De 17 kronene holdt Ingeborg (83) våken om natten

Lørdag 19. mars tikket det inn en e-post i innboksen til 83 år gamle Ingeborg Moræus Hanssen.

– Jeg fikk en hilsen fra posten hvor det sto at jeg skyldte 17 kroner for hjemlevering av en pakke.

Ingeborg bestiller hyppig bøker hjem til seg selv. Derfor var det ikke utenkelig at hun snart skulle få en pakke i posten.

– Jeg husket ikke hvilken pakke jeg hadde på vei, det kan bli litt mange bøker jeg bestiller hjem.

Først ville hun derfor se hvilken bestilling det gjaldt før hun betalte.

Men Ingeborg klarte ikke å legge bort tanken om at hun skyldte penger.

– Jeg hører med til den gruppen mennesker som ikke liker å skylde penger, selv 17 kroner kan få meg til å ligge våken om natten.

– Jeg fikk skjelven

Et par dager etter trykket hun seg derfor inn på linken hun hadde fått tilsendt på e-post, klar til å betale det lille summen.

– Jeg prøvde først med det ene kortet, men det virket ikke. Så prøvde jeg et annet kort. Det gikk heller ikke. Så da tenkte jeg at jeg gir pokker.

Den tidligere kinosjefen satte seg derfor tilbake i godstolen for å lese.

Etter et par timer plinget det i telefonen til Ingeborg. Da hadde hun fått en melding fra DNB om at begge kortene hennes var sperret.

– Jeg fikk jo skjelven, og ringte banken med en gang. Da fikk jeg vite at kortene mine var forsøkt svindlet.

– Det viste seg at meldingene jeg hadde fått fra Posten var falsknerier og skurkerier. Det er noen som vil Posten og meg vondt. Jeg var heldig at de ikke klarte å gjennomføre svindelen.

Heldigvis hadde banken klart å stoppe transaksjonen, og det hadde ikke blitt tatt ut en krone fra kontoene til 83-åringen.

Men kortene måtte gå rett i søpla.

– Da hadde jeg plutselig to kort jeg ikke kunne bruke, ikke kunne jeg vippse heller, kunne ikke gjøre noen ting.

– Profesjonelle svindlere som står bak

Pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen, sier at det er profesjonelle svindlere som har forsøkt å lure Ingeborg, og mange andre.

– Det sendes ut enorme mengder av denne typen svindelmailer, og da er sannsynligheten stor for at den treffer deg i et relevant øyeblikk hvor du venter på en pakke.

– Det er utspekulert, ondsinnet og like fortvilende for de som får dette som for oss som blir misbrukt.

Ifølge pressesjefen er det typisk at profesjonelle svindlere bruker kjente merkevarer som har høy troverdighet hos folk. Da er Posten et naturlig valg.

UTSPEKULERT: Pressesjef Kenneth Pettersen sier det er et utbredt problem at profesjonelle svindlere gjemmer seg bak kjente merkevarer. Foto: POSTEN

– Det er dessverre enkelt å forfalske e-post, nettsider og telefonnummer, noe som gjør at mange blir lurt.

Som et tiltak for å skille Postens virkelige henvendelser fra svindlerens, så sender de aldri ut betalingslinker til kundene sine.

– Som en forsikring overfor våre kunder sender Posten aldri ut mailer, eller SMS med linker til sider hvor kundene skal betale for sine pakker. Vår offisielle kundekommunikasjon skjer i Posten-appen, eller på våre nettsider, sier pressesjefen.

– En verden med skurker

Den tidligere kinosjefen forteller at hun har lært av den ubehagelige hendelsen.

– Jeg fikk en støkk i meg, og så fort jeg får en ny slik hilsen så må jeg virkelig sjekke at jeg handler med den riktige adressaten.

Hun syns det er fælt at svindlere kan ta kontakt med vanlige folk på denne måten.

– Dette er en verden med skurker altså, sier Ingeborg.