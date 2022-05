Voldtektsdømt ble glemt i en uke - varslet om egen rømning på SMS

En multikriminell voldtektsdømt ble sittende alene i en flytteprosess og rømte. Dette ble oppdaget da den prøveløslatte mannen selv meldte fra.

Dette er en av flere alvorlige hendelser som TV 2 nå kan fortelle om - som har skjedd i forbindelse med såkalt Statlige finansierte prøveløslatelser.

Direktoratet erkjenner at de ikke har oversikt - det får flere eksperter til å reagere kraftig.

– Dette har bekymret meg i mange år, sier Randi Rosenqvist, en av landets ledende rettspsykiatere.

Over 100 millioner - ingen oversikt

18 forvaringsdømte er i dag prøveløslatt i enmannsfengsler rundt om i landet. Der passes de på døgnet rundt, blant annet av private omsorgsaktører. Det skal verne samfunnet mot nye forbrytelser.

I 2021 var regningen for enmannsfengslene 112 millioner kroner, viser TV 2s kartlegging.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har flere ganger uttalt at ordningen med Statlig finansierte prøveløslatelser fungerer bra.

TV 2 har gjort et langt videointervju med assisterende KDI-direktør Jan-Erik Sandlie.

I intervjuet gjentar Sandlie åtte ganger at det ikke er blitt begått alvorlig kriminalitet under slike prøveløslatelser.

– Vi ville jo ha visst det hvis det var noen alvorlige uønskede hendelser, alvorlig kriminalitet, uttaler assisterende KDI-direktør Jan-Erik Sandlie i intervjuet.

SJEF: Jan-Erik Sandlie er assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

TV 2 har bedt om innsyn i en oversikt over eventuelle uønskede hendelser som har skjedd under prøveløslatelsene – men en slik oversikt eller statistikk har ikke KDI. Det begrunner de slik:

– Det vil kreve et betydelig merarbeid for oss å skaffe en oversikt over uønskede hendelser i alle sakene i alle disse årene. Det er en betydelig jobb, sier Sandlie.

– Jeg kan ikke se at enhver uønsket hendelse, statistikk på det, vil gi oss veldig mye.

TV 2 har derfor gjort undersøkelser rundt de 18 forvaringsdømte som er prøveløslatt på ordningen i dag.

Flere av dem står bak alvorlig kriminalitet under prøveløslatelsene - stikk i strid med det direktoratet hevder:

En av de mest alvorlige episodene skjedde i 2019, i en bolig drevet av det private helseforetaket Stendi. TV 2 har allerede fortalt at en voldtektsdømt mann prøvde å voldta en kvinnelig ansatt der han er prøveløslatt.

Den samme mannen har også oppsøkt ofre i sosiale medier, ofre som igjen lever i frykt.

BOLIG: I dette huset på Østlandet ble en kvinnelig ansatt forsøkt voldtatt i 2019. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

TV 2 har gått gjennom alt fra straffehistorikk til rettsavgjørelser og kjennelser om prøveløslatelsene, for å se om det har skjedd flere alvorlige hendelser under Statlig finansierte prøveløslatelser.

Der kommer det frem at det er begått flere alvorlige og straffbare forhold, også i de senere år, blant annet disse:

* Startet storbrann i omsorgsbolig

En forvaringsdømt mann startet i 2017 en voldsom brann i omsorgsboligen der han var prøveløslatt. Han samlet papir, klær og tekstiler i sengen sin, helte over parfyme og tente på.

Mannen klarte å starte brannen selv om tre ansatte var i samme leilighet. Flammene spredte seg raskt.

TOTALSKADD: Dette bildet ble tatt rett etter brannen. Foto: Drammensregionens brannvesen IKS

Flere personer i samme omsorgsbolig, inkludert eldre i rullestol, kunne ha dødd. Omsorgsboligen ble delvis totalskadd.

Mannen ble tiltalt og dømt for grovt skadeverk og brannstifting der liv lett kunne gått tapt.

Retten omtalte hendelsen som «svært alvorlig». De påpekte også at mannen sto bak flere andre brannstiftinger.

Han ble på ny dømt til forvaring - men fikk likevel forlenget prøveløslatelsen. Mannen ble derfor ikke sendt tilbake i fengsel.

Hendelsene er hentet fra en dom fra Drammen tingrett fra 2018.

* Multikriminell voldtektsmann rømte

Den forvaringsdømte mannen er straffedømt 34 ganger, blant annet for to grove voldtekter og et uaktsomt bildrap.

I 2015 rømte han fra boligen der han var prøveløslatt i Oslo-området. Boligen var drevet av den private omsorgsaktøren Aleris, i dag Stendi.

Mannen hadde før dette vist stor fremgang, god samarbeidsevne og sterk motivasjon for å leve uten kriminalitet. Han skulle derfor flytte til et boligtiltak med lavere sikkerhet, og gå over i ordinær prøveløslatelse.

Men i flytteprosessen ble mannen i praksis glemt: «Dette innebar at N.N bodde alene i Alerisboligen uten bemanning i en uke, fra mandag 1. juni», ifølge rettsdokumenter.

Tilslutt rømte han. Da flyttebilen kom var mannen borte.

Rømningen ble oppdaget da mannen selv sendte en SMS og e-post og informerte friomsorgen om at han stakk av, og ikke ville møte til avtaler.

STAKK AV: Mannen ble funnet her i Larvik ved en tilfeldighet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mannen ble så etterlyst av politiet. Etter å ha vært forsvunnet i tre døgn ble han oppdaget ved en ren tilfeldighet i et rusmiljø i Larvik, der han hadde tatt amfetamin.

Han ble funnet av politiet da de rykket ut til en bolig i forbindelse med en helt annen sak.

Mannen ble sendt tilbake til forvaring i fengsel - men ble senere prøveløslatt på ny.

Hendelsene er hentet fra en dom fra Asker og Bærum tingrett fra 2015.

* Voldtektsforsøk og drapstrusler

Serieovergriperen som forsøkte å voldta en kvinnelig ansatt på institusjonen, som TV 2 har fortalt om, har også oppført seg svært truende.

I 2019 utløste han alarmen og ropte fra verandaen at «alle skal dø» og at «han skal bombe boligen».

BOLIG: I denne boligen forsøkte en prøveløslatt å voldta en kvinnelig ansatt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kriminalomsorgen slo fast at dette brøt vilkårene for prøveløslatelser. De mente mannen måtte sendes tilbake i fengsel av hensyn til samfunnsvernet. Det sa domstolen nei til. Mannen er derfor fortsatt prøveløslatt.

Hendelsene er hentet fra en dom fra Oslo tingrett fra 2019.

* Trusler og falske skytinger

En kvinne som er dømt for å ha kvalt et barn er prøveløslatt hos en privat omsorgsaktør. Hun er ustabil og har personlighetsforstyrrelser, og skal ha streng sikkerhet rundt seg. Ansatte skal være tett på.

Kvinnen har likevel begått en rekke lovbrudd under prøveløslatelsene.

I 2012 stakk hun av fra institusjonen.

Hun har også forårsaket flere utrykninger fra politiet, grunnet en rekke falske meldinger om alt fra skytinger til dødsfall og voldtekter.

Kvinnen har også hatt tilgang til internett og brukt en datingside, der har hun spredt frykt.

Påtalemyndigheten mente flere av forholdene var straffbare, men unnlot å fremme straffesak. De mente det ikke var hensiktsmessig med ny straff.

I 2019 ble kvinnen arrestert etter en rekke nye trusler. Fordi dette var nye brudd på vilkårene for prøveløslatelser ble hun sendt tilbake i fengsel. Kvinnen ble igjen prøveløslatt i fjor høst.

Hendelsene er hentet fra en dom fra Oslo tingrett fra 2020.

Etterlyser database

Jan-Erik Sandlie fra KDI, som en rekke ganger har uttalt at det ikke har vært alvorlige hendelser på ordningen, har fått presentert TV 2s funn.

De kommenterer han slik i en e-post:

– Med unntak av det refererte tilfellet av brannstiftelse, medførte ingen av de tilfellene som det er referert til nye domfellelser.

Sandlie har også presisert at det ikke er blitt begått alvorlige kriminalitet utenfor boligene. Han sier og at det er høyere risiko for uønskede hendelser for denne gruppen domfelte, enn for andre domfelte.

Ellers vil han ikke kommentere funnene ytterligere, og viser til taushetsplikt.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist etterlyser bedre oversikt over alvorlige hendelser begått av forvaringsdømte som er prøveløslatt.

RETTSPSYKIATER: Randi Rosenqvist ønsker seg en database over uønskede hendelser. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg har i mange år hatt lyst til å lage en database over forvaringsdømte slik at man kan se hvem som kommer inn i ordningen og hva har de gjort, hvilke diagnoser har de og hva blir de tilbudt av rehabiliterende tiltak. Hva skjer når de blir løslatt? Men dette er helt umulig med de personverntiltakene vi har, sier Rosenqvist til TV 2.

Rosenqvist mener det er helt nødvendig at et slikt system kommer på plass.

Mangler tilgang til datasystem

Kriminalomsorgen har et datasystem for å registrere avvik, men institusjonene der de domfelte er prøveløslatt har ikke tilgang til å bruke dette.

De har heller ikke et eget, felles system for å registrere avviksmeldinger, ifølge KDI.

Det kan være at enkelte avvik omtales i enkeltdokumenter eller årsrapporter, men det er ingen faste rutiner for om det skjer eller ikke. Noe meldes også over telefon.

Berit Johnsen, en av dem som har forsket mest på kriminalomsorg i Norge, reagerer også på den manglende oversikten.

– Her burde det vært noen systemer som fanger det opp. Det må jo være et HMS-regime hos de som driver tiltaket. Det bør også fungere slik at man får redusert slike hendelser, sier Johnsen til TV 2.

LANDLIG: En av de prøveløslatte i TV 2s kartlegging bor her i en kystkommune på Vestlandet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ordningen har kostet totalt over én milliard siden 2002, viser TV 2s gjennomgang.

Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet vedgår at de burde hatt bedre oversikt. Han har allerede uttalt til TV 2 at direktoratet nå vurderer å evaluere hele ordningen med Statlig finansierte prøveløslatelser.

– Vi har ingen aggregert statistikk hos oss per i dag, men en evaluering vil nødvendigvis gå ned i slike forhold, svarer Jan-Erik Sandlie.

Prislappen er enorm, se hva den dyreste plassen koster og få alt om ordningen på ett minutt: