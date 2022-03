Tenåringer dømt etter ulykke der kompisen mistet livet

Ulykken skjedde natt til den 23. mai i fjor.

Tre kompiser hadde vært på fest sammen, og bestemte seg for å hente bilen til den ene tenåringen.

Ifølge en fersk dom fra Trøndelag tingrett kjørte de tre rundt i området rundt Melhus i Trøndelag i flere timer, før det til slutt gikk galt.

På en strekning langs E6 mellom tettstedene Lundemo og Ler kjørte de langt over fartsgrensen, og skrenset flere ganger. Da de kom til en sving mistet føreren kontrollen, og bilen kjørte i stor hastighet utfor en skråning på cirka 13 meter.

Den ene av de tre guttene mistet bevisstheten i ulykken, og døde samme dag på sykehus.

Hadde promille

De to andre guttene overlevde ulykken. Senere samme natt hadde de begge over én i promille.

Gutten som var fører av bilen ble dømt for uaktsom forvoldelse av en annens død. Under rettssaken anerkjente han straffskyld etter tiltalen.

Han ble dømt til 300 timer samfunnsstraff.

Hans forsvarer, advokat Arve Røli, opplyser til TV 2 at gutten har tatt betenkingstid, og dermed ikke har bestemt seg for om han godtar eller anker dommen. Advokaten ønsker ikke å kommentere dommen ytterligere.

Den andre gutten ble tiltalt for medvirkning. Han nektet straffskyld, og forklarte i retten at han ikke visste at kompisen som kjørte bilen var beruset.

Videobevis

Retten har derimot lagt vekt på videobevis som ble lagt frem under rettssaken. Gutten filmet flere snutter på Snapchat der man skal se blant annet at han filmet speedometeret som viser at bilen kjørte i 140 km/t, og at han oppfordrer sjåføren til å kjøre uforsiktig.

Han ble dømt til 240 timer samfunnsstraff, og tap av førerretten i fire år. Guttens forsvarer, Torfinn Svanem, opplyser til TV 2 at han ikke har hatt tid til å snakke med sin klient, men at de skal lese nøye gjennom dommen.

– Vi registrerer at tingretten ikke har bevist at min klient var klar over at sjåføren skulle kjøre på den måten han gjorde. Så vi må lese dette nøye og gjøre en grundig vurdering, sier Svanem.

De dømmes begge til å betale en erstatning på til sammen 250.000 kroner til de etterlatte.