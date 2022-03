Mange av oss har en bil i garasjen. En bil som står ganske mye i ro – nettopp i garasjen. Faktisk rundt 95 prosent av tiden, viser statistikk.

Bil er som kjent en stor investering for de fleste av oss. Det at den faktisk står ubrukt det meste av tiden, gjør det jo ikke akkurat bedre. Det kunne vært greit å fått delt opp kostnadene.

Dette er selve grunntanken bak dette med bildeling. Så langt er de fleste enig.

Men så kommer dette med usikkerheten. Ingen fast bil og du aner ikke hvem som har hatt bilen før deg. Den er jo i utgangspunktet tilegnelig for alle og enhver. Mange synes ikke det er så veldig kult.

Deling blant venner, kjente og kolleger. Faste biler og faste brukere er sentralt når TapCar lanserer en heldigital bildelingstjeneste. Foto: TapCar.

Velg hvem du vil dele bil med

Akkurat det har en helt ny bildelingstjeneste som nå starter opp over hele landet tatt konsekvensen av. TapCar, som de heter, lar bileiere dele bil helt privat i små grupper.

Slik som venner, kjente, kolleger, familie og andre man stoler på. Bileierne velger selv sine faste brukere. Brukerne får tilgang til bil når de trenger det – og det til en rimeligere sum enn å eie bil selv.

Tjenesten baserer seg på at du som bileier forhåndsgodkjenner venner, kjente og andre du stoler på, såkalte bilvenner, til å bruke bilen din når den er ledig. Deretter betjener de seg selv og kan bruke bilen. Dette gjør de gjennom en «Min garasje» i appen. «Stealth-modus» i appen sørger for at bilen ikke er synlig for andre. Tjenesten er nøkkelløs og krever ingen installasjon i bilen.

En automatisert, smart kalender lar bileier, og andre, reservere sin faste bil eller biler for hele året i løpet av et par minutter. Tjenesten tar seg av forsikring, fakturering, bompenger, og så videre.

Daglig leder i TapCar, Dennis Brandenberger, mener at bildeling er en vinn-vinn situasjon.

Enklere og billigere enn egen bil

– Ambisjonen er at dette skal være som å ha sin egen bil, bare bedre, opplyser grunnlegger og daglig leder, Dennis Brandenberger.



Han sikter til at du slipper unna faste kostnader og en god del bryderi.

– Bileiere kan tjene 70.000 – 140.000 kroner i året om de f.eks. har seks bilvenner som hver bruker bilen for i snitt 1.000 – 2.000 kroner måneden. Det er summen av alle små og store turer som samlet gir god inntekt. Bilvenner betjener seg selv og det forventes ikke at eieren klargjør bilen på noen måte før hver tur, forklarer Brendenberger.

TapCar åpner nå opp med tilgang for Tesla og støtter alle årsmodeller av Model S, X, 3 og Y, for brukere med iPhone. Flere bilmerker vil bli lagt til utover i året.

– Vi håper flere og flere vil dele bil, ikke bare på grunn av det økonomiske, men like mye fordi de føler det er det riktige å gjøre, avslutter Brandenberger.

