea hevder er fra den vellykkede testingen av Hwasong-17, kan være fra testen som gikk i luften. Før oppskyting og i den første delen av flukten.

– De argumenterer med at ting ved bildene tyder på at de er tatt på et annet klokkeslett enn den angivelig vellykkede oppskytingen fant sted.

Kippe understreker samtidig at det foreløpig bare er spekulasjoner.

– Det er ikke noe endelig bevis på at den siste testen ikke var en Hwasong-17. Men den hadde en uventet høy hastighet ved burn out, altså da motoren var ferdig utbrent. Sørkoreanske myndigheter tror forklaringen kan være at de har avfyrt en Hwasong-15 med liten eller ingen nyttelast, og slik fått mye høyere hastighet enn ellers.

SPEKULASJONER: Det spekuleres i om Nord-Korea forsøker å lure verden om hva de sendte opp i luften forrige torsdag. Foto: KCNA/NTB

– Et slags bedrag her

I en gjennomgang skriver analytiker i Open Nuclear Network (ONN), Xu Tianran, blant annet at det ikke denne gangen ble laget en spesiell nyhetsmelding på TV, hvor den vellykkede oppskytingen ble feiret.

Han peker på at en sterkt redigert 16 minutter lang video først ble publisert dagen etter.

– Det er mulig at redigeringsprosessen forsinket rapporteringen på TV, står det i teksten.

Også Colin Zwirko, senioranalytiker i en Seoul-basert nettside som følger med på Nord-Korea, sår tvil om at det Nord-Korea hevder, faktisk stemmer, skriver Reuters.

Han har studert bildene og satellittbildene gitt ut av statlig medier i Nord-Korea, og peker på at det er avvik i vær, sollys og andre faktorer som taler for at oppskytingen skjedde på en annen dag enn Nord-Korea hevder.

– Jeg har kunnet fastslå at det er et slags bedrag her, men det ubesvarte spørsmålet er: testet de en Hwasong-17 og de bare viser oss det ikke, eller testet de noe annet?, spør han seg.

NÅR?: Ekspertene spør seg om dette bildet faktisk er fra torsdag 24. mars, eller om det er fra et mislykket forsøk tidligere i mars. Foto: KCNA/NTB

– For å avskrekke amerikansk aggresjon

Oppskytingen torsdag gikk 15 ganger høyere enn banen til den internasjonale romstasjonen. Og missilet kunne ha fortsatt videre ut i verdensrommet, forteller Kippe.

Hwasong-15-missilet har kun blitt testet én gang, og det var 29. november 2017. Den testen var vellykket.

– Hwasong-15 kan nå hvor som helst i USA med et kjernefysisk stridshode, men Hwasong-17 kan nå like langt med flere stridshoder. I stedet for én by kan det treffe flere. Begge missilene avfyres fra mobile ramper, sier Kippe.

– Hva kan grunnen til at Nord-Korea eventuelt forsøker å lure verden til å tro at de har utført en vellykket test av Hwasong-17?

– Én ting er at dette er et slags kappløp. USA lager missilforsvarssystemer som kan avskjære missiler som skytes ut fra Nord-Korea. Det kan bli mulig med missiler med ett stridshode, men det blir vanskeligere om det kommer missiler med flere stridshoder.

– Dette er våpen for å avskrekke amerikansk aggresjon. De skal alltid kunne frykte at Nord-Korea kan ramme dem.

– Det kraftigste

Ifølge Kippe er det stor verdi i det å kunne utvikle missiler med flere stridshoder, kontra kun med ett.

– Noe av poenget med missiler med flere stridshoder er at det er billigere å bygge enn en én-hodet missil. Det er selve missilet som er dyrest å bygge, ikke stridshodene.

Missilet som angivelig ble testet torsdag skal i så fall være det kraftigste som er blitt testet i Nord-Korea, ifølge Kippe.

Et interkontinentalt missil er designet for å kunne levere atomvåpen mot bestemte mål. Det er snakk om raketter med en buet bane som i stor grad er bestemt av jordas tyngdekraft.

Langtrekkende ballistiske raketter kan brukes til angrep mot mål på andre kontinenter.